Совсем не Надя. Как работала и любила Барбара Брыльска

Самой известной в России польской актрисе Барбаре Брыльской 5 июня исполнилось 85 лет. Он пришла в кино совсем юной, и к 70-м оказалась весьма востребована в кинематографе Польши, но все же самый большой успех ждал ее в СССР. За роль Нади Шевелевой в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска получила в 1977 году Государственную премию СССР. Как сложилась судьба актрисы — в материале «Газеты.Ru».

Детство Барбары Брыльской

Барбара Брыльска появилась на свет в разгар Второй мировой войны — 5 июня 1941 года — в деревне Скотники неподалеку от Лодзи в семье, не связанной с искусством. Отец Брыльской работал слесарем, мать подрабатывала швеей. В детстве Барбара Брыльска увлекалась живописью и училась в художественном лицее. Но вопрос выбора профессии решил случай: когда ей было 15 лет, школьницу выбрали для съемок в эпизоде фильма «Галоши счастья» по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена. После этого Брыльска заинтересовалась актерским мастерством, начала посещать театральную студию, училась в Лодзинской высшей театральной школе. В 1967 году Брыльска закончила Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения.

Где снималась Барбара Брыльска

В 1963 году Барбара Брыльска впервые снялась в заметной роли. В драме «Их будний день» о враче, который поссорился с женой и после ее внезапного отъезда влюбился в девушку Гражину, актриса сыграла сестру этой самой Гражины. Потом были ведущие роли в военной драме «Потом наступит тишина» (1965) с Даниэлем Ольбрыхским, фильм «Бумеранг» (1966) о любви немецкого туриста к польской девушке через 20 лет после войны и первый успех, который пришел к Брыльской после выхода фильма «Фараон» по роману Болеслава Пруса, где она сыграла жрицу Каму в 1966 году.

Актриса Барбара Брыльска в фильме «Бумеранг» (1966) WFF Wroclaw

С 1967 по 1970 год по телевидению шел военный шпионский детектив «Ставка больше, чем жизнь» с участием Брыльской: сериал был очень популярен в СССР — и не только потому, что советский телезритель был не слишком знаком с этим жанром, но и благодаря красоте актеров и особенно актрис. Кроме того, Барбара Брыльска начала сниматься в картинах других стран соцлагеря — ГДР, СССР, Югославии. Впервые она появилась в советской картине в 1969 году: это был фильм «Освобождение: Прорыв» о военных событиях 1943 года.

Настоящая слава пришла к Брыльской после выхода в 1972 году польского фильма «Анатомия любви» — весьма скандального из-за откровенных сцен. Брыльска сыграла в картине женщину по имени Ева, которая после смерти мужа знакомится с неким Адамом. Она проводит с ним ночь — и это оказывается началом страстного романа с долгими ожиданиями звонка, ссорами, примирениями, ревностью, разрывами и возвращениями.

Увидев Барбару Брыльску в «Анатомии любви», Эльдар Рязанов твердо решил взять актрису на роль Нади Шевелевой в «Иронии судьбы». Эта картина прославила Брыльску на весь Советский Союз, хотя была не первой работой польской актрисы в советском кино (в 1973-м, например, вышел фильм Александра Зархи «Города и годы» с ее участием. И хотя говорила Надя Шевелева голосом Валентины Талызиной, а пела — глубоким меццо-сопрано Аллы Пугачевой, именно Брыльска получила в 1977 году Государственную премию СССР.

Этот факт, к слову, заложил основу конфликта между Талызиной и Брыльской. Советская актриса обвиняла польскую в неблагодарности — ведь образ Нади Шевелевой во многом зависел от голоса. Брыльска же утверждала, что Талызина говорила, будто она приторговывает заграничными вещами, и называла ее «подлым человеком». Не сложились отношения у Брыльской и с Аллой Пугачевой. Примадонна обиделась на нее после того, как на съемках передачи «Две звезды» Брыльска, будучи в жюри, язвительно высказалась по поводу ее опоздания, а потом еще и поставила низкую оценку выступлению Владимира Преснякова. Польская актриса же объясняла, что номер ей просто не понравился.

