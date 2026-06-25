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Над Россией сбили 269 украинских дронов. Военная операция, день 1583-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1583-й день
Александр Река/ТАСС

Силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России и акваторией Черного моря 269 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Ударные беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:41

ВСУ атаковали территорию Белгородской области 130 раз за прошедшие сутки. В результате атак пять мирных жителей получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

8:25

Восемь украинских беспилотников уничтожили ночью над Смоленской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.

8:22

The Telegraph: Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.

8:11

8:07

Силы ПВО уничтожили ночью 22 украинских беспилотника над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

8:06

Силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами РФ и акваторией Черного моря 269 украинских БПЛА.

8:00

Сегодня 1583-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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