Наряды из сказки и пляски у костра: яркие кадры «Архстояния — 2026»

С 23 по 26 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области проходил международный фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние». В этом году его тематика — «Маршрут перестроен».

Организаторы предложили отказаться от заранее заданного пути, чтобы посетители сами выбирали маршрут, находя по дороге новые инсталляции, концерты, спектакли и перформансы.

На четыре дня Никола-Ленивец вновь стал местом встречи с современным искусством, музыкой и природой. Днем гости исследовали арт-объекты и участвовали в мероприятиях, а вечером собирались у костров и концертных сцен. Неотъемлемой частью фестиваля, как и в прошлые годы, стали необычные костюмы и маски, которые многие посетители готовят специально к «Архстоянию».

Одним из самых зрелищных событий фестиваля стала огненная сцена «Сто костров», у которой собрались тысячи зрителей.

«Архстояние» уже больше двух десятилетий остается одним из крупнейших фестивалей ландшафтного искусства в России. Каждый год художники, архитекторы и режиссеры создают для него новые объекты и проекты, многие из которых после завершения фестиваля остаются частью арт-парка. Каким было «Архстояние» в этом году — в нашей фотогалерее.