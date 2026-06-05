Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура
ТВЗ

Совсем не Надя. Как работала и любила Барбара Брыльска

Барбара Брыльска отмечает 85-летие
Актриса Барбара Брыльска во время V Московского международного кинофестиваля, 1967 год
Михаил Озерский/РИА Новости

Самой известной в России польской актрисе Барбаре Брыльской 5 июня исполнилось 85 лет. Он пришла в кино совсем юной, и к 70-м оказалась весьма востребована в кинематографе Польши, но все же самый большой успех ждал ее в СССР. За роль Нади Шевелевой в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска получила в 1977 году Государственную премию СССР. Как сложилась судьба актрисы — в материале «Газеты.Ru».

Детство Барбары БрыльскойГде снималась Барбара БрыльскаГде сейчас Барбара БрыльскаЛичная жизнь Барбары Брыльской



Детство Барбары БрыльскойГде снималась Барбара БрыльскаГде сейчас Барбара БрыльскаЛичная жизнь Барбары Брыльской


Детство Барбары Брыльской

Барбара Брыльска появилась на свет в разгар Второй мировой войны — 5 июня 1941 года — в деревне Скотники неподалеку от Лодзи в семье, не связанной с искусством. Отец Брыльской работал слесарем, мать подрабатывала швеей. В детстве Барбара Брыльска увлекалась живописью и училась в художественном лицее. Но вопрос выбора профессии решил случай: когда ей было 15 лет, школьницу выбрали для съемок в эпизоде фильма «Галоши счастья» по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена. После этого Брыльска заинтересовалась актерским мастерством, начала посещать театральную студию, училась в Лодзинской высшей театральной школе. В 1967 году Брыльска закончила Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения.

Где снималась Барбара Брыльска

В 1963 году Барбара Брыльска впервые снялась в заметной роли. В драме «Их будний день» о враче, который поссорился с женой и после ее внезапного отъезда влюбился в девушку Гражину, актриса сыграла сестру этой самой Гражины. Потом были ведущие роли в военной драме «Потом наступит тишина» (1965) с Даниэлем Ольбрыхским, фильм «Бумеранг» (1966) о любви немецкого туриста к польской девушке через 20 лет после войны и первый успех, который пришел к Брыльской после выхода фильма «Фараон» по роману Болеслава Пруса, где она сыграла жрицу Каму в 1966 году.

Актриса Барбара Брыльска в фильме «Бумеранг» (1966)
WFF Wroclaw

С 1967 по 1970 год по телевидению шел военный шпионский детектив «Ставка больше, чем жизнь» с участием Брыльской: сериал был очень популярен в СССР — и не только потому, что советский телезритель был не слишком знаком с этим жанром, но и благодаря красоте актеров и особенно актрис. Кроме того, Барбара Брыльска начала сниматься в картинах других стран соцлагеря — ГДР, СССР, Югославии. Впервые она появилась в советской картине в 1969 году: это был фильм «Освобождение: Прорыв» о военных событиях 1943 года.

Настоящая слава пришла к Брыльской после выхода в 1972 году польского фильма «Анатомия любви» — весьма скандального из-за откровенных сцен. Брыльска сыграла в картине женщину по имени Ева, которая после смерти мужа знакомится с неким Адамом. Она проводит с ним ночь — и это оказывается началом страстного романа с долгими ожиданиями звонка, ссорами, примирениями, ревностью, разрывами и возвращениями.

Увидев Барбару Брыльску в «Анатомии любви», Эльдар Рязанов твердо решил взять актрису на роль Нади Шевелевой в «Иронии судьбы». Эта картина прославила Брыльску на весь Советский Союз, хотя была не первой работой польской актрисы в советском кино (в 1973-м, например, вышел фильм Александра Зархи «Города и годы» с ее участием. И хотя говорила Надя Шевелева голосом Валентины Талызиной, а пела — глубоким меццо-сопрано Аллы Пугачевой, именно Брыльска получила в 1977 году Государственную премию СССР.

Этот факт, к слову, заложил основу конфликта между Талызиной и Брыльской. Советская актриса обвиняла польскую в неблагодарности — ведь образ Нади Шевелевой во многом зависел от голоса. Брыльска же утверждала, что Талызина говорила, будто она приторговывает заграничными вещами, и называла ее «подлым человеком». Не сложились отношения у Брыльской и с Аллой Пугачевой. Примадонна обиделась на нее после того, как на съемках передачи «Две звезды» Брыльска, будучи в жюри, язвительно высказалась по поводу ее опоздания, а потом еще и поставила низкую оценку выступлению Владимира Преснякова. Польская актриса же объясняла, что номер ей просто не понравился.

