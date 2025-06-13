День России масштабно отметили на Международном форуме «Путешествуй!»

Празднование Дня России стало ярким завершением деловой части Международного туристического форума «Путешествуй!» и продолжением фестивального марафона активностей, который продлится до 15 июня. Площадка ВДНХ объединила тысячи жителей и гостей Москвы, которые приняли участие в мероприятиях программы Форума и подтвердили уникальность синергии его форматов. Настоящий праздник на площадке устроили представители российских регионов, подарив посетителям улыбки и подарки. Организатор Форума – Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации и Комитета по туризму города Москвы.

«День России стал ярким аккордом деловой и фестивальной программ Форума «Путешествуй!». Каждый субъект нашей страны подготовил свою запоминающуюся программу, познакомил гостей со своими богатыми традициями и культурным многообразием. Мы видим, что Форум становится не просто городским событием, а целым движением, в котором участвуют десятки тысяч людей, все вместе испытывающие гордость за свою страну», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета МТФ «Путешествуй!» Антон Кобяков.

МТФ «Путешествуй!» закрепил свой статус платформы для стратегического диалога в индустрии туризма. За три дня Форум объединил представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, институтов развития, международных организаций и профильных ассоциаций.

Ключевой темой деловой повестки стал туризм как инструмент устойчивого развития территорий, экономики и общества. На пленарном заседании, открывшем деловую программу, прозвучали обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина, Председателя Правительства России Михаила Мишустина, а также живые выступления заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова.

В центре внимания – вклад туризма в ВВП страны, программа льготного кредитования гостиниц, развитие инфраструктуры и новые туристические маршруты. В течение трех дней прошло более 60 сессий с участием порядка 450 спикеров. Обсуждались инвестиции в туристическую инфраструктуру, цифровизация, кадры, импортозамещение, международное сотрудничество, инклюзия, экологические и гастрономические маршруты. Широкое внимание получили вопросы транспортной доступности, религиозного и промышленного туризма, стандартизации сервиса и продвижения туристических продуктов на внешних рынках.

Одной из знаковых тем стало развитие сельского туризма. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут представили меры поддержки агротуризма, подчеркнув его важную роль в экономике регионов. Обсуждались субсидии, образовательные инициативы и привлечение инвестиций.

В последний день прошли двусторонние встречи с делегациями Абхазии, Шри-Ланки и Боливарианской Республики Венесуэлы, что подтвердило статус Форума как международной площадки. На сессиях Российского союза туриндустрии были затронуты темы цифровой трансформации и оптимизации работы туроператоров. Визионеры из регионов поделились своим опытом формирования новых моделей путешествий и работы с туристами. Деловая программа Международного туристического форума «Путешествуй!» завершилась торжественной церемонией награждения его участников.

V Международный туристический форум «Путешествуй!» продлится до 15 июня. Гостей ждет масштабная фестивальная программа, в которой представлены все 89 регионов России и страны-партнеры.