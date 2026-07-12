«Все было красным». Зеленский признал хранение боеприпасов в жилом районе после взрыва под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом в Киевской области, где 6 июля произошли взрывы после воздушной атаки, располагался рядом с жилыми домами. Он пообещал привлечь к ответственности должностных лиц «Укроборонпрома», которые вопреки запрету хранили боеприпасы рядом с жилой зоной. Президент Украины назвал взрыв в Вишневом «абсолютно ужасающей ситуацией», повлекшей большое количество пострадавших. Что известно о взрыве и его последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что взорвавшийся 6 июля склад с боеприпасами в городе Вишневом Киевской области находился посреди жилых домов, из-за чего они и оказались повреждены. Соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале.

По его словам, из-за произошедшего Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку объединения «Укроборонпром».

«Сегодня [первый заместитель начальника СБУ] генерал-майор [Александр] Поклад доложил первые результаты: кто и на каких должностях в «Укроборонпроме» допустил, к сожалению, что склады с оружием были в Вишневом»,

— сказал украинский лидер.

Он утверждает, что с нахождением склада в жилой застройке связаны руководители двух государственных предприятий, также будут проанализированы решения «других должностных лиц». По его словам, тех, кто допустил хранение оружия рядом с домами, привлекут к ответственности. Кроме того, сотрудники СБУ проверят работу других предприятий, входящих в «Укроборонпром».

«Одних соболезнований недостаточно... Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И безусловно, будут увольнения в «Укроборонпроме», потому что склад был одного из предприятий «Укроборонпрома», — сказал Зеленский, назвав произошедшее «абсолютно ужасающей ситуацией».

Повреждены сотни домов

Мощные взрывы в Вишневом произошли 6 июля. Тогда в Минобороны России отчитывались об ударах по складу топлива, а также машиностроительному заводу «Визар», на котором, как рассказали в ведомстве, производили ремонт и выпуск зенитно-ракетных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), деталей для самолетов и дальнобойных беспилотников.

Местные жители делились в соцсетях видео, на которых была заметна вторичная детонация хранившихся на предприятии боеприпасов. Это повлекло к разлету снарядов на большое расстояние и обширным повреждениям находящихся рядом жилых домов. По данным «МК», ссылающегося на украинские источники, на предприятии могли храниться танковые снаряды с сердечником из обедненного урана, но официального подтверждения этой информации не было.

«Ночью все было красным. На следующий день в воздухе летали кучи частиц и мелких обломков, и стоял резкий запах»,

— французская газета Le Monde приводит слова очевидицы взрыва в Вишневом.

В городе объявили эвакуацию, из опасной зоны вывезли около 600 человек. По утверждениям главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, 91 дом оказался полностью разрушен, почти 300 получили повреждения . Украинские власти сообщали о десятках пострадавших и жертвах.

Первоначально украинские власти пытались отрицать, что пораженный завод был военным объектом, однако вечером того же дня Зеленский признал факт вторичной детонации хранившихся там боеприпасов.

При этом инструктор ВСУ Антон Черный в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко заявил, что огромный взрыв в Вишневом стал не первым подобным происшествием. По его словам, незадолго до этого вторичная детонация произошла и на уничтоженном складе в Павлограде Днепропетровской области, также расположенном среди жилой застройки. Романенко же выразил мнение, что Киев занижает данные по числу погибших в Вишневом.

Проблемы с ПВО продолжаются

На фоне усилившихся ударов армии России по связанным с ВСУ объектам проблема с неэффективностью украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) усугубилась, пишет Le Monde. По данным издания, украинские военные не смогли перехватить ни одну из баллистических ракет, выпущенных по Киеву и его пригороду 6 и 11 июля.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что одной из основной причин сложившейся ситуации стала нехватка ракет для американских систем ПВО Patriot.

«Ночь с 5 на 6 июля иллюстрирует нынешнюю российскую стратегию. Количество выпущенных ракет и дронов удвоилось , и из 68 выпущенных ракет 19 были запущены в первые десять минут, чтобы истощить украинскую ПВО», — газета приводит слова неназванного украинского дипломата.

Кроме того, из-за сокращения подлетного времени ракет воздушная тревога в Киеве зачастую объявляется уже после первых взрывов, признал депутат Верховной рады Украины Федиенко.

«Стало хуже, чем в Харькове», — жалуются киевляне, слова которых приводит Le Monde. Издание отмечает, что этот город, находящийся гораздо ближе к российской границе, часто подвергается ударам.