18 июня 2024, 18:45 Инфографика Сборные Евро–2024: от самой дорогой к самой дешевой

14 июня стартовал чемпионат Европы по футболу – 2024. В матче открытия сборная Германии разгромила Шотландию 5:1. В первой же игре турнира состоялся автогол, был назначен пенальти и показана красная карточка. Чемпионат уже преподнес сенсации: сборная Бельгии с минимальным счетом уступила Словакии, а Румыния забила три безответных мяча Украине. При этом общая трансферная стоимость румынских футболистов является минимальной среди всех команд турнира.

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