Александр Новак назвал РЭН-2025 ключевой площадкой для обсуждения вопросов энергетики

В Москве под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака состоялось второе заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя». В заседании приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний, отраслевых сообществ и организаторы Форума.

Александр Новак открыл заседание, отметив, что до старта РЭН-2025 осталось три месяца, и подчеркнул важность интенсификации пригласительной кампании и наполнения деловой программы. «РЭН-2025 станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов энергетики, демонстрации технологических достижений и укрепления международного сотрудничества. Особое внимание в этом году уделим 80-летию атомной промышленности России и интеграции тематики энергетического суверенитета», — сказал вице-премьер.

«Основной стратегической темой деловой программы Российской энергетической недели в этом году станет «Создавая энергетику будущего вместе». Подготовка к Форуму идет в штатном режиме. Особое внимание в этом году будет уделено выставке оборудования и технологий на площадке Гостиного двора, которая пройдет во второй раз и продемонстрирует последние достижения отечественного ТЭК. Кроме того, Оргкомитет активно работает над привлечением иностранных участников, особенно из стран Азии, Африки и Арабского мира», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН Антон Кобяков.

В рамках РЭН-2025 параллельно с демонстрацией стендов ключевых партнеров форума в ЦВЗ «Манеж» вновь будет организована специализированная выставка на площадке Гостиного двора. Экспозиция будет ориентирована на инженерно-технический и экспертно-научный состав. Выставка носит прикладной характер и призвана наглядно продемонстрировать технологический суверенитет России, а также достижения отрасли в области импортозамещения и инновационного развития страны в контексте энергетической стратегии 2050.

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин рассказал о деловой программе РЭН-2025. Он сообщил, что в этом году программа сохранит свою содержательность, разноплановость и интенсивность. «В рамках деловой программы планируется провести 34 дискуссионных мероприятия, которые охватят четыре тематических трека: «Международное сотрудничество: объединяя усилия», «Устойчивое развитие: адаптация к новой реальности», «Технологии как ключевой драйвер энергетики» и «ТЭК России: стратегия развития». Помимо этого, в программу входят деловые завтраки — отдельный формат для обсуждения важных вопросов в неформальной обстановке. Также на полях Выставки в этом году состоится IV Научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога»», — отметил замминистра.

Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Раис Чигликов подтвердил готовность города к проведению Форума. «Москва традиционно предоставляет площадки для РЭН и оказывает организационную поддержку. В этом году мы также обеспечим инфраструктуру и безопасность участников», — сказал он.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин сообщил о планах привлечения иностранных спикеров и организации международных мероприятий на полях Форума. «РЭН-2025 станет площадкой для диалога с партнерами из дружественных стран, включая обсуждение совместных проектов в сфере энергетики», — добавил он.

Директор БФ «Надежная смена» Артем Королев анонсировал программу Молодежного дня РЭН, который пройдет 17 октября. «В настоящий момент у нас уже подготовлено 15 мероприятий — это традиционные мероприятия, имеющие предварительный отбор, то есть какие-то мероприятия в формате чемпионатов и других соревновательных образовательных форматов, которые уже сейчас начались и, соответственно, финалы состоятся непосредственно на площадке Молодёжного дня РЭН-2025. Всего мы планируем провести не менее 30 мероприятий, в рамках которых молодые специалисты смогут представить свои проекты, пообщаться с руководителями компаний и принять участие в дискуссиях о будущем энергетики», — отметил он.

РЭН-2025 пройдет с 15 по 17 октября в Москве. Форум традиционно соберет представителей власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества для обсуждения глобальных трендов и вызовов энергетической отрасли.

В 2024 году в рамках деловой программы Форума, Выставки и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 100 мероприятий с участием более 350 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе приняли участие свыше 5300 делегатов из 81 страны и территории, более 5500 человек посетители Выставку оборудования и технологий для ТЭК. На площадке Форума было заключено 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более 2200 участников, представивших десятки проектов и отраслевых инициатив.

РЭН проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор Форума — Фонд Росконгресс.