После «Иронии судьбы» Барбара Брыльска продолжила активно работать — она снималась и в польском кино, и в фильмах стран соцлагеря (например, в чехословацких «Тихий американец в Праге» и «Скальпель, пожалуйста», мини-сериале «Архив смерти» ГДР и других). Была востребована в постсоветском и российском кино — ее можно увидеть в фильмах «За все надо платить» (1991), «Даун Хаус» (2001), польско-российской картине «Казус белли» (2002), ленте «Странное Рождество» (2006). И, конечно, встретилась с экранным Женей Лукашиным (Андреем Мягковым) в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» 2007 года. Последним проектом, в котором Брыльска приняла участие, была лента «Тайна четырех принцесс» 2014 года.

Актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемочной площадке фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975 год
В. Алисов/РИА Новости

Где сейчас Барбара Брыльска

Последнее интервью российским журналистам Барбара Брыльска дала в 2021 году. В 2023-м актриса резко высказалась в адрес российских властей и заявила, что городах нашей страны, кроме Москвы и Петербурга, живут в нищете, и что прилетая в Омск или Новосибирск, она боится выходить из самолета. А в 2025-м Брыльска отказалась говорить с журналистами по-русски и сообщать, чем занимается и где живет. Правда, недавно она все же призналась, что живет одна в своей квартире с кошкой Малюткой и страдает от неизлечимой болезни, которая «выкручивает пальцы».

Актриса Барбара Брыльска
Антон Тушин/ТАСС

Личная жизнь Барбары Брыльской

Хотя актриса всю жизнь много работала, она успевала так же много любить. Впервые она вышла замуж совсем юной, в 17 лет — ее избранником стал математик Ян Боровец, который увидел девушку еще школьницей на экскурсии в Краков и влюбился без памяти. Она тоже обратила на него внимание: «Вылитый Жан Марэ», — рассказывала она потом журналу «Караван историй».

Для обоих это были первые отношения, которые вылились в брак сроком на 11 лет. Правда, муж совершенно не разделял интересов жены, а юная Барбара Брыльска не отказалась от актерских амбиций. Со временем муж и жена охладели друг к другу, хотя и остались друзьями. У них появились романы на стороне — Брыльска начала встречаться с актером Ежи Зельником, партнером по фильму «Фараон». А расстаться с мужем актриса решилась, когда встретила свою новую огромную любовь — югославского актера Слободана Димитриевича.

Это был страстный роман. Брыльска и Димитриевич собирались пожениться, но в их отношения вмешалась мать жениха. Она сделала все, чтобы польская актриса не стала ее невесткой.

Вторым мужем и отцом детей Барбары Брыльской стал врач-гинеколог Людвиг Космаль. Брак растянулся на 18 лет, но оказался не очень счастливым: муж выпивал, заводил романы на стороне (и жена ему отвечала тем же), но постоянно возвращался к Брыльской, которая выигрывала в сравнении с другими женщинами.

В 1973 году Барбара Брыльска впервые стала матерью — у них с Космалем родилась дочь. Ее тоже назвали Барбарой, сокращенно — Басей. Но в 1993 году семью постигло несчастье: Бася — красавица, модель, начинающая актриса — погибла в автокатастрофе. Она возвращалась со съемок фильма, когда партнер — сын режиссера Анджея Жулавского Ксаверий — предложил подвезти ее на автомобиле и не ехать поездом. В дороге тот не справился с управлением и врезался в дерево.

После потери дочери Барбара Брыльска была вне себя от горя — она не могла работать, начала злоупотреблять алкоголем, пила успокоительное. Вытащил ее из этого состояния только сын Людвиг (сокращенно Дуда). Мальчик, который был на девять лет младше Баси, обнимал мать и говорил: «Живи ради меня».

Она и жила. В 2018 году в возрасте 99 лет умерла ее мать, тогда же ушел из жизни Людвиг Космаль. «Мне не хочется жить, нет сил. Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет. Есть актеры, которые живут до ста лет, но я не хочу», — признавалась Брыльска.

 
Теперь вы знаете
Реакция Путина на письмо Зеленского, одобрение Украине € 6,6 млрд от ЕС и уроки эмпатии в детсадах. Главное за 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!