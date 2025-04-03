Федеральные органы власти рассмотрели резолюцию АНО ЦСПИ «Экология» за 2024 год

Вошедшие в документ инициативы и позиция органов власти учтены при формировании программы XVI Международного форума «Экология», который пройдет в Москве 5-6 июня.

АНО ЦСПИ «Экология» опубликовала ответы на Общественную резолюцию по вопросам охраны окружающей среды и экологическому развитию, проект которой был сформирован по итогам XVI Международного форума «Экология», прошедшего в 2024 году.

В итоговый документ вошло 957 предложений от 190 инициаторов из 60 субъектов. Резолюцию рассмотрели в правительстве РФ, Совете Федерации, Государственной Думе и профильных ведомствах. С ответами можно ознакомиться на сайте АНО.

Среди них ответ Минприроды России. В министерстве отметили, что резолюция свидетельствует о большом внимании участников Международного форума «Экология» к вопросам экологии и их стремлении содействовать решению актуальных проблем охраны окружающей среды.

«Минприроды России благодарит Вас за значительный вклад в улучшение понимания гражданами, деловым сообществом и общественностью значения экологии и необходимости совместного поиска решений по ее сохранению и улучшению», — отмечает министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов.

Минприроды поддержали резолюцию и сообщили, что отдельные вошедшие в документ предложения уже включены в актуальную повестку нормотворчества. Поддерживается 37 инициатив, находятся в работе 24 инициативы. Уже реализовано 11 инициатив резолюции 2024 года.

На рассмотрении в Госдуме находится ряд законопроектов, направленных на совершенствование госполитики в сфере экологического благополучия:

— изменения в закон «Об отходах производства и потребления» и закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» (обращение с отходами строительства и сноса);

— изменения в закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты (ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов);

Также разрабатываются проект федерального закона, направленный на установление особенностей охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов и проект Водной стратегии РФ на период до 2035 года.

Ежегодно резолюция аккумулирует инициативы участников экологической деятельности по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Также с мая 2024 года при Минприроды работает межведомственная группа по реализации поддержанных инициатив в рамках принятых резолюций.

Медиахолдинг Rambler&Co — стратегический информационный партнер форума.