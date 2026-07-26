«СВО закончится рано или поздно»: главное из речи Путина в День ВМФ

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота встретился в Санкт-Петербурге с моряками и командующими флотами. Беседуя с ними, российский лидер заявил, что СВО рано или поздно закончится, а у него нет сомнений в том, что РФ победит. При этом Путин допустил, что Украина «в конце концов» потеряет свои западные земли, которые были «подарком Сталина». О чем еще говорил президент с военными — в материале «Газеты.Ru».

Специальная военная операция рано или поздно закончится. Об этом на встрече с военнослужащими Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге заявил президент России Владимир Путин.

«У нас закончится СВО, а это закончится безусловно рано или поздно, но нам нужно вот это качество, это чувство единства надо сохранить», — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что «нет никакой агрессии» со стороны России, она «не начинала войну», а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада в отношении «юго-востока тогдашней Украины».

«Смотрите, что происходит в соседней стране: они все там передрались, переругались, как пауки в банке, делят деньги, которые украли у украинского народа, либо крадут у своих западных спонсоров, делят и друг друга изживают со свету, бегут за границу, прячутся, опять возвращаются и так далее. Какое же там единство?» — задался вопросом президент РФ.

Кроме этого, Путин заявил, что «все исторически встанет на свои места» и Украина в конце концов потеряет свои западные земли — то, что принадлежало Польше, Венгрии и Румынии.

«[Иосиф] Сталин подарил Украине эти земли, но подарил как — в рамках единого государства. <...> Был только один гарант территориальной целостности Украина — это Россия. Они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь и бред собачий. <...> Но Бог с ними», — добавил президент РФ.

Он также заявил, что у него нет сомнений в том, что Россия победит. По его словам, он иногда смотрит военных блогеров по теме СВО и радуется, когда они «попадают в точку».

Путин обратил внимание, что находится «в таком положении, таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть» — от командиров, военных, СМИ, а также спецслужб, контролирующих ситуацию на всех участках боевого соприкосновения «и вообще в целом по стране».

«Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но как попадаются, смотрю. И, честно говоря, иногда радуюсь — здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди», — сказал президент.

Он также признал, что Россия вынуждена направлять значительные ресурсы на достижение целей военной операции:

«Мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять — и это оправдано — на обеспечение успеха и достижения целей СВО».

По словам главы государства, несмотря на текущие задачи, планы по развитию флота как в дальней, так и в ближней морской зоне будут реализованы.

Что еще сказал Путин?

Помимо Украины, глава государства обсудил с моряками обеспечение безопасности Калининградской области.

«В случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», — отметил он.

Путин пояснил, что на переднем крае должен находиться Балтийский флот, и выразил надежду, что все поставленные перед военнослужащими задачи исполняются должным образом.

Также российский лидер рассказал, что на крупных кораблях появляются новые средства поражения и защиты, в том числе «Циркон». Он отметил, что такое оружие в мире есть не у многих. А у России оно не просто есть — она его совершенствует и будет делать это дальше.

«Там еще работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным», — пояснил президент РФ.

Путин также заслушал доклады командующих Северным, Тихоокеанским, Балтийским флотами, Каспийской флотилии и Черноморским флотом об оперативной обстановке и выполняемых задачах. На встрече с ними глава государства коснулся темы защиты торгового флота РФ. Он подчеркнул, что это должно быть такой же приоритетной задачей, как и развитие военного флота. По словам Путина, Россия будет решительно отвечать на попытки захвата российских танкеров.

«В таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — отметил президент РФ.