В России потребовали компенсаций за удары ВСУ. Кто должен возместить ущерб?

Ущерб, который причинили ВСУ ударами по российским регионам, должны компенсировать не только украинские власти, но и западные страны. Такое мнение высказал сенатор от ДНР Александр Волошин после того, как стало известно, что общая сумма потерь от украинских атак превысила 1 трлн рублей. Кто еще в России призывал взыскать компенсации с Украины и какие репарации Киев требует от Москвы — в материале «Газеты.Ru».

Сенатор от ДНР Александр Волошин усомнился, что Украина сможет компенсировать ущерб, который нанесли ВСУ российским регионам. Он напомнил, что Украине на восстановление собственных потребностей в ближайшие 10 лет необходимы более $600 млрд.

В связи с этим, считает Волошин, ответственность должны нести также государства, которые «финансировали военную машину Киева и последовательно отвергали любые попытки мирного урегулирования».

«Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придется платить», — подчеркнул сенатор.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что Россия будет добиваться от европейских стран компенсации за их поддержку Украины. По его словам, Москва также намерена требовать возврата «украденных денег».

«Мы будем требовать от Европы компенсации, этот вопрос будет постоянно подниматься. Я абсолютно уверен, что у нас хватит сил заставить Европу это делать», — сказал депутат.

Схожую позицию еще в январе высказал военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, компенсировать ущерб, нанесенный Донбассу, должна будет не только Украина, но и Запад.

«В конечном итоге и Украине, и ее так называемым западным партнерам придется раскошелиться на восстановление Донбасса», — заявил Марочко.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что общая сумма ущерба от действий ВСУ в России превысила 1 трлн рублей . Глава СК заявил, что с 2022 года от атак украинской армии погибли почти 1,5 тыс. человек, среди которых 45 детей.

Какие репарации Украина требует от России

Киев, в свою очередь, настаивает, что компенсировать ущерб должна Россия. С такими требованиями неоднократно выступал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы заинтересованы, чтобы Россия отдала нам деньги и чтобы это были репарации. Для нас важно получить деньги, чтобы восстановить наше государство», — заявил украинский лидер в декабре 2025 года.

Весной 2026 года Совет ЕС одобрил кредит Украине на €90 млрд. Средства предоставят за счет заимствований Евросоюза, а погасить их предполагается за счет будущих репараций, которые, по мнению Брюсселя, Москва должна выплатить Киеву.

Весной 2026 в интервью «Европейской правде» заместитель руководителя офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила, что общая сумма компенсаций, которых Киев намерен добиваться от России, превышает $1 трлн . По ее словам, оценка включает ущерб государству, частному бизнесу и гражданам. Одним из крупнейших эпизодов ущерба Мудрая назвала разрушение Каховской ГЭС, последствия которого международные аудиторы оценили в $14 млрд.

«Когда-то России придется заплатить. В частности, мы имеем большие надежды, что дожмем вопрос замороженных российских активов, и это может быть столь быстрым легальным источником наполнения компенсационного фонда», — заявила она.

По словам чиновницы, Украина рассчитывает, что Международная компенсационная комиссия в Гааге начнет выплачивать компенсации уже в 2027 году. Основным источником финансирования Киева должны стать около $300 млрд замороженных на Западе суверенных активов Банка России, считает она.