Над Россией сбили 349 дронов ВСУ. Военная операция, день 1600-й

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 349 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Пустой танкер был поврежден атакой беспилотника при заходе в Азово-Черноморский канал, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Тульской области в городе Щекино дрон попал в многоквартирный дом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.