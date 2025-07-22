Соколотерапия для детей с особыми потребностями в соколином центре «Камчатка»

В июле 2025 года для воспитанников краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» провели уникальную экскурсию в соколином центре «Камчатка» – важный экологический объект и центр сохранения редких хищных птиц региона.

В рамках посещения центра детям была предложена специально адаптированная экскурсионная программа, включающая образовательные мероприятия, наблюдение за птицами, знакомство с историей центра и его международной деятельностью. Специалисты центра рассказали о целях проекта по реабилитации и разведению кречетов – редких птиц семейства соколиных, показали процессы ухода за птенцами и методы наблюдения за их жизнью с помощью специальных камер.

«Мы стремимся создать максимально комфортные и познавательные условия для всех посетителей, чтобы как можно больше людей смогли узнать о результатах работы по сохранению природы и прикоснуться к уникальному наследию соколиной охоты в России. Проведение адаптированных экскурсий для детей с особыми потребностями – важный шаг в реализации нашей миссии по развитию экологического образования и инклюзивного туризма на Камчатке. Мы ежемесячно принимаем около 1500 посетителей и получаем огромное количество благодарностей от благотворительных организаций и родителей, которые отмечают, что посещение нашего центра очень благотворно влияет на ментальное здоровье особых деток. Можно сказать, что мы стали первооткрывателями соколотерапии в работе с ними и намерены дальше поддерживать это направление», – рассказал советник генерального директора по вопросам развития международного сотрудничества и туризма соколиного центра «Камчатка» Шухрат Разаков.

В завершение экскурсионной программы дети приняли участие в фотосессии с кречетом и насладились чаепитием, что создало дружелюбную и поддерживающую атмосферу. В знак признательности юные участники экскурсии сняли трогательный и эмоциональный видеоролик о своих впечатлениях от поездки и передали его сотрудникам центра.

Посещение соколиного центра стало частью комплексного плана развития экологического туризма Камчатки, реализуемого при поддержке Фонда Росконгресс и Ассоциации туриндустрии Камчатки (АТИК). В 2025 году экскурсионные программы центра были интегрированы в региональные экомаршруты с особым акцентом на доступность туристических услуг для различных групп населения, включая детей с особыми возможностями.

Мероприятие прошло в рамках реализации поручений Президента России Владимира Путина по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных и развитию экологического туризма в России. Задачи, поставленные главой государства, стали основой для создания соколиного центра «Камчатка» в 2022 году и запуска программы восстановления популяции дрофы-красотки в Калмыкии. Реализация мероприятий плана проходит при экспертной, организационной и инвестиционной поддержке Фонда Росконгресс.

Соколиный центр «Камчатка» ведет активную деятельность, направленную на развитие международного сотрудничества с природоохранными структурами стран Персидского залива и Центральной Азии. Так, в 2024 году при поддержке центра во второй раз успешно прошел Международный форум «День сокола», который стал ключевой площадкой для обсуждения экспертным сообществом вопросов сбережения редких видов хищных птиц, применения эффективных методов восстановления природных популяций, а также укрепления интереса к этой проблеме со стороны широкой общественности. Результатом первых двух форумов стало принятие рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета восемью странами. К ней присоединились Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия, ОАЭ, Бахрейн и Катар. В 2025 году Форум пройдет 3 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.