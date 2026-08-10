Дети рождались безглазыми и безногими: к чему привела попытка США уничтожить джунгли Вьетнама

Медсестры кормят детей с врожденными дефектами, возникшими в результате воздействия «агента оранж» на их родителей

Во время войны во Вьетнаме американские войска систематически уничтожали джунгли, поливая их гербицидами. Вряд ли эта стратегия способствовала любви вьетнамского народа к США, но наносимый вред экосистемам не шел ни в какое сравнение с тем, что происходило с людьми на отравленных землях. Гербицид «оранж» содержал в себе сильнейший мутагенный яд, повреждающий ДНК, из-за которого сотни тысяч вьетнамских детей родились с тяжелыми врожденными уродствами. О самом жутком последствии Вьетнамской войны — в материале «Газеты.Ru».

«Только вы можете предотвратить лес»

Идея уничтожать поля и лес ради борьбы с противником родилась еще до Вьетнамской войны. В конце Второй мировой, до сброса на Японию атомных бомб, американское командование всерьез рассматривало идею распыления гербицидов на японские рисовые поля, чтобы уничтожить урожай и с помощью голода склонить страну к капитуляции.

До этого не дошло, поскольку Япония сдалась раньше, но спустя десяток лет, во время войны в Малайе, Великобритания использовала гербициды, чтобы коммунистическим повстанцам было негде устраивать засады и чтобы лишить их источников пищи. По этой причине в 1960-х годах использование гербицидов не вызывало вопросов у американского командования: раз это уже делали, значит, так можно.

Вьетнам — такая же страна джунглей, как и Малайзия, и в его лесах могли спрятаться целые армии. Когда коммунистические повстанцы скрывались в лесу, американская армия и поддерживаемые ими южновьетнамцы лишались сразу двух преимуществ: возможности использовать бронетехнику, а так же авиацию, которая сквозь листву не видит цели. В таких условиях зачищать джунгли пришлось бы с помощью мачете и винтовок, то есть, с большими потерями.

Поэтому американцы начали распылять гербициды во Вьетнаме еще до полномасштабного вступления в войну, когда их присуствие ограничивалось советниками и эпизодическими воздушными ударами.

Первое распыление гербицидов состоялось 10 августа 1961 года к северу от деревни Дэкто. Официально сделали это южновьетнамские ВВС при активном участии американских специалистов, причем инициатива при начале этой операции исходила от вьетнамского президента Нго Динь Зьема.

Распыление гербицидов над Вьетнамом ВВС США U.S. Air Force

Многие в администрации Кеннеди считали эту практику сомнительной с имиджевой точки зрения, опасаясь обвинений в ведении химической войны. Поэтому распыление должно было проводиться только при активном участии южновьетнамцев, а каждая операция требовала прямого одобрения сначала президента Кеннеди, а с 1962 года — американского посольства.

Как правило распыляли химикаты со средних грузовых самолетов C-123 Provider, которым давали общий позывной «Аид». Каждый борт вмещал четыре кубометра гербицидов, которых хватало на покрытие полосы 80 метров на 16 километров, и как правило полет выполнялся группой из нескольких машин, идущих крыло к крылу. Лететь было необходимо на сверхмалых высотах, прямо над верхушками деревьев, так что в зоне активных боевых действий и над позициями противника делать этого было нельзя. Какую-то долю химикатов распылила армия США с вертолетов и наземных установок, но почти всю использованную массу гербицидов доставили ВВС.

Операция по уничтожению вьетнамской растительности получила название Ranch Hand, что можно примерно перевести как «труженик села» или «садовод». Трудились они не покладая рук, и за 10 лет с 1961 года покрыли 20 тыс. кв. км леса и 2 тыс. кв. км сельхозугодий, причем 20% южновьетнамских джунглей были опрысканы хотя бы раз.

Плакат с призывом сберечь лес, который американские военнослужащие превратили в глумливый лозунг экологической войны U.S. Air Force

Свой девиз «садоводы» позаимствовали с мотивационного плаката Лесной службы США, на котором добродушный мишка пытался усовестить туристов словами «Только вы можете предотвратить лесной пожар». На этом плакате летчики вымарывали последнее слово, так что вьетнамская версия лозунга звучала как «Только вы можете предотвратить лес».

