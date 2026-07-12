«Все было красным». Зеленский признал хранение боеприпасов в жилом районе после взрыва под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что взорвавшийся 6 июля склад с боеприпасами в городе Вишневом Киевской области находился посреди жилых домов, из-за чего они и оказались повреждены. Соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале.
По его словам, из-за произошедшего Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку объединения «Укроборонпром».
«Сегодня [первый заместитель начальника СБУ] генерал-майор [Александр] Поклад доложил первые результаты: кто и на каких должностях в «Укроборонпроме» допустил, к сожалению, что склады с оружием были в Вишневом»,
— сказал украинский лидер.
Он утверждает, что с нахождением склада в жилой застройке связаны руководители двух государственных предприятий, также будут проанализированы решения «других должностных лиц». По его словам, тех, кто допустил хранение оружия рядом с домами, привлекут к ответственности. Кроме того, сотрудники СБУ проверят работу других предприятий, входящих в «Укроборонпром».
«Одних соболезнований недостаточно... Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И безусловно, будут увольнения в «Укроборонпроме», потому что склад был одного из предприятий «Укроборонпрома», — сказал Зеленский, назвав произошедшее «абсолютно ужасающей ситуацией».
Повреждены сотни домов
Мощные взрывы в Вишневом произошли 6 июля. Тогда в Минобороны России отчитывались об ударах по складу топлива, а также машиностроительному заводу «Визар», на котором, как рассказали в ведомстве, производили ремонт и выпуск зенитно-ракетных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), деталей для самолетов и дальнобойных беспилотников.
Местные жители делились в соцсетях видео, на которых была заметна вторичная детонация хранившихся на предприятии боеприпасов. Это повлекло к разлету снарядов на большое расстояние и обширным повреждениям находящихся рядом жилых домов. По данным «МК», ссылающегося на украинские источники, на предприятии могли храниться танковые снаряды с сердечником из обедненного урана, но официального подтверждения этой информации не было.
«Ночью все было красным. На следующий день в воздухе летали кучи частиц и мелких обломков, и стоял резкий запах»,
— французская газета Le Monde приводит слова очевидицы взрыва в Вишневом.
В городе объявили эвакуацию, из опасной зоны вывезли около 600 человек. По утверждениям главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, 91 дом оказался полностью разрушен, почти 300 получили повреждения. Украинские власти сообщали о десятках пострадавших и жертвах.
Первоначально украинские власти пытались отрицать, что пораженный завод был военным объектом, однако вечером того же дня Зеленский признал факт вторичной детонации хранившихся там боеприпасов.
При этом инструктор ВСУ Антон Черный в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко заявил, что огромный взрыв в Вишневом стал не первым подобным происшествием. По его словам, незадолго до этого вторичная детонация произошла и на уничтоженном складе в Павлограде Днепропетровской области, также расположенном среди жилой застройки. Романенко же выразил мнение, что Киев занижает данные по числу погибших в Вишневом.
Проблемы с ПВО продолжаются
На фоне усилившихся ударов армии России по связанным с ВСУ объектам проблема с неэффективностью украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) усугубилась, пишет Le Monde. По данным издания, украинские военные не смогли перехватить ни одну из баллистических ракет, выпущенных по Киеву и его пригороду 6 и 11 июля.
Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что одной из основной причин сложившейся ситуации стала нехватка ракет для американских систем ПВО Patriot.
«Ночь с 5 на 6 июля иллюстрирует нынешнюю российскую стратегию. Количество выпущенных ракет и дронов удвоилось, и из 68 выпущенных ракет 19 были запущены в первые десять минут, чтобы истощить украинскую ПВО», — газета приводит слова неназванного украинского дипломата.
Кроме того, из-за сокращения подлетного времени ракет воздушная тревога в Киеве зачастую объявляется уже после первых взрывов, признал депутат Верховной рады Украины Федиенко.
«Стало хуже, чем в Харькове», — жалуются киевляне, слова которых приводит Le Monde. Издание отмечает, что этот город, находящийся гораздо ближе к российской границе, часто подвергается ударам.