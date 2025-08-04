ВЭФ стал инструментом развития Дальнего Востока

Десятый, юбилейный Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. За годы проведения ВЭФ стал полноценным инструментом развития Дальнего Востока и способствует интеграции территории в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. На Форуме традиционно обсуждается создание и совершенствование преференциальных режимов, запуск новых инвестиционных проектов, благодаря которым формируются рабочие места, а регион становится более привлекательным для жизни и развития.

«На Восточном экономическом форуме обсуждаются результаты выполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока. С использованием механизмов государственной поддержки в дальневосточных регионах реализуются 2,9 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в 10,6 трлн рублей, из которых уже фактически вложено 5,1 трлн рублей. Благодаря этим новым проектами введено 944 предприятия, создано более 165 тыс. рабочих мест. За десять лет инвестиции в основной капитал в ДФО выросли на 99% (опережение среднероссийских показателей в 2,6 раза), промышленное производство – на 30% (29% в среднем по РФ), добыча полезных ископаемых увеличилась на 33% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза). Объем строительных работ вырос на 107% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза). Опережающему развитию Дальнего Востока помог Восточный экономический форум, который стал одним из эффективных инструментов развития Дальнего Востока. Он был создан по поручению главы государства как платформа для привлечения инвестиций в экономику макрорегиона и успешно трансформировался в инструмент комплексного развития. Наряду с традиционными экономическими задачами, на Форуме особое внимание уделяется решению социальных вопросов – от программ доступного жилья и льготной ипотеки до развития городской среды и поддержки креативных индустрий. Такой комплексный подход демонстрирует эффективную модель устойчивого развития Дальнего Востока, где экономическая динамика сопровождается повышением качества жизни населения. Восточный экономический форум ежегодно объединяет людей, которые стремятся сделать жизнь на Дальнем Востоке лучше. Важность такого взаимодействия отражена и в главной теме ВЭФ в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». ВЭФ на протяжении десяти лет является неотъемлемой частью делового пространства, где формируются не только устойчивые партнерские отношения и новые экономические проекты, но и образ российского Дальнего Востока – современного, технологичного и комфортного для жизни. И в этом контексте Форум, уже имея глубокие традиции, несомненно, нацелен на формирование будущего», – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Президент России Владимир Путин в ходе ВЭФ ежегодно обозначает приоритеты международного диалога, который выстраивается в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также формулирует поручения, направленные на социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Форум стал площадкой для формирования всеобъемлющих контактов между заинтересованными сторонами, которые нацелены на развитие различных форматоров партнерства и сотрудничества.

«Восточный экономический форум за прошедшие десять лет подтвердил свою роль ключевой международной площадки для выработки новых подходов к развитию экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях формирования многополярной мировой архитектуры ВЭФ становится важным инструментом продвижения взаимовыгодных инициатив, основанных на принципах равноправия и уважения национальных интересов. Россия последовательно использует потенциал Форума для укрепления торгово-экономических связей с государствами, заинтересованными в честном и взаимовыгодном партнерстве. Особое значение приобретают совместные проекты в сферах энергетики, транспортной инфраструктуры и высоких технологий, которые реализуются при активном участии российских и зарубежных инвесторов. ВЭФ рассматривается как стратегическая площадка для формирования долгосрочной международной повестки, отвечающей вызовам современности. Форум позволяет не только презентовать инвестиционные возможности Дальнего Востока, но и вырабатывать новые модели экономического взаимодействия, свободные от протекционизма и односторонних ограничений. Восточный экономический форум демонстрирует свою востребованность как уникальная переговорная площадка, где на практике реализуется курс на создание справедливой и сбалансированной системы международного экономического сотрудничества», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

На Дальнем Востоке создан нормативно-правовой каркас, позволивший внедрить новые инструменты экономического развития региона: принято 87 федеральных законов, 511 актов правительства России, 10 актов Президента Российской Федерации. Также создано 16 территорий опережающего развития, свободный порт Владивосток и другие преференциальные режимы, работа которых обсуждалась в рамках ВЭФ. Действует государственная инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов. За 2015–2024 гг. инвесторами получено возмещение затрат, понесенных на создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, в размере 59,2 млрд руб. при общем объеме инвестиций со стороны инвесторов более 2 трлн руб. Также действует программа «Гектар», благодаря которой землю на Дальнем Востоке получили более 148,5 тыс. человек.

Кроме того, по поручению президента России реализуется комплекс беспрецедентных мер поддержки, направленных на качественное улучшение жизни граждан и устойчивое развитие макрорегиона. Программа «Президентская единая субсидия» позволила построить и модернизировать около двух тысяч социальных объектов, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы. Особое внимание уделяется жилищной политике: более 145 тысяч семей воспользовались «Дальневосточной ипотекой» под 2%, а свыше 3,8 тысячи многодетных семей получили по 1 млн рублей на погашение платежей.

Реализуются масштабные инфраструктурные проекты: планируется строительство 137 рыбопромысловых судов и 36 рыбзаводов, создание городской агломерации – спутника Владивостока на 200 тысяч жителей. Важным направлением стало развитие креативной экономики: к 2030 году в регионе появится сеть креативных кластеров общей площадью 100 тыс. кв. м. Эти и другие инициативы, включая программу «Дальневосточный квартал», формирование мастер-планов городов макрорегиона и создание единой Дальневосточной авиакомпании, демонстрируют комплексный подход государства к развитию Дальнего Востока, где экономический рост сочетается с повышением качества жизни населения.

«За всеми цифрами, показателями, заключенными контрактами, подписанными на Восточном экономическом форуме соглашениями, за всем тем, над чем работает правительство России, стоит очень понятная конечная цель – счастье людей и улучшение качества их жизни. Качественное образование, интересная и высокооплачиваемая работа, лучшие условия для покупки жилья и самореализации, красивые, комфортные и безопасные города, уникальная природа – это и многое другое есть у нас, на Дальнем Востоке. К нам едут, у нас остаются, нам верят. По итогам прошлого года мы наблюдали рекордный приток населения – около 24 тысяч человек – и очень надеемся, что и далее этот показатель будет только расти», – отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Восточный экономический форум ежегодно собирает отечественных и иностранных представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций. Форум является площадкой для российских и иностранных инвесторов, которые определяют направления экономического развития Дальнего Востока.

Деловые мероприятия ВЭФ-2025 разделены на шесть тематических блоков: «Дальний Восток – территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города – для жизни людей» и «Артерии роста: как логистика меняет экономику».

Также запланированы Форум креативных индустрий, Международный форум «День сокола», Молодежный форум «День будущего», Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования и конференция Российского исторического общества. Кроме того, в программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН. Регионы ДФО представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3–9 сентября.