Семь туристов погибли на Эльбрусе за неделю. Найти тела мешает метель

За последнюю неделю на Эльбрусе погибли семь человек. Пять человек погибли в составе группы из Боснии и Герцеговины, еще один альпинист — во время отдельного восхождения 26 июля, а 19 июля жертвой несчастного случая при спуске с горы стал 11-летний мальчик. Что известно о погибших, кого удалось спасти и как ведутся поиски — в материале «Газеты.Ru».

За последние несколько дней на Эльбрусе погибли шесть взрослых и 11-летний ребенок. Тела троих погибших еще не эвакуированы, поиски несколько раз приходилось откладывать из-за тяжелых погодных условий.

Пурга и шквалистый ветер на высоте 5000 метров

Днем 26 июля в МЧС поступило сообщение о том, что на седловине Эльбруса в районе хижины Red Fox на высоте 5300 метров двое альпинистов попросили помощи.

На место выдвинулись четыре сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Когда спасатели добрались до туристов, один из них был уже мертв, он скончался от переохлаждения . Второго эвакуировали на поляну Азау. По данным МЧС, медицинская помощь ему не понадобилась. Как сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, альпинисты из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали маршрут перед восхождением.

Из-за пурги и шквалистого ветра тело погибшего не удалось спустить с горы. Эвакуацию планируют провести утром 27 июля.

Трагедия группы из Боснии

Днем ранее, 25 июля, альпинист из другой группы спустился с Эльбруса и сообщил, что его спутникам стало плохо на высоте более пяти тысяч метров. Как выяснилось, шесть человек не смогли самостоятельно продолжить спуск с высоты более пяти тысяч метров. На помощь им направились восемь сотрудников высокогорного поисково-спасательного отряда.

Из шестерых альпинистов, оставшихся на высоте, выжил только один, рассказали в МЧС.

Как пишет Reuters, все участники восхождения были жителями города Зеница в Боснии и Герцеговине . Среди участников экспедиции были супружеская пара и врач местной больницы. Как заявил ТАСС начальник спасательного отряда Альберт Хаджиев, иностранцы совершали восхождение без сопровождения гида.

«Известия» со ссылкой на источник сообщили, что двое выживших мужчин — Харис А. 1983 года рождения и Кемал В. 1988 года рождения.

Baza пишет, что группа была зарегистрированной и опытной, но тяжелейшие погодные условия привели к трагедии — скорость ветра на Эльбрусе достигала 45 км/ч, а к утру 26 июля усилилась примерно до 70 км/ч.

В МЧС сообщили, что тела погибших пришлось эвакуировать с высоты около 5350 метров. Спасательную операцию приходилось несколько раз прерывать из-за сильного ветра и метели, однако к вечеру 26 июля удалось спустить тела трех альпинистов. Поиски тел остальных участников группы отложили до утра следующего дня.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

После трагедии в Федерации Боснии и Герцеговины объявят день траура . Власти пообещали помочь вернуть тела погибших на родину, а также обеспечить возвращение домой двух выживших участников экспедиции.

Неделю назад, 19 июля, на восточном склоне Эльбруса во время спуска сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчик погиб на месте, мужчина получил тяжелые травмы.

По данным Telegram-каналов Baza и Mash, семья поднималась на вершину по маршруту через ущелья Ирик и Ирикчат. Во время спуска, как утверждает Baza, оборвалась страховочная веревка , после чего альпинисты сорвались со склона. Несмотря на множественные травмы, отец смог передать спасателям свои координаты.

Семья уже предпринимала попытку подняться на Эльбрус год назад, однако тогда восхождение пришлось прервать примерно за 300 метров до вершины из-за того, что у школьника началась горная болезнь. Во время первой экспедиции отец и сын развернули на станции «Гарабаши» флаг школы, в которой учился мальчик.