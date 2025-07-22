На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Соколотерапия для детей с особыми потребностями в соколином центре «Камчатка»

close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В июле 2025 года для воспитанников краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» провели уникальную экскурсию в соколином центре «Камчатка» – важный экологический объект и центр сохранения редких хищных птиц региона.

В рамках посещения центра детям была предложена специально адаптированная экскурсионная программа, включающая образовательные мероприятия, наблюдение за птицами, знакомство с историей центра и его международной деятельностью. Специалисты центра рассказали о целях проекта по реабилитации и разведению кречетов – редких птиц семейства соколиных, показали процессы ухода за птенцами и методы наблюдения за их жизнью с помощью специальных камер.

«Мы стремимся создать максимально комфортные и познавательные условия для всех посетителей, чтобы как можно больше людей смогли узнать о результатах работы по сохранению природы и прикоснуться к уникальному наследию соколиной охоты в России. Проведение адаптированных экскурсий для детей с особыми потребностями – важный шаг в реализации нашей миссии по развитию экологического образования и инклюзивного туризма на Камчатке. Мы ежемесячно принимаем около 1500 посетителей и получаем огромное количество благодарностей от благотворительных организаций и родителей, которые отмечают, что посещение нашего центра очень благотворно влияет на ментальное здоровье особых деток. Можно сказать, что мы стали первооткрывателями соколотерапии в работе с ними и намерены дальше поддерживать это направление», – рассказал советник генерального директора по вопросам развития международного сотрудничества и туризма соколиного центра «Камчатка» Шухрат Разаков.

В завершение экскурсионной программы дети приняли участие в фотосессии с кречетом и насладились чаепитием, что создало дружелюбную и поддерживающую атмосферу. В знак признательности юные участники экскурсии сняли трогательный и эмоциональный видеоролик о своих впечатлениях от поездки и передали его сотрудникам центра.

Посещение соколиного центра стало частью комплексного плана развития экологического туризма Камчатки, реализуемого при поддержке Фонда Росконгресс и Ассоциации туриндустрии Камчатки (АТИК). В 2025 году экскурсионные программы центра были интегрированы в региональные экомаршруты с особым акцентом на доступность туристических услуг для различных групп населения, включая детей с особыми возможностями.

Мероприятие прошло в рамках реализации поручений Президента России Владимира Путина по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных и развитию экологического туризма в России. Задачи, поставленные главой государства, стали основой для создания соколиного центра «Камчатка» в 2022 году и запуска программы восстановления популяции дрофы-красотки в Калмыкии. Реализация мероприятий плана проходит при экспертной, организационной и инвестиционной поддержке Фонда Росконгресс.

Соколиный центр «Камчатка» ведет активную деятельность, направленную на развитие международного сотрудничества с природоохранными структурами стран Персидского залива и Центральной Азии. Так, в 2024 году при поддержке центра во второй раз успешно прошел Международный форум «День сокола», который стал ключевой площадкой для обсуждения экспертным сообществом вопросов сбережения редких видов хищных птиц, применения эффективных методов восстановления природных популяций, а также укрепления интереса к этой проблеме со стороны широкой общественности. Результатом первых двух форумов стало принятие рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета восемью странами. К ней присоединились Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия, ОАЭ, Бахрейн и Катар. В 2025 году Форум пройдет 3 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.

Картина дня
«Зубы дракона» не отпускают чиновников. Теперь задержали брянского вице-губернатора Симоненко
Ущерб по делу вице-губернатора Брянской области Симоненко превышает 818 млн руб.
Российские войска взяли Новоторецкое в ДНР. Военная операция, день 1245-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1245-й день
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете
Известный в США телеведущий обругал Трампа в прямом эфире
В «Мостурфлоте» опровергли данные о массовом отравлении на теплоходе «Леонид Красин»
Лавров оценил каламбуром отношение европейских стран к России
Минтранс подготовит изменения к парковке электросамокатов
Новости и материалы
Грузия передала Азербайджану участок в Тбилиси под посольство
Лавров анонсировал вторую конференцию министров России и Африки
В России призвали не связывать Меланию Трамп с СВО
Мостовой назвал главную проблему футбольных судей
Мотоциклисту разрезало шею воздушным змеем в Малайзии
Лавров заявил, что подстрекательство Украины к терактам в РФ будет получать отпор
ГД приняла закон об уголовной ответственности для иностранцев за следственные действия в РФ
Автора закрытого Telegram-канала задержали за вымогательство и оправдание нацизма
В Самаре автомойщик зарегистрировал в квартире около сотни мигрантов
Стилист рассказала, как выбрать модный зонт
Стилист рассказала, как стильно одеться в дождь
Свищёв: Международная федерация гимнастики безвольно принимает сторону Украине
Поляков призвали покинуть Россию
В Крыму вынесен приговор местному жителю, сотрудничавшему с украинскими спецслужбами
На Городецком гидроузле приостановили движение судов
В Совфеде выступили против поощрения подростковой беременности
В России разработали умный дом с навыком самостоятельного принятия решений
В Болгарии внук председателя коммунистической партии покончил с собой
Все новости
В редакцию Baza пришли с обысками. С главредом и журналистами канала пока нет связи
Полиция провела обыски в редакции Telegram-канала Baza
США покинут ЮНЕСКО
В России назвали наивными надежды Азербайджана на Турцию
В ГД прокомментировали отправку денег в Россию главкомом ВСУ
«Пример для юристов»: умерла единственная женщина — председатель Верховного суда Ирина Подносова
В Москве от рака умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
Победа близка. Как в России лечат деменцию
Врач Штань: в России создан препарат, который в будущем может победить деменцию
Солдат, святой, вампир, убийца: лучшие роли Уиллема Дефо
Выбрала семью в ущерб карьере: что известно о жене Юры Борисова Анне Шевчук
Биография Анны Шевчук: ее встреча с Юрой Борисовым, семья и дети, роли в кино, появление на церемонии «Оскар»
Сбежала от матери, вышла замуж в 19 лет: как живет дочь балерины Волочковой после «свадьбы века»
Почему Ариадна Волочкова съехала от мамы-балерины и как та отнеслась к ее замужеству
Ночная атака дронов: ВСУ пытались атаковать предприятие в Самарской области
Средства ПВО сбили 35 украинских БПЛА над российскими регионами
«Спасибо ей»: как Мелания Трамп влияет на политику США в отношении России
The Hill: Трамп начал угрожать России после доводов своей супруги Мелании
Делегации России и Украины летят в Турцию. Переговоры пройдут в бывшем дворце султанов
Россия и Украина могут обсудить гуманитарные вопросы на переговорах в Стамбуле
22 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 22 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами