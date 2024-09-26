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США передадут Украине боеприпасы JSOW: что о них известно

Президент США Джо Байден 26 сентября принял решение передать Украине управляемые дальнобойные боеприпасы JSOW в рамках помощи на $8 млрд. Полное название боеприпаса — AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Это планирующие авиабомбы, которые работают по типу «выстрелил и забыл»: после запуска их не надо дополнительно корректировать и наводить. В снарядах встроена система GPS, их могут оснастить и тепловизионной инфракрасно головкой самонаведения.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Дальность удара – до 130 км при сбросе на большой высоте. С малой высоты это расстояние уменьшается до чуть более 20 км. Бомбы существуют в нескольких вариантах, в том числе способны нести кассетные суббоеприпасы. Кроме того, истребители F-16, которые начала получать Украина, также могут запускать JSOW.

Производитель JSOW — компания Raytheon, один из крупнейших поставщиков оружия в США. В том числе, именно он снабжает американскую и другие армии ЗРК Patriot. Первые AGM-154 разработали в 90-х, они прошли «боевое крещение» в Ираке.

На Украине допустили, что с помощью JSOW Пентагон хочет одновременно выполнить просьбы ВСУ, но формально не перейти «красные линии» России. Дело в том, что их можно превратить в крылатые ракеты большой дальности. Достаточно на месте сделать малогабаритный двигатель и встроить его в бомбу.

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