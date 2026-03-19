Трамп пригрозил Ирану мощным ударом

Трамп пригрозил взорвать все газовое месторождение «Южный Парс» в Иране
Израиль больше не будет атаковать нефтяное месторождение «Южный Парс», однако Соединенные Штаты могут сделать это сами, если Иран атакует американские объекты в Катаре. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

Удар по «Южному Парсу» и району Ассалуйе на юге Ирана был нанесен 18 марта.

По словам Трампа, Катар никак не был причастен к атаке по месторождению. Он также подчеркнул, что Вашингтон ничего не знал об израильской атаке, а Доха не имела ни малейшего представления о том, что она произойдет.

Политик пригрозил, если Иран вновь атакует Катар, Соединенные Штаты с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение «Южный Парс» с такой силой и мощью, которых Исламская Республика никогда прежде не видела и не испытывала.

Комментируя угрозы Трампа, спикер центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран пока не закончил отвечать на удары по своей энергоинфраструктуре. Он подчеркнул, Израиль и США совершили большую ошибку, атаковав энергетическую инфраструктуру республики.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
