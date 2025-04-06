Александр Овечкин побил рекорд Гретцки

Российский капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», воспитанник московского «Динамо» Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим голеадором в истории НХЛ. Рекордную 895-ю шайбу он забросил в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс».

Капитан «столичных» проводит свой 20-й сезон в НХЛ. Его дебют состоялся в 2005 году, и в первом же матче против «Коламбуса» он оформил дубль в ворота Паскаля Леклера. Леклер стал первым из 183 вратарей, которым Овечкин забивал за время заокеанской карьеры.

В матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин забросил две шайбы и сравнялся с Гретцки – на то, чтобы отличиться 894 раза, ему потребовалось на одну игру меньше, чем великому канадцу. После матча россиянин признался, что взволнован развязкой своей погони за рекордом: