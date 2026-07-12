Скандальный гол Беллингема и новый рекорд Месси: Аргентина вышла на Англию в полуфинале ЧМ-2026

Стали известны обе пары полуфинала чемпионата мира по футболу — 2026: Англия сыграет с Аргентиной, а Франция — с Испанией. В матчах 1/4 финала Аргентина одолела в дополнительное время Швейцарию, которая играла в меньшинстве, а Лионель Месси улучшил собственный рекорд по голевым передачам на ЧМ. Англия победила Норвегию благодаря дублю Джуда Беллингема, однако один из его голов вызвал скандал.

Аргентина — Швейцария — 3:1

Ничто не предвещало такого сложного матча: сборная Аргентины открыла счет уже на 10-й минуте. Лионель Месси исполнил подачу с углового на ближнюю штангу, и Алексис Мак Аллистер филигранно переправил мяч головой в дальний угол — 1:0.

Благодаря этому Месси обновил собственный рекорд по числу голевых передач на чемпионатах мира — на его счету уже 10 ассистов. Ранее этот рекорд принадлежал Диего Марадоне (8).

Однако после этого аргентинцы неожиданно сбавили напор и совсем перестали создавать моменты, что позволило сопернику прибрать инициативу к своим рукам.

Это привело к тому, что на 67-й минуте Дан Ндой отправил мяч в створ после «стеночки» с Рикардо Родригесом и сравнял счет — 1:1. К тому моменту швейцарцы уже явно доминировали на поле, и казалось, что Аргентину ждет очень тяжелая концовка встречи.

Однако спустя всего пять минут после гола Ндоя сборная Швейцарии осталась в меньшинстве: важнейший нападающий Брил Эмболо получил вторую желтую карточку (за симуляцию) и был удален.

После этого Аргентина вернулась в игру и доминировала до самого конца. Швейцарцы смогли чудом дотерпеть до дополнительного времени, но затем их приговорил шикарный гол Хулиана Альвареса из-за пределов штрафной в дальнюю «девятку» — 2:1.

Нападающий «Атлетико» сравнялся по голам в плей-офф чемпионатов мира с самим Диего Марадоной: на счету обоих по четыре мяча. Позднее именно Альварес был признан лучшим игроком встречи.

Точку в этом матче поставил Лаутаро Мартинес — 3:1.

«Пришлось снова страдать»

После встречи капитан сборной Аргентины написал в соцсетях, что его команде пришлось нелегко, но характер решил исход противостояния.

«Нам пришлось снова страдать, но эта команда никогда не перестает верить. Теперь мы снова в топ-4 лучших сборных мира! Вперед!» — написал Месси.

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин заявил, что исход игры решило неожиданное удаление Брила Эмболо.

«Мы были сильнее соперника. Я искренне горжусь командой и тренерским штабом — наши футболисты не сдавались и боролись до конца, даже оставшись в меньшинстве.

Прямо перед удалением мы поймали нужный импульс и как раз собирались усилить атаку заменой. Если Эмболо получил желтую карточку за тот эпизод, то аналогичные нарушения в отношении самого Брила в предыдущих моментах тоже заслуживали предупреждения», — цитирует Якина Blick.

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признал, что удаление очень помогло его команде.

«В этом матче нам пришлось нелегко. Мы знали, что Швейцария — это очень мощная команда физически. Они создали нам много проблем, и какие-то мы не смогли решить. Правда в том, что сегодня удача была на нашей стороне: у сборной Швейцарии удалили игрока, и после этого наша команда пошла в атаку», — приводит слова Скалони пресс-служба ФИФА.

В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая в драматичном матче переиграла Норвегию во главе с Эрлингом Холандом.

Беллингем протащил Англию в полуфинал — 2:1

Сборная Англии обыграла в четвертьфинале ЧМ-2026 Норвегию благодаря двум голам Джуда Беллингема (2:1).

Учитывая, что Беллингем также оформил дубль в предыдущем матче — против Мексики (3:2), — он стал первым игроком после Диего Марадоны, который сумел сделать два дубля подряд в матчах плей-офф чемпионата мира.

