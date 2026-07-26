Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Фото

Наряды из сказки и пляски у костра: яркие кадры «Архстояния — 2026»

Слезы Месси и фестиваль грязи: 10 ярких фото недели
Groovy: рейтинг «Зловещих мертвецов» — от худшей части к лучшей
10 самых красивых мужчин советского кинематографа
Сын убийцы, ставший настоящим детективом: 10 лучших ролей Вуди Харрельсона

С 23 по 26 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области проходил международный фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние». В этом году его тематика — «Маршрут перестроен».

Организаторы предложили отказаться от заранее заданного пути, чтобы посетители сами выбирали маршрут, находя по дороге новые инсталляции, концерты, спектакли и перформансы.

На четыре дня Никола-Ленивец вновь стал местом встречи с современным искусством, музыкой и природой. Днем гости исследовали арт-объекты и участвовали в мероприятиях, а вечером собирались у костров и концертных сцен. Неотъемлемой частью фестиваля, как и в прошлые годы, стали необычные костюмы и маски, которые многие посетители готовят специально к «Архстоянию».

Одним из самых зрелищных событий фестиваля стала огненная сцена «Сто костров», у которой собрались тысячи зрителей.

«Архстояние» уже больше двух десятилетий остается одним из крупнейших фестивалей ландшафтного искусства в России. Каждый год художники, архитекторы и режиссеры создают для него новые объекты и проекты, многие из которых после завершения фестиваля остаются частью арт-парка. Каким было «Архстояние» в этом году — в нашей фотогалерее.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 26 июля. Новые законы для россиян, смертельный ураган в Ростове и возвращение космонавтов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!