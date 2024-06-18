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Инфографика

Сборные Евро–2024: от самой дорогой к самой дешевой

14 июня стартовал чемпионат Европы по футболу – 2024. В матче открытия сборная Германии разгромила Шотландию 5:1. В первой же игре турнира состоялся автогол, был назначен пенальти и показана красная карточка. Чемпионат уже преподнес сенсации: сборная Бельгии с минимальным счетом уступила Словакии, а Румыния забила три безответных мяча Украине. При этом общая трансферная стоимость румынских футболистов является минимальной среди всех команд турнира.
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«Газета.Ru» представляет инфографику, на которой отображены позиции каждой из сборных в рейтинге ФИФА на момент старта ЧЕ-2024, а также указаны суммарная стоимость футболистов и стоимость самого дорогого игрока каждой из команд.

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