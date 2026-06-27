«Отсюда я уже не выйду». Как Вася Бриллиант стал легендой уголовного мира

Больше 40 лет назад в тюрьме «Белый лебедь» умер заключенный Владимир Бабушкин, известный как главный советский вор в законе Вася Бриллиант. О его жизни и смерти ходит множество слухов, а на могилу авторитета до сих пор носят цветы. Как преступник стал легендой уголовного мира — в материале «Газеты.Ru».

«Он у нас один»

В мае в Пермский край неожиданно вернулась зима. За несколько дней плотным слоем укрыло все дороги. На городском кладбище Соликамска ходить между рядами приходилось по колено в снегу.

Точной информации о том, где похоронен Владимир Бабушкин, нет, известен только номер участка. Зато в сети есть множество фотографий. Могила Бриллианта — это массивный мемориал с колоннами из черного камня весом в несколько тонн. Не заметить его сложно, но полчаса поисков никакого результата не принесли.

Как только на дорогу завернул автомобиль, из которого вышел копщик, — я поспешил к нему. На вопрос, как пройти к нужному участку, мужчина озадаченно молчал, поправляя на плече ковер.

— Я Васю Бриллианта ищу, — говорю без особой надежды на успех. Недоумение моментально сменяется оживленным участием.

— Ааа, Васька! Так он на другом кладбище, это вам туда, сразу за полицией. Тут его нет, он у нас один.

Могила вора в законе действительно нашлась, рядом с церковью и отделом полиции, почти в центре Соликамска. На огромной плите выгравирован портрет Бабушкина в полный рост, а за его спиной — летящие лебеди.

Участок, на котором похоронен вор в законе, оказался единственным, к которому вели припорошенные снегом следы колес. Очевидно, что еще несколько дней назад к нему приезжали гости. На уступе камня стояла бутылка водки, в вазе — пара гвоздик.

Памятник Владимиру Бабушкину (Вася Бриллиант) на городском кладбище Соликамска «Газета.Ru»

«Я сижу с равными»

Владимир Бабушкин родился 18 мая 1928 года в Астрахани. В 13 лет он и восемь его младших братьев и сестер остались сиротами — в 1941 году отец ушел на фронт, откуда так и не вернулся, а вскоре после начала Великой Отечественной войны умерла и мать.

Первое время о детях заботилась бабушка, но в 1942 году не стало и ее. Бабушкин стал промышлять карманными кражами вместе с другими беспризорниками. Тонкостям этого дела подростков учили «наставники», воры в законе. За «ценные советы» они же забирали себе и часть добычи банды.

Всего через год Владимира задержали, и 15-летний карманник получил свой первый срок, год колонии условно. Но надежды судьи на то, что юноша исправится, не оправдались.

Единственный урок, который Бабушкин извлек, — необходимость совершенствовать мастерство. Бывалые воры подсказали, что развивать ловкость и чувствительность пальцев можно, катая в руках орехи и хлебный мякиш. Уже вскоре Владимир научился вытаскивать деньги, оставляя кошелек в сумке жертвы.

Всего через год 16-летний Бабушкин впервые попал за решетку, и с тех пор в местах лишения свободы проходила большая часть его жизни. Почти все сроки он получил за кражи и разбой. Попавшись с поличным, милиции карманник сдавался спокойно — от старших «коллег» усвоил: каждый занимается своим делом, раз задержали — принимай поражение.

Отбывая очередной срок, он получил статус вора в законе и кличку Вася Бриллиант. По словам специалиста по уголовно-арестантской культуре Александра Сидорова, Бабушкин был вором «старой формации».

«Он придерживался «классических» понятий: что вор должен быть страдальцем, не иметь семьи, дома, отношений с милицией, все время обязан проводить в местах лишения свободы. При этом те, кто был с ним знаком, вспоминали, что он вел себя сдержанно, спокойно, уважительно. Например, сейчас считается, что убираться в «хате» — не дело для вора, а Бриллиант, отбывая срок в камере на несколько человек, поддерживал там порядок наравне с другими, объясняя это просто:

«Я сижу с равными, вор ты или нет — мы все здесь живем»,

— рассказывает собеседник «Газеты.Ru».

«Вор был вором везде»

Для сотрудников исправительных учреждений «каноничные законники» были постоянным источником проблем. Так, в 50-е в тюрьмах разгорелась настоящая война.

