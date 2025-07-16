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Хоккейный клуб «Предприниматель» организовал турнир в честь 80-летия Великой Победы

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Хоккейный клуб «Предприниматель»

Хоккейный клуб «Предприниматель» организовал и принял участие в однодневном турнире, приуроченном к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В философии команды — пропаганда не только здорового образа жизни, но и патриотизма, поэтому она не могла остаться в стороне от памятной даты. Годовщина Великой Победы была отмечена духом борьбы и спортивного азарта.

Мероприятие прошло 29 июня в ледовом дворце «Апиа Арена». Матчи между собой сыграли «Предприниматель 2», ХК «Донстрой» и «Отцы Ястребов» в формате трех периодов по 15 минут чистого игрового времени.

Несмотря на то, что турнир был товарищеским, никто из команд не хотел уступать. Так, ХК «Предприниматель 2» сыграл два матча вничью со счетом 3:3. В противостоянии с «Донстроем» шайбы забросили Садриев Сергей (с передачи Батищева Игоря), Ватаманюк Владислав (с передач Садриева Сергея и Мрочковского Николая) и Шленский Игорь (с передачи Алексея Мельника).

В игре против «Отцов ястребов» голами отличились Лукоянов Максим, Еремеев Александр, Горчаков Владимир. Ассистентами выступили Ватаманюк Владислав и Горчаков Владимир.

По итогам встреч «Предприниматель» пропустил вперед лишь «Донстрой», который одержал победу в решающем матче над «Отцами ястребов» 7:5. Это предопределило распределение: «Донстрой» стал первым, «Предприниматель 2» — вторым, а ХК «Отцы ястребов» забрали почетные бронзовые медали.
После завершения ледовых баталий состоялась церемония закрытия и награждения: исходя из статистики, хоккеисты получили заслуженные призы. Партнер турнира Михаил Бондар вручил отличившимся клюшки HOCKMAN. Они изготавливаются из высококачественного карбона, отличаются прочностью и надежностью, поскольку рассчитаны на мощные броски и жесткую игру.

Хоккейный клуб «Предприниматель 2» выражает благодарность спонсору и партнеру Михаилу Бондар за предоставленные хоккеистам подарки!

Затем коллективы получили медали и кубки. Серебро стало очередной наградой «Предпринимателя» в межсезонье. Искренне поздравляем игроков, тренерский штаб и болельщиков с успехом на турнире. Впереди ХКП 2 ждут новые победы и свершения на льду!

Хоккейный клуб «Предприниматель» появился в июне 2024 года. Его основателями являются Вячеслав Варяников, Игорь Шленский и Ниценко Андрей, а одним из спонсоров — сообщество «Предприниматели Патриоты». Команда объединяет под своими знаменами деловых людей, для которых здоровый образ жизни является частью повседневности. Это полноценное комьюнити бизнесменов, за которым можно следить и болеть, подобно тому, как военные поддерживают ЦСКА, а полицейские – «Динамо».

Сегодня команда выступает в любительской лиге «Трудовые резервы» и имеет два состава с игроками разного уровня: от любителей до бывших профессионалов. За клуб заиграно более 140 человек, и 90% из них — предприниматели из различных бизнес сфер. Коллективы уже успели заявить о себе, заняв призовые места по итогам регулярного чемпионата и матчей плей-офф прошедшего сезона.

Высокий уровень подтверждается не только в официальных встречах. Яркий тому пример — турнир в честь 80-летия Великой Победы. Команда в очередной раз показала стабильный результат, высочайшее мастерство и стремление к победам!

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