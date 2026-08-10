«Мне только надели медаль — и украинки сразу уходят»: интервью чемпионки мира Анны Кукушкиной

Чемпионка мира и Европы по роллер-спорту, бывшая фигуристка Анна Кукушкина рассказала в интервью «Газете.Ru», как одержала победу на престижном Кубке мира в Милане в финальной борьбе с украинскими спортсменками, несмотря на жару +35 градусов и травму, полученную за неделю до турнира. Также Кукушкина поделилась своими надеждами на участие в Олимпийских играх и восхитилась выступлением BTS в перерыве финала чемпионата мира по футболу— 2026.

«Непонятно, зачем оставаться на пьедестале, раз гимн звучать не будет»

— Вы завоевали золотую медаль на Кубке мира в Милане в вашей коронной дисциплине «Слайды». Какие у вас остались впечатления от крупного европейского турнира?

— Мне очень понравилась организация. Это один из редких важных стартов, которые проходят на улице — на открытой площади Дука д'Аоста. Раньше так проходили все соревнования по роллер-спорту, но затем в связи с улучшением технической составляющей вида спорта соревнования пришлось уже проводить в залах. И на самом деле очень классно, что турнир в Милане прошел на улице, как в старые добрые времена.

Конечно, было очень тяжело, когда там была жара 35 градусов и выше. Мы выступали в час пик и молились на то, чтобы были облака, однако мне повезло только в четвертьфинале.

Мы даже не могли понять, как будет вести себя пол. Но все были в равных условиях. По поводу моего выступления: все подшучивают, что я заняла первое место и еще недовольна, но нет предела совершенству. Хочется отметить, что сезон у меня начался очень сумбурно: в конце января я перенесла операцию на ногу.

Следовательно, я пропустила межсезонье, когда проходит подготовка к соревнованиям. А еще за неделю до Кубка мира в Милане я упала на асфальт во время тренировки и не могла тренироваться.

— Как вам удалось завоевать золотую медаль даже после таких трудностей?

— Я объясняю это тем, что у меня очень большой опыт — слайдами я занимаюсь уже лет 10. Мне кажется, мой финальный прокат был даже не самым лучшим. Из-за жары получилось так, что где-то в середине турнира я смогла раскатать хорошо, а под конец уже было тяжеловато. Но я все равно справилась очень даже хорошо, раз меня поставили на первое место.

Анна Кукушкина на Кубке мира в Милане Федерация скейтбординга и роллер-спорта России

— Как проходил сам финал?

— В финале я соревновалась с двумя девочками из Украины и с одной — из Сан-Марино.

Борьба была тяжелая, потому что украинские спортсменки очень выросли за те три года, пока меня не было на международных соревнованиях (российских роллеров не допускали до мировых турниров с 2022 по 2025 год. — «Газета.Ru»).

Получилось так, что в 2021 году я участвовала на последнем чемпионате Европы, а потом случился четырехлетний перерыв. Когда я вернулась на международные соревнования в прошлом году, для меня они все были новыми лицами.

Для меня каждый спортсмен был как ящик Пандоры — я не знала, кто что делает, я не следила за выступлениями на чемпионатах мира все это время. Если бы я следила, я могла бы очень сильно уйти в свои мысли — а у меня были мысли о том, чтобы уйти из спорта, пока длился перерыв, на третий-четвертый год.

Мысли были почти фатальными: я уже думала, что нас больше не выпустят, поэтому даже не пыталась смотреть международные соревнования.

Из старого поколения, с кем я раньше соревновалась, по сути осталась только моя близкая подруга Алена Ефимова — из Питера. Мы вместе выступали на чемпионате Европы в 2021 году. Мне кажется, она — единственный человек, который с 2021 года выступал и до сих пор выступает именно в женской категории слайдов.

Анна Кукушкина на Кубке мира в Милане Федерация скейтбординга и роллер-спорта России

— В одном из интервью вы говорили, что украинские спортсменки быстро уходят с подиума, если вы занимаете первое место.

— Да, один уход с пьедестала был прям очень запоминающимся. Но сейчас у российских спортсменов в любом случае нет гимна (до недавнего времени они выступали в нейтральном статусе, как индивидуальные спортсмены. — «Газета.Ru»). Выдали медальку — и все, даже когда я заняла первое место на чемпионате мира в Сингапуре. Из-за этого, мне кажется, любому спортсмену на пьедестале непонятно, зачем оставаться там дольше, — раз гимн звучать не будет, можно и уходить. Сейчас у меня уже такая логика.

А в первый раз это было сильно: мне только медаль надели — и украинки сразу уходят. Причем самое интересное, что все это было в прямом эфире — и все это видели.

Мне было очень тяжело понять, как на это правильно реагировать. Думаю, всем спортсменам было бы тяжело в такой ситуации.

«Не теряю надежды на Олимпийские игры»

— Вы говорили, что для получения нейтрального статуса раньше нужно было заплатить большую сумму.

