Без улова не останетесь. Названы самые рыбные места России

Найти идеальные места для рыбалки в России – задача не из легких, несмотря на то, что наша страна обладает огромными водными ресурсами: могучими реками, обширными озерами, протяженными водохранилищами и многочисленными прудами. «Газета.Ru» обратилась в Росрыболовство с просьбой дать актуальную информацию о самых рыбных местах в 2026 году, а также рассказать о тех местах, где рыбачить строго запрещено. Кроме того, существуют и ограничения по количеству выловленной рыбы. Подробнее об этом — в материале, который приурочен к российскому Дню рыбака.

Самые рыбные

Волга и дельта Волги (Астраханская область) — одно из самых рыбных мест в России: здесь обитает около 50 видов рыбы, включая сома, бронзового сазана, щуку и судака. Карелия и Северо-Запад России: Ладожское и Онежское озера, а также водоемы Пяозеро и Сямозеро славятся лососем, щукой и судаком. Озеро Байкал — чистейшее озеро в мире, где ловят хариуса и сига, байкальского омуля, отметили в Росрыбловостве.

Река Обь — одна из величайших рек Сибири, известная нельмой, щукой и окунем. В реке Енисей рыбаки ведут охоту на тайменя и хариуса. В реке Лена встречаются сиг и муксун. Кольский полуостров богат горными реками и озерами с атлантическим лососем. Центральная Россия и Подмосковье — например, Истринское и Клязьминское водохранилища подходят для спокойной рыбалки на щуку и окуня. Дальний Восток — например, Приморье и река Амур предлагают отличные условия для любителей рыбалки. Только в одном Амуре водится более 130 видов рыб, добавили в Росрыболовстве.

При этом важно понимать, что рыбачить нельзя в заповедниках, национальных парках, заказниках (если в режиме охраны прописан запрет на любительскую ловлю), на водоемах, которые используются для прудовой аквакультуры, в зонах у гидротехнических сооружений (мостов, плотин, шлюзов)

Кроме того, рыбачить запрещено в радиусе, который устанавливают региональные правила, в местах нереста, на зимовальных ямах, на миграционных путях, в зонах экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации.

«На всех водоемах действуют свои правила рыбалки. Правила могут различаться в зависимости от типа водоема (реки, озера, водохранилища, отдельные участки), могут действовать отдельные ограничения в зависимости от уровня воды, завершения нереста, погодных условий. Кроме того, для моторных лодок могут устанавливаться дополнительные ограничения по времени суток, маршрутам или другим условиям в зависимости от мощности. Ознакомиться с правилами рыболовства можно на официальных сайтах территориальных управлений Росрыболовства», — сообщили в ведомстве.

Все подряд ловить нельзя

На улов действуют ограничения. Кроме того, рыбакам нужно учитывать и не превышать суточную норму добычи водных биоресурсов, которая устанавливается согласно правилам рыболовства: в большинстве регионов ориентир — не более 5 кг в сутки на человека, но каждый регион имеет свои ограничения по виду рыбы.

Конечно, полностью запрещено вылавливать рыб, занесенных в Красную книгу (осетровые, некоторые лососевые и другие). Если такая рыба попалась, ее нужно аккуратно освободить и отпустить.

Например, для Москвы и Московской области, суточная норма добычи водных биоресурсов составляет: судак — три экземпляра, щука — 5 экземпляров, раки — 30 экземпляров, жерех — 3 экземпляра, налим — 3 экземпляра. Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр — в случае если его вес превышает 5 кг.

«В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается», — рассказали в Росрыболовстве.

Также важно учитывать орудия лова (спиннинг, удочка, подъемник из несетных материалов и т. п.), которые могут быть разрешены или запрещены в зависимости от действующих на данный момент в регионе ограничений. Так, запрещено использовать сети, электроудочки и другие устройства, воздействующие на рыбу электрическим током, взрывчатые и химические вещества, запруды и загородки, перекрывающие русло, огнестрельное, пневматическое оружие (кроме специально разрешенного для подводной охоты).

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Кроме того, перед началом рыбалки важно уточнить, можно ли ловить рыбу в это время года. Дело в том на вылов часто вводят нерестовый запрет. Сроки зависят от климата и биологии видов: в средней полосе это обычно апрель-июнь, на юге раньше, на севере — позже.

Перед поездкой обязательно загляните в актуальные правила рыболовства для вашего региона (их публикует территориальное управление Росрыболовства). Там будут все локальные запреты, точные сроки нереста и видовые лимиты. Так вы точно избежите штрафа и поможете сохранить рыбу.