Над Россией сбили 349 дронов ВСУ. Военная операция, день 1600-й

Многоквартирный дом в тульском городе Щекино получил повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Пустой танкер был поврежден атакой БПЛА при заходе в Азово-Черноморский канал, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
🔴 Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 349 украинских БПЛА.
Сегодня 1600-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.