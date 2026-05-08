В России отменили запрет портала «ЯПлакалъ» спустя два дня. С чем это связано?

Мосгорсуд спустя два дня отменил решение нижестоящего суда о запрете одного из старейших развлекательных ресурсов Рунета «ЯПлакалъ». Против блокировки выступили надзорные ведомства — апелляции подали Роскомнадзор и руководство прокуратуры Москвы. Как оказалось, претензии Чертановской районной прокуратуры касались «нескольких постов и комментариев», а не всего сайта.

Московский городской суд отменил решение о запрете информации одного из старейших развлекательных порталов Рунета «ЯПлакалъ» к распространению на территории России, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Против блокировки выступили надзорные ведомства — апелляции подали Роскомнадзор и руководство столичной прокуратуры. В итоге 8 мая суд высшей инстанции встал на сторону ресурса и отменил решение Чертановского районного суда о запрете контента «ЯПлакалъ».

Кроме того, судебная коллегия по административным делам Московского городского суда отказала Чертановской межрайонной прокуратуре в удовлетворении исковых требований . Именно это надзорное ведомство попросило признать информацию на портале запрещенной к распространению в стране.

По информации ТАСС, решение Мосгорсуда касается не только деятельности yaplakal.com, но двух других юмористических ресурсов — anekdotovstreet.com и anekdoto.net. Источник агентства в судебной системе также уточнил, что Верховный суд РФ изучил материалы и не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации портала «ЯПлакалъ».

Как запретили «ЯПлакалъ»

6 мая Чертановский районный суд города Москвы признал информацию на сайтах yaplakal.com, anekdotovstreet.com и anekdoto.net запрещенной к распространению в РФ , поскольку прокуратура выявила на перечисленных ресурсах материалы, содержащие «высказывания, унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности». Также сообщалось, что регистратором доменов являются иностранные компании.

Роскомнадзор получил решение Чертановского районного суда Москвы 6 мая. Однако на следующий день ведомство сообщило, что не внесло портал «ЯПлакалъ» и два других сайта в реестр запрещенной информации.

«В решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены», — привело РИА Новости позицию РКН.

Также в Роскомнадзоре пообещали направить в суд запрос для уточнения конкретных страниц с запрещенной информацией.

Как отреагировал «ЯПлакалъ»

6 мая администрация портала «ЯПлакалъ» сообщила, что официальных жалоб на деятельность ресурса не поступало.

«Все жалобы РКН всегда выполняются, законы соблюдаются, запросы обрабатываются», — подчеркнули владельцы сайта.

8 мая администрация портала уточнила, что претензии надзорного ведомства касались «нескольких постов и комментариев, направленных на розжиг межнациональной вражды», что «строжайше запрещено правилами с самого основания сайта» (ресурс работает с 2004 года).

«Требования межрайонной Чертановской прокуратуры исполнены в полном объеме. Прокуратура на сегодняшний день отказалась от каких-либо претензий», — говорится в сообщении.

Вместе с тем прокуратура напомнила о соблюдении федерального законодательства о противодействии экстремизму. В связи с этим на сайте ввели «особенно строгие» правила модерации. Под запретом посты и комментарии, направленные на розжиг межнациональной розни, любое уничижительное отношение к национальностям. Правила касаются текстов, картинок, мемов, анекдотов, видео и аватарок или подписей в профиле.

«Все провокационные темы на этот счет будут блокироваться. Все такие материалы должны быть недоступны извне для просмотра широким кругом лиц», — предупредила администрация.

Кроме того, в систему будет добавлена функция оперативной отправки репортов на подобные нарушения.

В случае выявленных нарушений пользователи «будут наказываться по всей строгости закона» — применением лимитов и блокировкой доступа к ресурсу.