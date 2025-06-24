Проект «Душа России» объединил лидеров креативного бизнеса на ПМЭФ-2025

Социокреативная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум принял участие в работе Петербургского международного экономического форума, который прошел 18-21 июня. Основной акцент был сделан на демонстрации творческого потенциала регионов и организации экспертного диалога в сфере креативных индустрий.

«В условиях тектонических сдвигов, которые на сегодняшний день происходят в геополитическом ландшафте, главным фактором устойчивого развития становится суверенитет, в основе которого лежит национальная идентичность. Общий культурный код обуславливает формирование единства, позволяющего преодолеть экономическую и социальную турбулентность. При этом именно креативные индустрии — искусство, культура, технологии — становятся его творческим стержнем, превращая традиции в инновации, а наследие — в силу будущего. В связи с этим особый акцент в работе Фонда Инносоциум на ПМЭФ был сделан на презентации достижений отечественного творческого кластера и обсуждении путей его развития. В частности, широко был представлен проект «Душа России», который объединил все региональные стенды и отдельные гастрономические пространства. Повышенное внимание к творческой сфере – это требование времени. На сегодняшний день очевидно, что без интеграции креативных решений экономика будет расти медленнее – это касается в том числе и традиционных производств. В связи с этим Президент России Владимир Путин поручил подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также рассмотреть возможность запуска федерального проекта. Убежден, мероприятия Фонда Инносоциум приблизят решение государственных задач в этой сфере», – подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Фонд Инносоциум в рамках ПМЭФ организовал Форум креативных индустрий, главная тема которого – «Партнерства и коллаборации. Формируя устойчивое будущее». В программу мероприятия вошли 15 сессий, посвященных креативным индустриям. Форум собрал экспертов, представителей креативного сектора экономики России, органов государственной власти и общественных организаций. Среди тем дискуссий – будущее контента и медиа в условиях адаптации к новым форматам, влияние искусственного интеллекта на творческие индустрии, экономика креативной отрасли и роль культурного наследия в современном мире. Кроме того, в рамках основной деловой программы ПМЭФ состоялся ряд сессий, посвященных творческому кластеру.

«Программа Фонда Инносоциум на ПМЭФ была направлена на формирование стратегических решений, которые позволят приблизиться к интеграции креативных индустрий в экономику будущего. Именно через культуру, творчество и инновации мы формируем новый язык глобальной конкуренции, где мягкая сила становится серьезным преимуществом. Экспертные диалоги и творческие площадки также позволяют превратить культурный капитал в драйвер устойчивого развития и национального суверенитета», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Также на ПМЭФ был организован павильон «Душа России». Его создали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ПАО «Банк ПСБ». В пространстве представили реализованные в регионах России проекты в сфере креативных индустрий, стартапы и предприятия, которые возрождают, поддерживают и развивают основанные на культурном коде бренды и ремесла, а также произведения современных российских художников и дизайнеров. Среди них – новая коллекция «Хохлома» от дизайнера Алены Ахмадуллиной, работы заслуженного художника России, скульптора Даши Намдакова, ларцы и шкатулки от Фабрики лаковой миниатюры «Федоскино» и другие предметы искусства и промысла.

«Проект «Душа России» — это витрина креативной экономики, которая демонстрирует уже достигнутые успехи и задает планку для будущего развития. Здесь представлены лучшие мастера, региональные традиции и актуальные тренды, показывающие, как креативные индустрии меняют нашу повседневную жизнь. Такие презентации на форумных площадках дают возможность каждому региону проявить свою идентичность», – отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Также в павильоне представили цифровой аватар девушки, разработанный арт-группой Synticate совместно с сообществом «Техпросвет» в «ВКонтакте». Его создали с использованием технологии Naked-Eye, которая позволяет видеть трехмерные изображения без специальных очков. В деловую программу стенда вошли дискуссии, паблик-токи, интерактивные экскурсии и другие мероприятия. Состоялось заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», заседание рабочей группы по развитию креативных индустрий и акселерации новых российских брендов, а также награждение победителей VII Всероссийского студенческого конкурса социальных проектов «Инносоциум» и другие мероприятия. Среди них – киберсессия «Медиарасследование: что такое цифровой след и можно ли его замести?», на которой со-модератором стал передовой человекоподобный робот Арди, оснащенный искусственным интеллектом. Помощником на сессии был робот Роберт.

Стенд посетили первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, помощник Президента России Владимир Мединский, генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст, а также другие политики, медиаменеджеры, блогеры, представители бизнеса и общественной сферы.

Кроме того, стенды регионов, которые принимали участие в выставке SPIEF Investment & Business Expo на ПМЭФ-2025, были объединены единой концепцией в рамках проекта «Душа России». Каждый павильон включил в себя элементы национального орнамента, которые отражают культурный код того или иного субъекта Российской Федерации, его особенности и традиции.

«ПСБ традиционно выступает партнером значимых проектов, направленных на увеличение вклада креативного сектора в ВВП страны. Одним из примеров такой поддержки в этом году стала инициатива по созданию стенда «Душа России» на ПМЭФ. Этот стенд стал уникальной площадкой, представившей глубину культурного наследия и многообразие современных креативных проектов со всей страны. Он позволил продемонстрировать инвестиционный и экспортный потенциал российских креативных индустрий на самом высоком уровне», — подчеркнула старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

На ПМЭФ Фонд Инносоциум подписал ряд соглашений о сотрудничестве. Среди основных партнеров – ПСБ, Совет Федерации, Кавказ.рф, Агентство стратегических инициатив, а также ряд регионов.

Кроме того, Фонд Инносоциум совместно с Агентством стратегических инициатив организовал инклюзивные показы документальных фильмов и мультипликации. Представленные работы посвящены социальным инициативам и вопросам инклюзии. Мероприятия прошли в рамках инклюзивного киноклуба АСИ «(Не) такой как все» и стали частью проекта «Душа России». Работы авторов, затрагивающие социальные проблемы, показали в кинотеатре «Аврора» и на студии «Ленфильм».