После «Иронии судьбы» Барбара Брыльска продолжила активно работать — она снималась и в польском кино, и в фильмах стран соцлагеря (например, в чехословацких «Тихий американец в Праге» и «Скальпель, пожалуйста», мини-сериале «Архив смерти» ГДР и других). Была востребована в постсоветском и российском кино — ее можно увидеть в фильмах «За все надо платить» (1991), «Даун Хаус» (2001), польско-российской картине «Казус белли» (2002), ленте «Странное Рождество» (2006). И, конечно, встретилась с экранным Женей Лукашиным (Андреем Мягковым) в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» 2007 года. Последним проектом, в котором Брыльска приняла участие, была лента «Тайна четырех принцесс» 2014 года.

Актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемочной площадке фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975 год В. Алисов/РИА Новости

Где сейчас Барбара Брыльска

Последнее интервью российским журналистам Барбара Брыльска дала в 2021 году. В 2023-м актриса резко высказалась в адрес российских властей и заявила, что городах нашей страны, кроме Москвы и Петербурга, живут в нищете, и что прилетая в Омск или Новосибирск, она боится выходить из самолета. А в 2025-м Брыльска отказалась говорить с журналистами по-русски и сообщать, чем занимается и где живет. Правда, недавно она все же призналась, что живет одна в своей квартире с кошкой Малюткой и страдает от неизлечимой болезни, которая «выкручивает пальцы».

Актриса Барбара Брыльска Антон Тушин/ТАСС

Личная жизнь Барбары Брыльской

Хотя актриса всю жизнь много работала, она успевала так же много любить. Впервые она вышла замуж совсем юной, в 17 лет — ее избранником стал математик Ян Боровец, который увидел девушку еще школьницей на экскурсии в Краков и влюбился без памяти. Она тоже обратила на него внимание: «Вылитый Жан Марэ», — рассказывала она потом журналу «Караван историй».

Для обоих это были первые отношения, которые вылились в брак сроком на 11 лет. Правда, муж совершенно не разделял интересов жены, а юная Барбара Брыльска не отказалась от актерских амбиций . Со временем муж и жена охладели друг к другу, хотя и остались друзьями. У них появились романы на стороне — Брыльска начала встречаться с актером Ежи Зельником, партнером по фильму «Фараон». А расстаться с мужем актриса решилась, когда встретила свою новую огромную любовь — югославского актера Слободана Димитриевича.

Это был страстный роман. Брыльска и Димитриевич собирались пожениться, но в их отношения вмешалась мать жениха. Она сделала все, чтобы польская актриса не стала ее невесткой.

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Вторым мужем и отцом детей Барбары Брыльской стал врач-гинеколог Людвиг Космаль. Брак растянулся на 18 лет, но оказался не очень счастливым: муж выпивал, заводил романы на стороне (и жена ему отвечала тем же), но постоянно возвращался к Брыльской, которая выигрывала в сравнении с другими женщинами.

В 1973 году Барбара Брыльска впервые стала матерью — у них с Космалем родилась дочь. Ее тоже назвали Барбарой, сокращенно — Басей. Но в 1993 году семью постигло несчастье: Бася — красавица, модель, начинающая актриса — погибла в автокатастрофе. Она возвращалась со съемок фильма, когда партнер — сын режиссера Анджея Жулавского Ксаверий — предложил подвезти ее на автомобиле и не ехать поездом. В дороге тот не справился с управлением и врезался в дерево.

После потери дочери Барбара Брыльска была вне себя от горя — она не могла работать, начала злоупотреблять алкоголем, пила успокоительное. Вытащил ее из этого состояния только сын Людвиг (сокращенно Дуда). Мальчик, который был на девять лет младше Баси, обнимал мать и говорил: «Живи ради меня».

Она и жила. В 2018 году в возрасте 99 лет умерла ее мать, тогда же ушел из жизни Людвиг Космаль. «Мне не хочется жить, нет сил. Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет. Есть актеры, которые живут до ста лет, но я не хочу», — признавалась Брыльска.