Грязная химия

Возможно, эти шутки так бы и остались шутками, если бы боевые гербициды поражали только лес. Многие ученые и активисты характеризовали эти действия как экоцид и предлагали считать его преступлением против человечества. С юридической точки зрения эта трактовка сомнительна, поскольку если бы тогда криминализовали систематическое уничтожение экосистем, то советское руководство ждал бы трибунал за строительство плотин на Волге и исчезновение Аральского моря, — а к этому в здравом уме никто никогда не призывал.

Бочки с агентом «оранж» U.S. Department of Veterans Affairs

Проблема была в том, что от гербицидов страдали и люди. Не в последнюю очередь потому, что распыляли их в концентрациях в 50 раз выше, чем в сельском хозяйстве, но главная угроза заключалась в выборе химикатов. Самым популярным средством для опрыскивания был агент «оранж», — оранжевой была не жидкость, а маркировка на ее контейнерах.

«Оранж» представлял собой смесь 2,4-дихлорфеноксиуксусной и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислот один к одному. В больших дозах оба эти вещества — яд, но обычно не смертельный, а потому химическим оружием смесь не является. В целом, опасность этих веществ была предметом юридических и научных споров в течение многих десятилетий: одни ученые приводили доказательства, что они вызывают у людей рак, а производители и другие ученые настаивали, что это неправда.

Эта научная дискуссия не так важна, поскольку используемый в те годы «оранж» содержал значительную долю диоксина (если быть точным, то 2,3,7,8-тетрахлородибензодиоксина) в качестве примеси, побочного продукта синтеза.

Насчет него никаких споров нет: это яд, сильнейший канцероген и мутаген, который напрямую повреждает ДНК.

Например, ядом семейства диоксинов был в 2004 году отравлен кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко, что изуродовало его и придало его лицу вид тяжело больного человека на многие годы (к настоящему моменту большая часть эффектов сгладилась).

Виктор Ющенко в 2004 (слева) и в 2023 годах ТАСС/Global Look Press

Но токсическое и канцерогенное действие диоксинов не так страшно, как мутагенное.

За войну платят потомки

Во многих смыслах «оранж» действует на потомство хуже, чем радиация. Люди эволюционно адаптированы к умеренному воздействию ионизирующего излучения, а диоксин — исключительно искусственный продукт, от которого нет механизмов защиты, и потому для него нет безопасной дозы. Отравление лесов и полей диоксином привело к тому, что у вьетнамцев, живших в районах операции Ranch Hand, фиксировали повышенный уровень диоксинов к крови, жировой ткани и грудном молоке даже спустя два десятилетия после прекращения войны.

Сиамские близнецы в центре лечения детей, пострадавших от воздействия «Агента Оранж» Gary Mangkorn/AP

Дети родителей, отравленных «оранж», страдают от сильных мутаций, часто имеющих жуткие внешние проявления. Дети рождаются без глаз, с деформированным конечностями, с «заячьей губой», с распухшими или наоборот сплющенными головами, с расщепленным позвоночником. Некоторые из мутаций настолько сильны, что деформации тела невозможно описать словами, поскольку они выглядят как декорации безумного художника к фильмам ужасов.

Мальчик с матерью, страдающий заболеванием, которые, по словам его родителей, стали последствием применения «агента оранж» Richard Vogel/AP

Всего, по данным вьетнамского правительства, применение агента «оранж» привело к более чем 400 тысячам смертей и случаев тяжкого вреда здоровью в военные и послевоенные годы. Из них 150 тысяч — это дети с серьезными мутациями. С учетом того, что уже много десятилетий у США и Вьетнама нормальные дипломатические отношения, вряд ли эту статистику можно списать на пропаганду.

Страдали от диоксина и американские военнослужащие, участвовавшие в его распылении. Десятилетиями они пытались добиться от министерства по делам ветеранов компенсаций за вред здоровью, но тщетно: из четырех десятков тысяч подавших заявки деньги получили меньше тысячи человек.

Дети с физическими и ментальными отклонениями, проживающие в центре, который в основном занимается помощью жертвам «агента оранж» Richard Vogel/AP

В XXI веке США приняли участие в программе очистки вьетнамской земли от диоксинов, — для этого почву в районе военных баз и складов срывают и прокаливают при высоких температурах. Разумеется, очистить таким методом джунгли и бесчисленные поля невозможно.

Как и не существует лечения для сотен тысяч детей, родившимися инвалидами из-за экологической войны.