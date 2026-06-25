Сервисы VK удалили из App Store. Как теперь ими пользоваться?

Apple удалила из App Store приложения экосистемы VK, включая «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», Skillbox и другие сервисы. Минцифры России уже назвало решение Apple «политически мотивированным» и пожаловалось в ФАС, а в Кремле предложили перейти на Android и «наши системы». В начале июня из App Store уже пропал нацмессенджер «Макс». Как теперь пользоваться приложениями и как на удаление реагируют власти РФ — в материале «Газеты.Ru».

Из магазина приложений App Store 25 июня исчезли приложения экосистемы VK. Среди них — «ВКонтакте», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», Skillbox и другие сервисы компании. Сама соцсеть VK еще утром оставалась доступной для скачивания, однако позже была удалена и она.

В VK сообщили, что Apple без предупреждения удалила приложения из магазина. В компании подчеркнули, что сама VK не находится под санкциями , а действия американской корпорации — немотивированные и неприемлемые.

«Apple ограничивает российских пользователей. Действия компании приведут к тому, что владельцы устройств Apple не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях», — заявили в VK.

Уже установленные приложения продолжат работать, пользователи Android могут скачивать сервисы без ограничений.

«Перейдите на андроид»: реакция российских властей

На ситуацию уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в качестве решения предложил пользователям отказаться от использования продукции Apple.

«Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы, — отметил представитель Кремля. — Перейдите на Android, перейдите на наши системы ».

Песков заявил, что удаление российских приложений из App Store ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг.

Пресс-секретарь президента напомнил, это не первый случай удаления российских приложений из App Store. Он сообщил, что профильное ведомство обратится к Apple за разъяснениями, а решение о дальнейшей реакции будет принято после получения ответа компании.

Минцифры назвало удаление приложений VK из App Store «политически мотивированным решением» и обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить действия Apple.

В ведомстве заявили, что не получили от компании обоснованных объяснений, связанных с санкциями. По данным Минцифры, на основании заключений американских юристов, причин для блокировки сервисов VK не существует.

В Минцифры назвали действия Apple проявлением недобросовестной конкуренции и связали их с попыткой защитить зарубежные цифровые платформы.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что действия Apple вызывают «глубокое человеческое разочарование».

«Apple с поразительной легкостью плюет на миллионы людей, выбравших ее технику», — сказал депутат.

По его мнению, речь идет о «расправе по национальному признаку» , а сама компания действует под влиянием политических мотивов и превращается в «инструмент информационной войны».

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин в свою очередь призвал Apple объяснить, почему она лишает пользователей доступа к привычным сервисам, несмотря на отсутствие VK в санкционных списках.

Это уже второй подобный случай за последний месяц — в начале июня Apple удалила из App Store мессенджер «Макс». Тогда в компании объяснили решение соблюдением санкционного законодательства.

После удаления приложения пользователи устройств Apple перестали получать push-уведомления. Однако 23 июня разработчики «Макса» восстановили эту возможность через веб-версию сервиса.

Как вернуть уведомления в VK и «Макс»

После удаления из App Store приложения лишаются push-токенов, через которые приходят уведомления. При этом сами сервисы продолжают работать в штатном режиме: пользователям доступны все функции, однако из-за отсутствия уведомлений их использование становится неудобным.

Вернуть уведомления для нужных сервисов можно только через веб-версию, установленную на домашний экран в формате PWA-приложения.

Для этого нужно открыть браузер и перейти по адресу:

— «ВКонтакте» — m.vk.com.

— «Одноклассники» — ok.ru.

— «Макс» — web.max.ru.

— «Почта Mail» — web.mail.ru.

— «Облако Mail» — cloud.mail.ru.

— Затем следует нажать кнопку «Поделиться» — «Показать больше» — «Добавить на экран «Домой».

— Найти на рабочем столе иконку приложения и авторизоваться в нем.

«Газета.Ru»

Процесс включения уведомлений может отличаться в зависимости от приложения. Например, в «Максе» система автоматически запросит разрешение на получение уведомлений при первом запуске. Достаточно выбрать вариант «Разрешить».

Для активации уведомлений в «Одноклассниках» и других сервисах на iPhone нужно перейти в «Настройки» — «Уведомления», найти нужное приложение и переключить тумблер.

«Газета.Ru»

В случае с приложением «ВКонтакте» нужно зайти в само приложение — нажать «Еще» в правом нижнем углу — значок шестеренки в правом верхнем углу — «Уведомления» и в пункте «Получать push-уведомления» переключить тумблер.

«Газета.Ru»

После этого новые сообщения будут отображаться как прежде: в виде баннеров на экране блокировки, сопровождаться звуковыми сигналами, а количество уведомлений будет отображаться в виде счетчика на иконке приложения.

Эксперты рекомендуют не удалять приложения, которые были установлены до их исчезновения из App Store . Хотя обновить или скачать их заново не получится, весь функционал работает как и прежде, за исключением уведомлений.

Кроме того, на iPhone стоит отключить автоматическую выгрузку редко используемых программ. Для этого надо перейти в настройки устройства «Приложения» — App Store — «Сгружать неиспользуемые» — «Выкл».

«Газета.Ru»

Это позволит избежать ситуации, когда система самостоятельно удалит приложение и восстановить его будет невозможно.

Использовать сторонние неофициальные приложения или устанавливать официальные сервисы в обход App Store может быть небезопасно, предупредили в VK.

«Мы не рекомендуем устанавливать сервисы VK из непроверенных источников», — заявили в пресс-службе компании.

Выполнив эти рекомендации, вы не пропустите важное сообщение или звонок. Однако самым удобным вариантом остается переход на другие платформы: Android или сервисы на ПК.