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Пресс-релиз

На туристическом форуме «Путешествуй!» рассказали о популяризации поломничества

На полях V Международного туристического форума «Путешествуй!» прошла сессия «Религиозный туризм и паломничество в России: вопросы и перспективы», модератором которой выступил министр курортов и туризма Республики Крым Константин Шестаков. В центре внимания – актуальные вызовы и перспективы одного из самых значимых направлений внутреннего туризма.

Участники отметили, что религиозный туризм и паломничество – это не только форма духовного опыта, но и действенный инструмент развития территорий. Однако на практике этот сегмент сталкивается с рядом системных проблем: от нехватки инфраструктуры до слабой информационной поддержки. Как подчеркнул директор туристической компании «Русь-Паломница» Алексей Глотов, во многих знаковых местах – таких как Соловки или Дивеево – не хватает гостиниц, удобных дорог, оборудованных парковок, а доступность для людей с ограниченными возможностями остается крайне низкой.

Директор департамента Минэкономразвития России Андрей Ярин обратил внимание на необходимость гибкой, но взвешенной регуляторной политики: ограничения на съемку, строгие требования к одежде и правила посещения монастырей, мечетей и дацанов часто создают барьеры для туристов, вызывая недопонимание с обеих сторон. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с казачеством Игорь Климов и председатель Совета по паломничеству при РПЦ Вячеслав Рожков подняли вопрос о важности уважительного отношения к религиозной традиции, но при этом подчеркнули: необходимы современные подходы к продвижению и сопровождению паломнических маршрутов. Без путеводителей, профессиональных гидов и актуального онлайн-контента многие объекты остаются «невидимыми» для широкой аудитории.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Алексей Сигута подчеркнул, что религиозный туризм должен развиваться на стыке духовности и сервиса. Если не будет баланса между сохранением атмосферы святых мест и базовым комфортом, отрасль не сможет двигаться вперед. А председатель правления ассоциации «Бурятия Туристическая» Арюна Сандуева акцентировала внимание на особенностях религиозного туризма в буддийских регионах, где также ощущается нехватка подготовленных кадров и инфраструктуры.

Одним из острых вопросов стал рост цен на проживание и питание в популярных паломнических местах. Участники сессии сошлись во мнении, что необходим диалог между государством, церковью и бизнесом, чтобы религиозный туризм в России развивался устойчиво, сохраняя уважение к вере и предоставляя комфортные условия для всех категорий туристов.

Организатор Международного форума «Путешествуй! – Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации и Комитета по туризму г. Москвы. Форум продлится до 15 июня на площадке ВДНХ. Мероприятия деловой программы Форума будут проходить до 12 июня.

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