«Молния обесточила половину дома». Главное о последствиях урагана в Москве, Петербурге и других регионах

Мощнейший циклон обрушился на европейскую часть России 11 июля. Из-за него в Ленобласти 42 тысячи человек остались без электричества. В Санкт-Петербурге упавшие деревья повредили 19 автомобилей. Аэропорт Пулково задержал вылет нескольких рейсов, 11 самолетов ушли на запасные аэродромы. В Москве деревья также падали на автомобили и парализовали работу трамваев, а ветер срывал крыши. Что известно о последствиях непогоды — в материале «Газеты.Ru».

Пришедший в Ленинградскую область ураган с грозами вызвал отключение электричества у 42,5 тыс. жителей региона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Я, как житель Ленинградской области, тоже столкнулся со стихией: впервые сам увидел, молния ударила так, что обесточило половину дома.

Сейчас подача электричества оперативно восстанавливается — уже восстановлена подача более чем 20 тысячам жителей. В зоне особого внимания — Гатчинский округ, Кингисеппский, Лужский и Ломоносовский районы», — написал он.

Как уточнил Дрозденко, аварийные бригады работали всю ночь и продолжают ликвидировать последствия непогоды. Компания «Россети Ленэнерго» направила 108 аварийных бригад и 117 единиц спецтехники.

Жители Гатчинского и Тосненского районов рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что электричество у них пропало примерно в 17:00 11 июля, и не было восстановлено как минимум к полудню следующего дня. Кроме того, во многих деревнях отключилась и мобильная связь .

«Сейчас люди не могут дозвониться до диспетчерской, а в «Россетях Ленэнерго» им не называют даже приблизительные сроки окончания аварийных работ — местным приходят стандартные отписки», — добавляет издание.

Упавшие деревья, разбитые машины, сорванный фестиваль

Также по данным «Осторожно, новости», ураган сорвал проведение автомобильного фестиваля Tsunami Picnic в «Туутари-Парке» в Ломоносовском районе. Очень резко налетевший ветер снес палатки и рекламные стенды , а дождь затопил часть территории, где были выставлены редкие машины. Несколько деревьев упали на дороги, из-за чего гости не могли уехать с фестиваля. Канал опубликовал фото, на которых запечатлены стволы, повалившиеся на частные дома.

Настоящей проблемой упавшие деревья стали для жителей Санкт-Петербурга. В пресс-службе городского главного управления МЧС России рассказали порталу «Фонтанка», что ветки и стволы повредили 19 автомобилей . Во время урагана один автомобиль свалился в Неву и затонул прямо в центре города — на Университетской набережной:

«Автовладелица из-за практически нулевой видимости съехала со спуска в реку. Сама женщина не пострадала, хоть и промокла. С ее слов, в машине она была одна, без пассажиров».

В Павловском парке ветер повалил столетние дубы и липы почти на каждой аллее, рухнули более 200 деревьев. Работники парка утверждают, что таких разрушений в Павловске не было последние 30 лет.

Непогода сказалась и на работе петербургского аэропорта Пулково. Вылет 19 рейсов задержали, а 11 самолетов отправились на запасные аэродромы. Движение электричек также было затруднено — 11 июля задержаны оказались шесть электричек, а 12-го — восемь, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Представители «Водоканала Санкт-Петербурга» рассказали, что всего за 20 минут в нескольких районах города выпала четверть месячной нормы осадков . А за насколько часов в Пушкине и Калининском районе объем воды достиг половины месячной нормы. В результате в некоторых местах вода прибывала быстрее, чем ливневые канализации способны ее отводить, что вызвало гигантские лужи.

Ураган привел и к человеческим жертвам. В пресс-службе МЧС России сообщили о смертях двух женщин , которых непогода застала во время прогулки на сапбордах по Финскому заливу. В ведомстве подчеркнули, что у обеих погибших не было спасательных жилетов.

Несчастный случай едва не произошел с мужчиной, вышедшем на воду на надувной лодке в районе поселка Лебяжье Ломоносовского района. Из-за сильного ветра он не мог самостоятельно добраться до берега. Мужчину едва не унесло в Финский залив, однако спасатели вовремя доставили его на сушу.

Пострадавшие регионы

Обрушившийся на европейскую часть России циклон «Бернадетт» затронул далеко не только Ленинградскую область. В Москве и Подмосковье, помимо дождя, прошел и град. На территории арт-пространства «Винзавод» у одного из зданий обрушилась крыша. Ураган в ночь на 11 июля разрушил собачий приют в Подмосковье.

На юге Москвы от удара молнии пострадали двое мужчин. Они смотрели матч на стадионе «Труд», сидя на трибуне под деревом. В этот момент в них ударила молния, после чего оба потеряли сознание. Их госпитализировали.



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По информации столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, во время непогоды упали не менее 50 деревьев, из них 11 — на автомобили. Один ствол рухнул на безлюдную спортивную площадку. Еще одно дерево перекрыло трамвайные пути, вызвав задержки транспорта.

В пресс-службе компании «Россети» уточнили, что отключения электричества из-за циклона зафиксировали в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской и Тульской, Свердловской и Тюменской областях . Кроме того, из-за продолжительных дождей в Дагестане реки вышли из берегов, затопив дороги.

В Новгородской области непогода привела к массовым отключениям электроэнергии, которые затронули более 14 тыс. человек.

Непогода в регионах Центральной и Северо-Западной России вызвана циклоном «Бернадетт». Он обрушился на Калининградскую область в ночь на 8 июля, а затем сместился в регионы Центральной России. В Москве и Подмосковье резкое ухудшение погоды произошло на фоне слияния сразу двух циклонов — «Бернадетт» (с Северной Атлантики) и «Каспиец» (идет с Каспийского моря). По прогнозам синоптиков, центр циклона после 13 июля сместится на территорию Нижегородской области, мощные дожди и ветер также ожидаются в Татарстане.