«Втягивают в войну». Что происходит между Минском и Киевом после ультиматума Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии, из-за которых он неделю назад пригрозил Минску ударами ВСУ, больше не работают. При этом белорусские власти никогда не подтверждали существование такого оборудования. В Минске видят в ультиматуме Зеленского угрозу войны, а в ОДКБ говорят о растущем напряжении у границы. Что происходит между странами и почему Белоруссия говорит, что ее втягивают в конфликт, — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии, которые, по его утверждению, использовались для корректировки российских ударов по Украине, перестали работать. По его словам, оборудование не функционирует с 22 июня.

«Демонтировали их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и ежедневно получаю доклады», — сказал украинский лидер.

О том, что «ретрансляторы не работают», ему доложили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и разведка.

Неделей ранее, 19 июня, Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко убрать с приграничной территории ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить беспилотники на цели на Украине. На выполнение требования он дал Минску неделю, пригрозив, что в противном случае украинские военные «сделают это сами». Лукашенко публично эти заявления не комментировал.

Были ли ретрансляторы

Белорусская сторона до сих пор не подтверждала ни наличие подобных ретрансляторов на своей территории, ни их последующее отключение.

Военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что считает историю с ретрансляторами частью информационной кампании.

«На самом деле никаких ретрансляторов там на границе не было», — сказал эксперт.

По его мнению, заявления Зеленского должны были продемонстрировать, что Минск якобы выполнил требования Киева .

С похожей оценкой выступил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук. В своем Telegram-канале он заявил, что украинский президент сначала «выдумал» историю с ретрансляторами, а затем объявил об их отключении, представив это как собственную победу.

«Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал», — написал Дмитрук.

В Кремле же заявили, что не располагают информацией о работе ретрансляторов, и предложили адресовать соответствующие вопросы белорусской стороне.

«Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией... Думаю, что вы можете адресовать свои вопросы... в Минск», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также опроверг публикацию The Wall Street Journal том, что Москва якобы оказывает давление на Минск, добиваясь более активного участия Белоруссии в конфликте на Украине.

Минск видит угрозу

На фоне роста напряженности между Минском и Киевом и ультиматума Зеленского министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у границ республики остается крайне нестабильной .

«Обстановка у наших границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер. … Предпринимаются усилия к затягиванию горячего конфликта, развязанного Западом на Украине, и даже его расширению. Сегодня мы в полной мере ощущаем откровенную попытку втянуть Беларусь в войну», — сказал он.

В ОДКБ тоже обратили внимание на эскалацию между странами. Председатель Постоянного совета организации Виктор Васильев заявил, что «ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, а пролеты украинских БПЛА на территорию России становятся практически ежедневной практикой».

На фоне угроз Зеленского министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что между Москвой и Минском действует договор о гарантиях безопасности .

По его словам, Россия окажет Белоруссии военную помощь в случае нападения.

«В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника», — заявил Лавров.

Министр также выразил мнение, что целью Киева является попытка втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт и расширить географию боевых действий.