— Да, в прошлом году, чтобы получить нейтральный статус, надо было заплатить большую сумму денег. В этом году правила изменились — подписав нужные документы, статус теперь можно было получить без оплаты.

Здорово, что наша Федерация скейтбординга и роллер-спорта России добилась отмены этого денежного взноса. Благодаря этому наших спортсменов даже на Кубок мира в Милане поехало в разы больше, чем на предыдущие турниры, когда не было послаблений.

— Наша сборная в Милане выступила суперуспешно — завоевала 11 медалей. Можно ли сказать, что мы лидеры мирового роллер-спорта?

— Честно говоря, еще когда роллер-спорт только зарождался, когда были первые, еще даже неофициальные чемпионаты, у России уже были чемпионы мира и Европы — с 2008 года. То есть мы всегда были одними из трендмейкеров, и за нами тянулись многие. Обычно сильные команды были у России, Китая и в целом азиатских стран — сейчас это также Тайвань и Япония.

Пока нас не было на соревнованиях, мы не потеряли хватку — и Кубок мира в Милане это показывает. За эти четыре года мы не отставали — возможно, пропустили несколько важных этапов в развитии, но очень быстро их наверстываем. В прошлом году на чемпионате мира у нас была только одна золотая медаль, и я очень надеюсь и верю, что в этом году золотых медалей будет больше.

Сборная России по роллер-спорту с медалями на Кубке мира в Милане Федерация скейтбординга и роллер-спорта России

— На прошлом чемпионате мира именно вы стали единственным спортсменом из сборной России, кто завоевал золото.

— Да, но у нас была большая команда. Роман Щапов занял третье место, Дарья Козлова — третье место, Ульяна Дудина — второе место, я — первое место, и Алена Ефимова — третье место. Получается: три бронзы, одно серебро и одно золото. Мне было очень приятно, что почти вся команда нейтральных спортсменов пришла поддержать меня на слайдах, понимая, что это одна из немногих дисциплин, где мы можем завоевать золото. Я прямо чувствовала эту энергетику — все стоят, волнуются, болеют за меня. Надеюсь, на следующем чемпионате мира у нас будет побольше золотых медалей.

— Какие вы ставите себе цели на ближайший чемпионат мира, помимо золота в слайдах?

— Я буду участвовать в четырех дисциплинах. И моя главная цель — планомерно улучшить результаты во всех. В прошлом году я вошла в топ-10 во всех четырех дисциплинах, в которых выступала. В этом году хотелось бы попасть в топ-5. Не загадываю точно, но сейчас делаю упор на остальные дисциплины даже больше, чем на слайды.

Анна Кукушкина на Кубке мира в Милане Федерация скейтбординга и роллер-спорта России

— Есть ли надежда, что роллер-спорт войдет в программу Олимпийских игр? Скейтбординг же там уже есть.

— Я думала об этом очень часто, но пришла к выводу, что, скорее всего, если это и произойдет, то уже тогда, когда я сама стану тренером и буду выводить своих спортсменов — то есть очень нескоро. Но надежду я не теряю.

«Выступление BTS в финале ЧМ по футболу — это дополнительное признание»

— Позвольте спросить про другой вид спорта, которым вы тоже занимались, — фигурное катание. Фигуристов недавно допустили до международных турниров — тоже после четырехлетнего перерыва, как и вас. Однако вы сразу начали побеждать на чемпионате мира и Кубках мира. Как думаете, смогут ли наши фигуристы сразу претендовать на медали?

— Я уверена, что да. Самое главное — начинать по чуть-чуть. Я, выходя на международную арену, специально ездила на этапы Кубка мира и другие международные соревнования до чемпионата мира — чтобы вникнуть в систему, по чуть-чуть вклиниться в колею. И я уверена, что проблем у наших спортсменов не будет, потому что российское фигурное катание всегда было в топе. Мы все еще в тренде, мы все еще в топе.

— Вы известный фанат BTS. Смотрели ли их выступление на финале чемпионата мира по футболу?

— Конечно, смотрела, как же не посмотреть. Думаю, это похоже на то, как тренер смотрит на удачное выступление своих спортсменов, — гордишься вдвойне, когда твой ученик занимает первое место. Их выступление в финале чемпионата мира по футболу — это своего рода дополнительное признание: их и так уже признали везде, где можно, но это еще один буст к их известности.

Южнокорейская группа BTS выступает во время шоу в перерыве финального матча ЧМ-2026 Mark J Rebilas/Reuters

— А за счетом самого матча вы следили?

— За счетом следила, но матчи не смотрела — просыпалась утром и читала, кто на что наиграл. Болела за Японию, пока они не вылетели — почему именно за нее, не знаю, но они резко вырвались вперед, и у них была очень сильная команда на групповом этапе. Они мне понравились, и я прямо следила за ними. А за Южной Кореей почему-то так не следила — просто смотрела счет. За Японией было интереснее наблюдать.