Где хранят деньги россияне
Жители России за год изменили свои предпочтения по хранению сбережений, выяснили в Центробанке. Если в 2021 году 35% населения предпочитали хранить деньги в наличке, то в 2022-м на первое место вышли рублевые вклады – такому способу доверяют 38% граждан.
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Хранение накоплений на дебетовой карте на втором месте в 2022 году – этот вариант выбирают 37% россиян (годом ранее – 22%). На третьем с результатом в 36% наличные деньги. При этом число людей без сбережений в стране за год сократилось с 23% до 18%.