Сервисы VK удалили из App Store. Как теперь ими пользоваться?

Из магазина приложений App Store 25 июня исчезли приложения экосистемы VK. Среди них — «ВКонтакте», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», Skillbox и другие сервисы компании. Сама соцсеть VK еще утром оставалась доступной для скачивания, однако позже была удалена и она.
В VK сообщили, что Apple без предупреждения удалила приложения из магазина. В компании подчеркнули, что сама VK не находится под санкциями, а действия американской корпорации — немотивированные и неприемлемые.
«Apple ограничивает российских пользователей. Действия компании приведут к тому, что владельцы устройств Apple не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях», — заявили в VK.
Уже установленные приложения продолжат работать, пользователи Android могут скачивать сервисы без ограничений.
«Перейдите на андроид»: реакция российских властей
На ситуацию уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в качестве решения предложил пользователям отказаться от использования продукции Apple.
«Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы, — отметил представитель Кремля. — Перейдите на Android, перейдите на наши системы».
Песков заявил, что удаление российских приложений из App Store ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг.
Пресс-секретарь президента напомнил, это не первый случай удаления российских приложений из App Store. Он сообщил, что профильное ведомство обратится к Apple за разъяснениями, а решение о дальнейшей реакции будет принято после получения ответа компании.
Минцифры назвало удаление приложений VK из App Store «политически мотивированным решением» и обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить действия Apple.
В ведомстве заявили, что не получили от компании обоснованных объяснений, связанных с санкциями. По данным Минцифры, на основании заключений американских юристов, причин для блокировки сервисов VK не существует.
В Минцифры назвали действия Apple проявлением недобросовестной конкуренции и связали их с попыткой защитить зарубежные цифровые платформы.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что действия Apple вызывают «глубокое человеческое разочарование».
«Apple с поразительной легкостью плюет на миллионы людей, выбравших ее технику», — сказал депутат.
По его мнению, речь идет о «расправе по национальному признаку», а сама компания действует под влиянием политических мотивов и превращается в «инструмент информационной войны».
Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин в свою очередь призвал Apple объяснить, почему она лишает пользователей доступа к привычным сервисам, несмотря на отсутствие VK в санкционных списках.
Это уже второй подобный случай за последний месяц — в начале июня Apple удалила из App Store мессенджер «Макс». Тогда в компании объяснили решение соблюдением санкционного законодательства.
После удаления приложения пользователи устройств Apple перестали получать push-уведомления. Однако 23 июня разработчики «Макса» восстановили эту возможность через веб-версию сервиса.
Как вернуть уведомления в VK и «Макс»
После удаления из App Store приложения лишаются push-токенов, через которые приходят уведомления. При этом сами сервисы продолжают работать в штатном режиме: пользователям доступны все функции, однако из-за отсутствия уведомлений их использование становится неудобным.
Вернуть уведомления для нужных сервисов можно только через веб-версию, установленную на домашний экран в формате PWA-приложения.
Для этого нужно открыть браузер и перейти по адресу:
— «ВКонтакте» — m.vk.com.
— «Одноклассники» — ok.ru.
— «Макс» — web.max.ru.
— «Почта Mail» — web.mail.ru.
— «Облако Mail» — cloud.mail.ru.
— Затем следует нажать кнопку «Поделиться» — «Показать больше» — «Добавить на экран «Домой».
— Найти на рабочем столе иконку приложения и авторизоваться в нем.
Процесс включения уведомлений может отличаться в зависимости от приложения. Например, в «Максе» система автоматически запросит разрешение на получение уведомлений при первом запуске. Достаточно выбрать вариант «Разрешить».
Для активации уведомлений в «Одноклассниках» и других сервисах на iPhone нужно перейти в «Настройки» — «Уведомления», найти нужное приложение и переключить тумблер.
В случае с приложением «ВКонтакте» нужно зайти в само приложение — нажать «Еще» в правом нижнем углу — значок шестеренки в правом верхнем углу — «Уведомления» и в пункте «Получать push-уведомления» переключить тумблер.
После этого новые сообщения будут отображаться как прежде: в виде баннеров на экране блокировки, сопровождаться звуковыми сигналами, а количество уведомлений будет отображаться в виде счетчика на иконке приложения.
Эксперты рекомендуют не удалять приложения, которые были установлены до их исчезновения из App Store. Хотя обновить или скачать их заново не получится, весь функционал работает как и прежде, за исключением уведомлений.
Кроме того, на iPhone стоит отключить автоматическую выгрузку редко используемых программ. Для этого надо перейти в настройки устройства «Приложения» — App Store — «Сгружать неиспользуемые» — «Выкл».
Это позволит избежать ситуации, когда система самостоятельно удалит приложение и восстановить его будет невозможно.
Использовать сторонние неофициальные приложения или устанавливать официальные сервисы в обход App Store может быть небезопасно, предупредили в VK.
«Мы не рекомендуем устанавливать сервисы VK из непроверенных источников», — заявили в пресс-службе компании.
Выполнив эти рекомендации, вы не пропустите важное сообщение или звонок. Однако самым удобным вариантом остается переход на другие платформы: Android или сервисы на ПК.