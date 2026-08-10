«Избита, напугана и плачет». В Таиланде нашли россиянку, сбежавшую от мошенников в Мьянме

В тайском городе Мае Сай нашли 19-летнюю россиянку Марию Цыганкову: на теле девушки зафиксированы следы побоев после ее побега от мошенников из Мьянмы. В местных СМИ версии случившегося расходятся. Часть изданий утверждает, что россиянка переплыла реку в поисках помощи у жителей Таиланда. Другие источники сообщают, что девушка отказалась сотрудничать с преступниками, после чего ее избили и оставили на тайской территории. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

19-летняя гражданка России Мария Цыганкова сбежала в Таиланд из мошеннического кол-центра в Мьянме, переплыв реку Сай, которая разделяет две страны, сообщает газета Manager Online.

«Раненая россиянка спасалась бегством из Тачилека — она пересекла реку Сай, чтобы обратиться за помощью к тайцам», — говорится в публикации.

По информации Siamrath, россиянка родом из Челябинска. Она рассказала полицейским, что уехала из России на заработки в Китай. Примерно два месяца назад русская подруга Цыганковой уговорила ее поработать в Мандалае, пообещав зарплату $3000 в месяц. В результате она прилетела в Янгон, бывшую столицу Мьянмы, затем ее направили в Мандалай, а оттуда — в Тачилек.

В Мьянме девушка познакомилась со своим китайским начальником, который участвовал в «операции по романтической афере».

«Он поручил ей использовать свою красоту и обаяние, чтобы обманом заставить жертв инвестировать в криптовалюту, но она отказалась и впоследствии подверглась физическому насилию со стороны своего работодателя», — говорится в публикации.

Девушка подчеркнула, что ее избивали во всех городах Мьянмы. Недавно она оказалась в двухэтажном доме у реки, в котором находились около восьми мужчин. «Ее отвели в комнату на первом этаже, где они играли в азартные игры. При первой же возможности она сбежала», — добавило издание.

Как пишет Manager Online, россиянка переплыла реку 9 августа и нашла водителя пикапа, который предложил ей помощь и отвез на парковку торгового центра Tesco Lotus в приграничном тайском городе Мае Сай. Там Цыганкова обратилась за помощью к тайским властям. Сотрудники туристической полиции и патрульные доставили ее в больницу. Девушка находится «в состоянии шока» .

«У нее были синяки на руках и ногах <…> Россиянка остается напуганной и плачет <…> Она пожелала связаться с матерью и вернуться домой в Россию», — добавило издание.

Альтернативная версия событий

Тайское издание The Nation Thailand излагает другую версию событий: Цыганкова поняла, что сотрудничает с преступниками, и отказалась работать на них, в результате ее избили и бросили в Таиланде.

«Она подверглась нападению, а затем была переправлена через мьянманско-таиландскую границу по неофициальному пункту пропуска и оставлена в торговом центре в Мае Сай. Обстоятельства пока не установлены независимыми источниками и остаются предметом расследования», — отмечается в материале.

По данным Workpointnews, девушку нашли возле торгового центра «лежащей без сознания и с тяжелыми травмами по всему телу».

Местные СМИ предполагают, что Цыганкова стала жертвой транснациональной мошеннической сети, действующей через границу с Мьянмой. По информации ТАСС, полиция считает россиянку «жертвой торговцев людьми».

Правоохранительные органы уже организовали розыск подозреваемых, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Также сотрудники полиции обеспечили безопасность Цыганковой в медучреждении.

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Возвращение в Россию

Вскоре Цыганкову передадут российским дипломатам посольства РФ в Таиланде. Заведующий консульским отделом российского диппредставительства в Бангкоке Илья Ильин заверил, что девушке помогут вернуться на родину.

« Мы в курсе этой ситуации и окажем все необходимое содействие в возвращении гражданки РФ на родину », — сказал он.

По информации ТАСС, российские дипломаты в последнее время помогли вернуться на родину еще четырем соотечественникам, увеличив общее число спасенных в Мьянме граждан РФ до 23 человек. Ранее посол России в Мьянме Искандер Азизов отмечал, что за прошедшие два года из сетей местных онлайн-мошенников удалось вызволить 19 россиян.

Одним из последних успешных примеров совместной работы дипмиссий в Янгоне и Бангкоке стало освобождение гражданки России 7 июля: ее благополучно вывезли из Мьянмы в Таиланд для последующей отправки домой.