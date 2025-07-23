Экспозиция Забайкальского края на «Улице Дальнего Востока» в рамках ВЭФ свяжет технологические новации и культурное наследие региона

Павильон Забайкальского края на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 3–9 сентября в рамках десятого, юбилейного Восточного экономического форума, представит передовые технологии, а его дизайн будет отражать глубокую связь с природным и культурным наследием региона. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Забайкалье активно развивается и находится в лидерах по темпам прироста инвестиций. В целях создания благоприятных условий для инвесторов сформирована территория опережающего развития «Забайкалье», действуют меры финансовой и инфраструктурной поддержки. Не менее важно, чтобы развивалась социальная сфера, преображались городские пространства. Социальная инфраструктура развивается при помощи единой президентской субсидии, выделяемой по линии Минвостокразвития.

Внедрены специальные инструменты – «дальневосточная ипотека» и «дальневосточный гектар». Началось строительство крупных объектов по мастер-планам городов Читы и Краснокаменска. Но самое главное – в Забайкалье растет заработная плата, создается большое количество рабочих мест. Об этом и многом другом расскажет посетителям экспозиция павильона», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Павильон Забайкальского края – это синтез природного величия, культурного наследия и высоких технологий. Архитектурный облик стенда создан с помощью современных форм и материалов. Интерактивные зоны, эффектные медиафасады и арт-объекты дают возможность гостю принять участие в иммерсивном путешествии в мир возможностей региона.

«Мы стремимся показать не только экономические возможности края, но и его культурное богатство, исторические ценности, природную красоту. Наш павильон будет сочетать передовые технологии, культурное наследие, богатую историю и природу Забайкалья. Традиционно мы представим работы наших земляков, имена которых известны всему миру. Уверен, что павильон Забайкалья станет для всех посетителей источником вдохновения и новых идей, пробудит желание приехать в наш солнечный край», – подчеркнул губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Вход в павильон Забайкалья украсит монументальная 9,5-метровая композиция «Солнечный миф» художника и скульптора Даши Намдакова. Авангардный арт-объект изображает могучего сибирского лося, выполненного из бронзы, чьи рога образуют «солнечный» ореол – символ культурного наследия и природной энергии региона.

В зоне «Инвестиционные проекты Забайкалья» с использованием современных технологий будут представлены ведущие предприятия региона. Посетителей ожидают мультимедийные голографические и панорамные проекции, а также интерактивные панели, которые продемонстрируют достижения края в промышленности и культуре.

Особое внимание будет уделено крупнейшим инвесторам – «Удоканской меди» и Быстринскому ГОКу. Панорамные экраны и контроллеры позволят пользователям управлять виртуальным пространством, создавая эффект полного погружения и подчеркивая значимость этих предприятий для экономики Забайкалья.

На площадке «Достижения Забайкальского края за 10 лет» покажут, как реализуются планы развития Читы и Краснокаменска. Главная особенность зоны – интерактивная стена: прикоснувшись к специальным тегам, гости увидят интересные изображения и получат возможность сделать яркие фотографии для соцсетей.

В зоне «Туристический потенциал» посетители смогут узнать, куда поехать и где остановиться в Забайкалье. Возможности региона в сфере туризма будут представлены через проекционный стол и интерактивную «мандалу».

Отдельная зона «80 лет Победы» будет посвящена подвигам и достижениям в годы Великой Отечественной войны, а также героям и событиям специальной военной операции. В экспозиции будут использовать технологии дополненной реальности, позволяющие увидеть биографические материалы об участниках Великой Отечественной войны и СВО.

Кроме того, в павильоне будет расположена музейная зона, где разместят произведения искусства и исторические артефакты. Специальное оформление создаст атмосферу уюта и уважения, позволяя посетителям лучше ощутить ценность культурного наследия Забайкалья. Экспозиция станет своеобразным мостом между прошлым и настоящим, демонстрируя богатство истории и искусства края.

На улице у павильона будет представлена продукция забайкальских производителей «Вкусы Забайкалья» и «Сделано в Забайкалье». На большой сцене «Улицы Дальнего Востока» муниципальный театр песни и танца «Забайкалье» представит музыкальный спектакль «Песнь рода».

Около стенда Забайкалья будет звучать живая музыка в исполнении оркестра национального театра песни и танца «Амар Сайн», пройдут выступления солистов вокальной группы «Форте» и танцевального молодежного коллектива «Клюква». Также гости павильона смогут поучаствовать в изготовлении куколок в национальных костюмах, художественном мастер-классе «Рисуем вместе» и росписи памятного сувенира.

X Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 7, 8 и 9 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.