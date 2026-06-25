Над Россией сбили 269 украинских дронов. Военная операция, день 1583-й

ВСУ атаковали территорию Белгородской области 130 раз за прошедшие сутки. В результате атак пять мирных жителей получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Восемь украинских беспилотников уничтожили ночью над Смоленской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
The Telegraph: Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.
Силы ПВО уничтожили ночью 22 украинских беспилотника над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами РФ и акваторией Черного моря 269 украинских БПЛА.
Сегодня 1583-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.