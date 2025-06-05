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На ВДНХ пройдет пятый международный туристический форум «Путешествуй!»

С 10 по 15 июня 2025 года в Москве, на площадке ВДНХ состоится пятый, юбилейный Международный туристический форум «Путешествуй!» – якорное мероприятие в сфере туризма и гостеприимства. Организатор Форума – Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации и Комитета по туризму г. Москвы.

Международный туристический форум «Путешествуй!» является одной из инициатив в рамках Национального проекта «Туризм и гостеприимство» в России, продленного до 2030 года. Нацпроект помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Одной из целей нацпроекта является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году.

Цель МТФ «Путешествуй!» – создание единой глобальной коммуникационной площадки международного уровня, объединяющей представителей органов власти, туристического бизнеса и ведущих экспертов для обсуждения актуальных вопросов государственной политики и инвестиционного климата в сфере туризма.

Форум включает две части: деловую программу и туристический фестиваль. Деловая программа Форума пройдет в течение трех дней – с 10 по 12 июня, включая проведение 12 июня мероприятий, посвященных молодежной программе. Туристический фестиваль пройдет в течение 6 дней – с 10 по 15 июня. Ожидается 4 тысячи участников деловой программы Форума и порядка 400 тысяч посетителей фестиваля.

Главным событием Форума станет пленарное заседание «Открывая Россию: как путешествия меняют страну» с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, которое запланировано на 10 июня.

Всего в деловую программу включено порядка 55 деловых мероприятий с участием более 250 спикеров, в том числе панельные сессии, круглые столы, международные встречи и деловые завтраки, посвященные реализации масштабных инициатив – от федеральных проектов до системных решений в сфере гостеприимства, классификации отелей, цифровых платформ, кадровых стратегий и промышленного туризма, горнолыжным курортам, сельским территориям, Арктике, экскурсионной деятельности, а также вопросам инклюзии, молодежных маршрутов, патриотического туризма и религиозного паломничества.

Общая площадь выставочных стендов экспозиции Международного туристического форума «Путешествуй!» составит более трех тысяч квадратных метров, количество выставочных стендов – около 100. В экспозиции подтвердили участие 85 субъектов Российской Федерации и 8 зарубежных стран: Боливарианская Республика Венесуэла – в статусе «Страна-партнер», Малайзия – в статусе «Партнер фестиваля», Султанат Оман – в статусе «Партнер культурной программы», Монголия, Республика Узбекистан, Республика Абхазия, Республика Куба, Республика Беларусь.

Субъекты Российской Федерации в рамках фестивальной экспозиции будут представлены в территориальном блоке «Путешествуй по России!» и объединены в 13 макротерриторий. Особый фокус внимания будет направлен на два туристических маршрута: «Золотое Кольцо России» и «Серебряное Ожерелье России».

Туристический фестиваль для всех гостей Форума будет включать в себя экспозицию, культурную и спортивную программы. На стендах участников можно будет получить консультации по путешествиям по России и зарубежным странам по 11 популярным видам туризма, а также приобрести туристические услуги со скидкой. Мобильный путеводитель фестиваля поможет сориентировать в предложениях и собрать наиболее интересные для гостя.

Регистрация представителей средств массовой информации открыта на официальном сайте Международного туристического форума «Путешествуй!» до 9 июня.

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