Взорвали мост и копают траншеи: ВСУ готовятся к боям у Чернобыльской АЭС

Украинская армия начала готовить зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС к возможному наступлению ВС России. По информации Der Spiegel, военные ВСУ копают траншеи и котлованы, возводят оборонительные рубежи и даже взорвали железнодорожный мост. Киев готовится «ко всем возможным сценариям». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовить территорию вокруг Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) к потенциальному наступлению российских войск, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«По всей зоне [украинская] армия готовится ко всем возможным сценариям. Контрольно-пропускные пункты прерывают движение каждые несколько километров», — отмечается в публикации.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС украинская армия развернула масштабные инженерные работы . Военнослужащие задействовали строительную технику для создания траншей и котлованов, а также вырубают местные леса, используя древесину для возведения оборонительных рубежей. Чтобы защитить логистические пути от возможных ударов БПЛА, над ключевыми автодорогами в этом районе натягивают специальные защитные сетки.

По информации издания, украинские инженерные подразделения также уничтожили железнодорожный мост, по которому персонал Чернобыльской станции добирался на работу. В результате сотрудники АЭС вынуждены жить непосредственно на объекте — под временное жилье приспособили бывшие административные здания. Возможность съездить домой к семьям у работников станции теперь появляется лишь один раз в две недели.

Чернобыльская АЭС расположена на берегу реки Припять в Киевской области Украины в 16 км от границы с Белоруссией. В 18 км к юго-востоку от станции находится город Чернобыль, а в 110 км к югу — Киев. Станция выведена из эксплуатации в 2000 году.

«Открытие нового фронта»?

Активная подготовка зоны отчуждения к возможным боям началась после майского заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся наступлении Вооруженных сил России на Украину с территории Белоруссии. Он также обвинял Минск в размещении техники, которая якобы помогает наводить российские беспилотники во время атак на цели на Украине, и грозил, что Киев сам «выключит» эти устройства, если этого не сделает белорусская сторона.

В Кремле заявления украинского лидера назвали «попыткой дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что Минск не намерен втягиваться в конфликт на Украине, поскольку в этом «нет необходимости».

«Если и будем втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае — если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну на Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной», — отметил он.

Белорусский лидер также пояснил, что вдоль границы с Украиной «рассредоточены силы специальных операций», которые обеспечивают безопасность страны.

« Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать [собираемся]. Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность », — приводит его слова БелТА.

2 августа командующий силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Александр Ильюкевич подчеркнул, что республика приступила к формированию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Она будет дислоцироваться недалеко от Гомеля — примерно в 40 км от границы с Украиной.

«В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации», — сказал он в эфире телеканала белорусского минобороны «ВоенТВ».

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Однако наступление российских войск из Белоруссии в течение текущего года маловероятно , заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в беседе с «Лентой.ру».

«Сложно поверить, что мы в этом году <...> откроем очередной фронт из Белоруссии», — сказал он.