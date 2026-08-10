«Взрывы раздавались около часа». Что произошло на складе боеприпасов в Болгарии

На военном предприятии EMCO в Болгарии произошел крупный пожар, за которым последовала серия взрывов. С предприятия эвакуировали 300 сотрудников. Местные власти заявили, что вряд ли инцидент связан с «внешним воздействием», а на самом предприятии уже заговорили о «российских диверсантах». Что известно о последствиях взрыва — в материале «Газеты.Ru».

На территории военного предприятия EMCO в районе Трявны в Болгарии 10 августа произошел пожар, после которого прогремела серия мощных взрывов. По официальным заявлениям властей, погибших и пострадавших нет. Из опасной зоны на автобусах были эвакуированы 300 сотрудников завода.

Взрыв произошел около 11:30 и был слышен на расстоянии более 15 километров. Местные жители рассказали, что от взрывной волны в домах затряслись окна и мебель.

«Примерно через 2 минуты я услышал два громких взрыва подряд, и окна слегка затряслись. Затем в течение примерно часа постоянно раздавались то более слабые, то более сильные раскаты»,

— рассказал один из очевидцев.

Что известно о причинах взрыва

На брифинге для журналистов в Пловдиве министр внутренних дел Иван Демерджиев заявил, что взрыв связан с работами на самом предприятии, а не с внешним воздействием.

«Причины инцидента выясняются, но ясно, что это произошло днем и в процессе работ, когда на объекте в одном из цехов находились рабочие. Поэтому, скорее всего, причины носят внутренний характер»,

— заявил министр.

В компании EMCO отвергли эти предположения и заявили, что исключают человеческий фактор.

В интервью Financial Times глава компании Эмилиан Гебрев заявил, что заводы и склады предприятия якобы уже не раз были атакованы «российскими диверсантами». По его словам, похожие случаи происходили и на других оборонных предприятиях, однако власти не стали расследовать происшествия.

Радиокомпания Horizon узнала из своих источников, что эти взрывы стали результатом несчастного случая, а не саботажа . Возгорание произошло в тот момент, когда автоцистерна с топливом заправляла резервуары. После этого взорвались боеприпасы на одном из складов.

Последствия взрывов

В связи с чрезвычайной ситуацией власти активировали систему оповещения BG-ALERT. Местных жителей призвали следовать рекомендациям МВД и не приближаться к району завода.

Полиция также перекрыла дорогу возле села Армянковцы и установила контрольно-пропускной пункт.

Из-за возможного загрязнения воздуха продуктами горения мэр Трявны Денчо Минев призвал жителей закрыть окна, использовать защитные маски и по возможности не выходить на улицу . В городе Плачковцы будет установлена мобильная станция для мониторинга качества воздуха, добавил он.

В качестве меры предосторожности жителей близлежащих населенных пунктов начали эвакуировать, сообщил министр внутренних дел Иван Демерджиев.

Прокуратура Габровского района возбудила уголовное дело, началось досудебное разбирательство по делу о нарушении пожарной безопасности с тяжкими последствиями. Полиция допрашивает очевидцев, после ликвидации пожара следователи проведут осмотр.

Что известно о компании EMCO

EMCO — один из крупных частных производителей и экспортеров вооружения в Болгарии. Компания была основана в 1992 году, она специализируется на производстве, ремонте и модернизации боеприпасов и военной техники.

В частности, предприятия EMCO выпускают артиллерийские и танковые боеприпасы калибров 100, 115, 122, 125, 130 и 152 мм, а также минометные боеприпасы калибров 60, 81, 82 и 120 мм.