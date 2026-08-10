«Есть страх, что технология окажется в России»: почему США боятся дать Киеву лицензию на Patriot

Дональд Трамп пересмотрел свое решение выдать Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. По данным газеты The Telegraph, это связано с опасениями Вашингтона по поводу возможной утечки секретных военных технологий в Россию. Какие компоненты находятся под особой защитой и что еще останавливает США — в материале «Газеты.Ru».

В июле президент США Дональд Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. Однако позднее американский лидер изменил риторику и заявил, что Вашингтону следует осторожнее относиться к передаче подобных технологий.

Как выяснило издание The Telegraph, за этой переменой риторики стоят серьезные опасения американских экспертов и советников, которые предупреждают об угрозе утечки секретов в Россию.

Особое внимание Вашингтон уделяет защите производства радиолокационных головок самонаведения . Этот компонент фактически является «глазами и ушами» перехватчика, пишет газета. Он позволяет ракетам PAC-3 самостоятельно обнаруживать и сопровождать сложные цели: баллистические и крылатые ракеты.

Несмотря на то, что комплексы Patriot закупают и эксплуатируют более 20 стран, США тщательно защищают технические чертежи, необходимые для производства, и крайне редко позволяют производить ракеты за рубежом. Единственные страны, которые получили лицензии, — Германия и Япония. Но даже при этом Вашингтон не передал Японии технологии радиолокационных головок.

Кроме того, от старта производства в Японии до первого успешного испытания ракет РАС-3 прошло около трех лет. По мнению экспертов, Украине потребуется не меньше времени.

Но главной проблемой остается то, что американские технологии могут оказаться в руках российских специалистов , пишет The Telegraph.

Источник газеты, близкий к президенту США рассказал, что администрация учитывает случаи, когда оружие союзников, переданное Украине, оказывалось на черном рынке.

«Есть страх, что если мы передадим эту технологию Украине, каким-то образом она окажется в России», — заявил изданию бывший глава Европейского командования ВС США Фил Бридлав.

Этот же вопрос беспокоит компанию Boeing, которая производит радиолокационные головки на заводе в штате Алабама.

Еще одна проблема — построить достаточно защищенных заводов на Украине , поскольку производство станет приоритетной целью российских ударов, пишет The Telegraph.

Поэтому более вероятен сценарий, при котором ракеты будут производиться в другой стране, например — в Германии. Как отмечает газета, эту идею поддерживает Элбридж Колби, заместитель министра войны США по вопросам политики.

Кроме того, американские оборонные концерны Raytheon и Lockheed Martin обеспокоены коммерческими перспективами, пишет The Atlantic.

По данным профильных аналитиков, США производят около 100 тысяч беспилотников в год, в то время как мощности украинского ВПК оцениваются в 10 миллионов единиц. Учитывая эти темпы, Raytheon и Lockheed Martin видят в Украине потенциального сильного конкурента.

«Американские производители боятся, что украинцы найдут способ улучшить Patriot, а затем наладят их масштабное производство быстрее и за гораздо меньшие деньги, чем существующие заводы в Соединенных Штатах», — заявил изданию официальный представитель Республиканской партии на Капитолийском холме.

Украина испытывает острую нехватку ПВО Patriot

За последние дни Россия нанесла несколько массированных ударов баллистическими и крылатыми ракетами. Во время атаки 5 августа украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из 24 баллистических ракет, выпущенных по Киевскому региону.

По данным ВВС Украины, зенитно-ракетные комплексы Patriot — единственная система на вооружении Украины, способная перехватывать российские ракеты «Искандер-М», С-400 и «Циркон».

В начале июля Трамп заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство Patriot.

«Мы дадим вам лицензию на изготовление Patriot. Таким образом, он (Зеленский. — «Газета.Ru») не сможет жаловаться, что мы даем ему недостаточно. Сделайте их сами», — сказал президент США.

29 июля Зеленский заявил, что Трамп согласился дать лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он добавил, что провел встречу с представителями военных компаний США и выразил надежду на совместное производство ракет.

Но уже 31 июля в интервью Financial Times Трамп сказал, что не уверен в таких перспективах.

«Это совершенно необычное оружие, и нам нужно быть немного осторожнее с тем, кому мы выдаем лицензии», — сказал американский президент.

Несмотря на это, 8 августа Зеленский сообщил, что Вашингтон уже принял политическое решение предоставить Украине лицензии, но его реализация застопорилась из-за бюрократических проволочек. Украинский президент добавил, что развертывание производства займет от 12 месяцев до нескольких лет.