В лагеря стала возвращаться часть осужденных, которые в годы Великой Отечественной войны согласились пойти на фронт. Вновь попав в места лишения свободы, они столкнулись с неприятием бывших «коллег по цеху». Законники «старой закалки» считали их предателями, сотрудничающими с властью, и окрестили «суками».

В криминальную историю это противостояние вошло как «сучья война», и Бриллиант принял в ней активное участие. Вместе с единомышленниками он убил троих заключенных — двоих зарезал самодельным ножом, а еще одного задушил полотенцем.

Куда бы он ни попал, везде нарушал режим: отказывался работать, указывая в объяснительной, что «там его враги, суки», не пускал в камеру дежурного, оскорблял представителей администрации, подстрекал к бунту других арестантов.

«Являясь убежденным вором-рецидивистом, именует себя так называемым вором в законе, имеет воровскую кличку «Васька Бриллиант» и как авторитет лагерного бандитствующего элемента ведет паразитирующий образ жизни <...>. Находясь в местах заключения дважды бежал из лагеря и дважды судим за бандитизм». из справки начальника оперативно-режимного отдела на осужденного Бабушкина

Всего осужденный провел за решеткой больше 30 лет — в тюрьмах Владимира, Великого Новгорода, Ухты, в лагерях Воркуты, Свердловской области и ряде других учреждений.

«Воровской мир Советского Союза был монолитен. Тогда еще не было разборок между воровскими кланами, как сейчас, вор был вором везде, и Вася Бриллиант был среди них непререкаемым авторитетом», — рассказывает Александр Сидоров.

«Люди мерли, как мухи»

Заключенные, которые устанавливали свои правила в лагерях по всей стране, естественно, не устраивали руководство исправительных учреждений.

Свой метод борьбы с «воровскими традициями» в 1980-х годах предложил Василий Сныцерев , на тот момент руководитель Усольского управления лесных исправительно-трудовых учреждений.

На базе колонии в Соликамске он создал единое помещение камерного типа (ЕПКТ) на 240 мест. Позже вся колония получила неформальное название «Белый лебедь».

«Конечно, в каждой колонии был штрафной изолятор, но туда могли отправить на срок до 15-ти суток, а в ЕПКТ могли держать от трех месяцев и дольше. Естественно, там были суровые порядки.

Главная задача заключалась в том, чтобы изолировать воров в законе от всей массы осужденных и заставить их отказаться от своего статуса». Александр Сидоров специалист по уголовно-арестантской культуре

Слухи о порядках в этой тюрьме быстро расползлись по всему Советскому Союзу. Отправка в «Белый лебедь» стала угрозой для любого арестанта.

«...Там существовала система пыток, от которой люди мерли, как мухи. Жестоко избивали, морозили, — на холоде обливали водой, вешали в петлю, морили голодом, подвергали самым изощренным издевательствам. Многие не выдерживали пыток и кончали жизнь самоубийством...» — приводят слова осужденного, побывавшего в этой тюрьме, авторы книги «ГУЛАГ. Его составители, обитатели и герои».

Летом 1985 года в «Белый лебедь» попал и Вася Бриллиант. Здесь 57-летнего вора в законе ждали не только самые строгие порядки, но и многие из тех, кто считал его врагом. В первый же день он сказал: «Отсюда я уже не выйду». И Бабушкин оказался прав.

На вторые сутки пребывания в «Белом лебеде» его обнаружили мертвым. Слух о смерти главного вора в законе моментально расползся по всем лагерям. За убийство Василия Сныцерева уголовники назначили награду в 200 тысяч рублей.

Могила рядом с памятником Владимиру Бабушкину «Газета.Ru»

Споры по поводу того, что произошло в стенах одной из самых страшных тюрем, не утихают до сих пор. Осужденные уверены, что Бабушкина убили, а по официальной версии он скончался от разрыва аневризмы.

«Что бы там ни произошло,

можно сказать, что Бриллиант стал последним вором «старой формации». Начиналось другое время, воровской мир перестал быть «подпольным государством»,

он вливался в общество, — объяснил Александр Сидоров. — Появилась частная собственность, появились ОПГ, которые ни во что не ставили авторитетов, все стремились в бизнес, никто не прятал богатства, воры разделились на кланы, которые могут не признавать друг друга. Вася в эту картину совершенно не вписывался. Можно сказать, он ушел одновременно с эпохой, навсегда поставив точку в этой истории».