Полузащитник мадридского «Реала» ворвался в гонку бомбардиров ЧМ-2026 наряду с лучшими нападающими мира: на его счету шесть голов, и он занимает сейчас четвертое место.

На третьей строчке — Холанд (семь забитых мячей), на второй — Месси (восемь голов и два ассиста), а на первой — Килиан Мбаппе (восемь голов и три ассиста).

К слову, Холанд за весь матч против Англии нанес всего два удара по воротам и впервые по ходу турнира не сумел отличиться голом. Но несмотря на неожиданное голевое молчание нападающего, норвежцы создали немало проблем англичанам.

Андреас Шельдеруп открыл счет на 36-й минуте — забил с рикошетом от штанги (1:0). Норвежцы могли быстро увеличить свое преимущество, но Александр Серлот загубил два отличных момента.

А перед самым перерывом Беллингем сравнял счет, забив скандальный мяч.

Норвежский вратарь Эрьян Нюланд нанес удар от ворот, и на некоторых видеоповторах казалось, что мяч задел трос камеры-паука, которая летала над полем. Так же показалось многим футболистам и тренерам сборной Норвегии, которые начали сигнализировать об этом жестами. Они считали, что главный арбитр должен остановить игру и разыграть спорный мяч.

Однако судья не стал этого делать. В итоге англичане перехватили мяч и провели быструю атаку, в ходе которой Беллингем красиво обыграл в штрафной защитника Торбьерна Хеггема и нанес удар в дальний угол — 1:1.

После матча ФИФА выпустила официальное заявление, в котором подчеркнула, что датчик в мяче не зафиксировал контакта с тросом. Бывший английский арбитр Грэм Скотт объяснил ситуацию так:

«Судьи на поле заметили бы такое касание только при резком изменении траектории полета мяча.

Да, здесь можно было бы усмотреть «вмешательство извне», остановить игру и разыграть спорный мяч. Однако нужны четкие доказательства физического контакта. Игру не останавливают, если мяч задевает бумажный стаканчик или мелкий мусор на газоне и при этом нет влияния на эпизод».

На 55-й минуте Хеггем вывел Норвегию вперед, но его гол отменили. Судьи пришли к выводу, что Эрлинг Холанд нарушил правила в ходе голевой атаки — оттолкнул Эллиота Андерсона и выиграл борьбу за мяч благодаря этому фолу.

После встречи Шельдеруп заявил, что арбитры «ограбили» сборную Норвегии.

«Я считаю, что наш второй гол не стоило отменять. Если это фол, то во время футбольного матча можно зафиксировать множество таких нарушений. Это очень мягкий фол, и я действительно чувствую себя немного ограбленным», — приводит слова Шельдерупа VG.no.

Основное время так и закончилось вничью (1:1), а в дополнительное англичане навалились всей своей мощью на норвежцев, и Беллингем забил победный мяч.

Морган Роджерс нанес дальний удар, Нюланд отразил мяч в сторону, и Беллингем сыграл на добивании — 2:1.

Англичане также заработали пенальти и могли сделать счет 3:1, однако вмешался VAR и отменил этот 11-метровый. Арбитры пришли к выводу, что Джед-Хотеп Спенс сам подставился под фол со стороны Оскара Бобба.

В итоге матч завершился со счетом 2:1. После встречи главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал свою команду.

«Сегодня мы сами создали себе огромные проблемы. Мы вошли в топ-4 команды этого ЧМ, но я недоволен нашей игрой практически во всем. Желание и самоотдача были на высоком уровне, но в остальном мы показали слишком много небрежности, допустили много ошибок, скорость игры была невысокой. Сегодня удача была на нашей стороне», — сказал Тухель в эфире ITV.

Беллингем не стал соглашаться с главным тренером и ответил ему в послематчевом интервью.

«Возможно, он не знает, каково это — играть против Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора, Антонио Нусы, Александра Серлота. Норвегия — это очень сложная команда для соперников. Мы старались создать позитивную атмосферу и должны продолжать в том же духе перед решающей стадией турнира», — приводит слова Беллингема TNT Sports.

Полуфинал Англия — Аргентина состоится в среду, 15 июля, в 22:00 по московскому времени.