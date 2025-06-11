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Опубликована деловая программа и спикеры Форума креативных индустрий в рамках ПМЭФ-2025

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Кирилл Зыков/РИА Новости

В рамках Петербургского международного экономического форума 21 июня впервые состоится Форум креативных индустрий, который ранее проводился на ведущих деловых площадках России как Форум креативного бизнеса. Его главная тема – «Партнерства и коллаборации. Формируя устойчивое будущее». Организатором выступает Социокреативная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум.

«Креативные индустрии – одна из самых быстрорастущих отраслей экономики России. Ее вклад в ВВП страны в 2024 году составил 4,1%. Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036-го поставлена задача повысить этот показатель до 6%. Форум креативных индустрий впервые пройдет под новым названием и в обновленном формате – площадка позволит определить пути достижения этой цели за счет поддержки креативных проектов, интеграции технологий в творческие и производственные процессы, а также развития экспортного потенциала отрасли. Убежден, профессиональный диалог позволит выработать новые продуктивные подходы к развитию творческой индустрии в России», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В программу Форума войдут 15 тематических сессий, посвященных будущему контента и медиа в условиях адаптации к новым форматам, влиянию искусственного интеллекта на творческие индустрии, экономике креативной отрасли и роли культурного наследия в современном мире.

В дискуссиях примут участие представители органов государственной власти, ведущих отечественных и зарубежных производителей контента, лидеры творческой отрасли и эксперты. Среди них – Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков; заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова; генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов; генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский; генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева; Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова; генеральный директор Wink Антон Володькин; генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский; генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова; генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова; заместитель генерального директора, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн; генеральный продюсер 1-2-3 Production Артем Михалков; режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов; писатель и сценарист Александр Цыпкин; основатель, председатель совета директоров Ассоциации анимации Саудовской Аравии Абдулвид Алабдли; итальянский скульптор Сара Больцани; продюсер и режиссер из Индии Нила Мадхаб Панда и другие.

«Форум креативных индустрий – это уникальная площадка, которая объединяет творчество, технологии и бизнес. В этом году мы будем обсуждать контент для подростков, экономику хайпа, музыкальную индустриализацию, экспорт аудиовизуального контента, образование для креативных лидеров, коллаборации и устойчивость брендов и другие темы. Все эти направления связывает общая цель – превратить идеи в капитал, сохраняя культурные ценности и адаптируясь к вызовам цифровой эпохи.
Креативные индустрии – это не только искусство, но и мощный драйвер экономического роста и социальных изменений», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

В деловую программу ПМЭФ-2025 также войдут шесть сессий, посвященных креативным индустриям. Их участники обсудят вопросы культурной идентичности, формирование образа будущего, социальную повестку бизнеса и другие вопросы.

Кроме того, на ПМЭФ будет действовать павильон проекта «Душа России», который реализуется Фондом Росконгресс при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В павильоне представят стартапы и предприятия со всей России, которые возрождают, поддерживают и развивают современное искусство, ремесла и промышленность. Посетителям продемонстрируют успешные проекты креативных индустрий, в том числе новую коллекцию «Хохлома» от Алены Ахмадуллиной и шкатулки от фабрики лаковой миниатюры «Федоскино», будут представлены работы заслуженного художника России, скульптора Даши Намдакова, чье творчество пронизано древними мифами кочевников, а также вневременной мудростью Востока и воплощено в современной пластике.

На площадке состоится награждение победителей VII Всероссийского студенческого конкурса социальных проектов «Инносоциум», дискуссии, паблик-токи, питч-сессия креативных проектов, открытый микрофон «День НКО на ПМЭФ», а также киберсессия, модератором которой станет человекоподобный робот, и другие мероприятия.

Форум креативных индустрий ранее назывался Форум креативного бизнеса. Переименование отражает расширение концепции действующей платформы с акцентом на более широком спектре креативных индустрий, включая новые области, такие как цифровые технологии, медиа и другие. В 2021–2024 годах на ведущих экономических форумных площадках России в составе программы ФКБ состоялось более 200 сессий с участием свыше 600 ведущих мировых и российских экспертов. В результате были сформированы региональные и ведомственные решения по поддержке творческих индустрий, копродукционные соглашения, инициативы для включения в новые национальные проекты и планы внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий в субъектах Российской Федерации.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.

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