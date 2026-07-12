Сенатор Линдси Грэм умер от «внезапной» болезни. Каким он был и что говорил о России

Американский сенатор Линдси Грэм, известный ярой поддержкой Украины и антироссийскими высказываниями, умер от сердечного приступа. За два дня до смерти он в десятый раз посетил Киев. Грэм с 2013 года критиковал Москву и являлся автором множества санкций. В прошлом активный критик Трампа, он превратился в ближайшего соратника президента США. Каким был путь политика и его взгляды — в материале «Газеты.Ru».

Причина смерти

Член сената США от Республиканской партии, ярый лоббист интересов Украины Линдси Грэм умер в возрасте 71 года, всего через два дня после его дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба его офиса.

«Вечером в субботу, 11 июля (по местному времени, — прим.), американский сенатор Линдси Грэм скончался из-за непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о конфиденциальности в этот невероятно трудный период», — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил кончину политика, назвав его «одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал».

«Линдси Грэм всегда работал, он был настоящим американским патриотом», — добавил глава Белого дома.

По данным американского телеканала NBC News, причиной смерти сенатора стал сердечный приступ . Предварительно, политик умер у себя дома в Вашингтоне. NBC добавил, что 12 июля у Грэма было запланировано выступление в их эфире. Сенатор был одним из главных «ястребов» в американской политике — приверженцем жесткого курса, силового давления и военного вмешательства.

Последняя поездка в Киев

За пару дней до смерти, 9 июля, Грэм в очередной раз посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это уже десятый визит в нашу страну, и мы ценим эту поддержку. Благодарен Линдси за признание наших воинов»,

— писал глава государства.

Он также раскрыл, что во время встречи Грэм рассказал о своей работе в конгрессе США над законопроектом об ужесточении антироссийских санкций.

12 июля Зеленский уточнил, что за последнюю неделю они с Грэмом встречались дважды. Также по его словам, Киев «глубоко опечален новостью о смерти сенатора».

«Одержимость» Грэма Украиной неоднократно становилась причиной критики политика на родине. Так, в июне 2025 года американский предприниматель Илон Маск рассказал, что всего за месяц сенатор потратил из бюджета $400 тыс. на проживание в отеле в Киеве и другие поездки.

Кроме того, по данным на июль 2025 года, 57% республиканцев в представляемом им штате Южная Каролина были недовольны его работой и выступали за то, чтобы тот после окончания полномочий не выдвигался на новый срок в конгресс.

Биография Линдси Грэма

Линдси Грэм родился 9 июля 1955 года в городе Сентрале в Южной Каролине. В 1977 году получил степень бакалавра психологии в Университете Южной Каролины, став первым в семье, кто получил высшее образование, а в 1981 году стал доктором права, окончив юридический факультет.

После университета Грэм вступил Военно-воздушные силы США, где служил юридическим советником и прокурором на базах в Германии и США с 1984 по 1989 год. Во время войны в Персидском заливе призван на действительную службу. В 1993 году его избрали в палату представителей Южной Каролины, а уже в 1995 году он прошел в палату представителей конгресса США, где отработал четыре срока. В 2002 году выиграл выборы в Сенат США от родного штата и занимал этот пост с 2003 года непрерывно, переизбираясь в 2008, 2014 и 2020 годах.

Отношения сенатора с Трампом

За время своей политической карьеры Грэм превратился из ярого критика Трампа в одного из его верных соратников. В 2015 году сенатор сам баллотировался в президенты, пытаясь обогнать бизнесмена на внутрипартийных праймериз. Среди прочего, Грэм называл оппонента «расистом, ксенофобом и религиозным фанатиком» .

«Знаете, как сделать Америку снова великой? Послать Трампа к черту»,

— Демократической партии США Хилари Клинтон. Однако вскоре после победы Трампа на выборах резко изменил риторику, превратившись в ближайшего союзника и партнера по гольфу. В 2018 году он признался, что желает Трампу достичь успеха и «наслаждается возможностью влиять на него, находясь рядом».

После штурма Капитолия в январе 2021 года сенатор попросил не ассоциировать его с экс-президентом несмотря на то, что они «прошли чертовски длинный путь». Однако уже спустя несколько недель два политика встретились в резиденции Трампа Мар-а-Лаго и примирились.

Уголовное дело и розыск в России

Грэм известен не только ярой поддержкой Украины, но и агрессивной антироссийской риторикой, которой он придерживался задолго до 2022 года. Например, в июле 2013 года он призывал США бойкотировать Олимпиаду в Сочи, а после присоединения Крыма к РФ активно работал над санкциями против Москвы.

Одним из крупнейших разработанных им пакетов ограничений в отношении России в 2018 году стал так называемый «Акт о защите США от агрессии Кремля», за свою жесткость прозванный «санкциями из ада».

После начала российской спецоперации Грэм стал автором поправки к федеральному бюджету, позволяющей передавать Украине конфискованные российские активы.

В мае 2023 года после очередного визита сенатора в Киев пресс-служба Зеленского опубликовала видео, смонтированное таким образом, будто Грэм говорит: «Русские умирают. Мы никогда не тратили деньги так удачно».

Выяснилось, что на самом деле между двумя этими фразами было еще 45 секунд различных высказываний, а слова про трату денег относились ко всей оказанной Вашингтоном помощи Украины. Тем не менее, Следственный комитет России возбудил против Грэма уголовное дело, а 29 мая 2023 года политика объявили в розыск~. 20 февраля 2024 года Росфинмониторинг включил Грэма в перечень террористов и экстремистов.