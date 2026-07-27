27 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

27 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МФЦ. В США лакомятся карамельным десертом в честь Дня крем-брюле. Финны в шутку чествуют тех, кто любит подольше поспать. Вспоминают и легендарный гамбургер: 126 лет назад продали первый закрытый бутерброд с котлетой. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 27 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 27 июля

* День работника МФЦ в России

Дата приурочена к принятию 27 июля 2010 года Федерального закона № 210-ФЗ, регулирующего предоставление госуслуг. Первые многофункциональные центры начали работать в Москве в 2011 году, а в 2014-м они перешли на единый бренд «Мои документы». Главной задачей стало сокращение временных и административных затрат для граждан за счет принципа «одного окна» вместо хождений по инстанциям.

* День памяти Михаила Лермонтова

27 июля 1841 года у подножия горы Машук в Пятигорске на дуэли погиб великий русский поэт Михаил Лермонтов. Ему было всего 26 лет. Ежегодно в этот день в России проходят памятные мероприятия: читают стихи, проводят фестивали и конкурсы, обсуждают вклад поэта в литературу. Традиционно поклонники творчества собираются в Доме-музее Лермонтова в Москве, в Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова в Пятигорске и в музее-заповеднике «Тарханы», где он провел детство.

* День рождения гамбургера

В этот день в 1900 году американец Луи Лассен из Нью-Хейвена продал первый закрытый бутерброд: измельченную говядину между двумя ломтиками поджаренного хлеба. Эту дату считают Днем рождения гамбургера, а Лассена — его изобретателем.

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Широкую популярность гамбургер приобрел в XX веке благодаря сетям ресторанов быстрого питания.

Необычные праздники 27 июля • День ходьбы на ходулях. Неофициальный праздник появился около 2000 года благодаря профессиональному ходулисту Биллу Коулману. Ходули использовали с древности: пастухи во Франции наблюдали за стадами, жители болотистых мест передвигались по трясине. • День прогулки с комнатным растением. Шуточный праздник, созданный Томасом и Рут Рой, чтобы напомнить о связи с природой. Владельцам растений предлагают вынести горшок на балкон или во двор: проверить состояние листьев, полить цветок или пересадить его. • День благодарности волынке. Точное время и место изобретения инструмента неизвестны. Достоверные описания волынки встречаются с I тыс. н. э. Уникальный непрерывный звук достигается за счет мешка, подающего воздух, даже когда музыкант вдыхает.

Что отмечают в разных странах 27 июля

День инвалидов войны и павших героев — Вьетнам. Сегодня в стране вспоминают события войны 1955–1975 годов. Тогда в ходе конфликта погибли сотни тысяч жителей. В этот день вьетнамцы приводят в порядок воинские кладбища, а семьям павших дарят подарки и оказывают поддержку.

День победы в Отечественной освободительной войне — КНДР. 27 июля 1953 года в Пханмунджоме было подписано Соглашение о перемирии, остановившее кровопролитную войну на Корейском полуострове 1950–1953 годов, унесшую около трех миллионов жизней. Мирный договор после Корейской войны так и не был заключен: отношения сторон по-прежнему формально регулируются соглашением о перемирии.

День сони — Финляндия. По легенде, семеро христиан проспали в пещере 200 лет, спасаясь от гонений. В этот день по традиции выбирают «соню года» и на рассвете бросают в Финский залив, а на площадях устраивают ярмарки.

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День крем-брюле — США. Впервые рецепт крем-брюле — заварного крема с карамелизированной сахарной корочкой — описал французский повар Франсуа Массиало в 1691 году. Широкую популярность в Штатах десерт приобрел благодаря президенту Томасу Джефферсону, который часто угощал им гостей Белого дома.

Религиозные праздники 27 июля

* День памяти преподобного Стефана Махрищского

Преподобный Стефан Махрищский принял постриг в Киево-Печерской лавре и удалился в лесное урочище (заброшенное, глухое, малонаселенное место, бывшее когда-то жилым) Махрище во Владимирской области, где основал обитель в честь Святой Троицы.

Однажды к Стефану пришел Сергий Радонежский, желавший уединиться для безмолвия. Стефан отправил с ним своего ученика Симона, хорошо знавшего пустынные места. Позже и сам святой покинул монастырь, перебрался на реку Авнежу и основал Троицкую Авнежскую пустынь недалеко от Вологды.

Стефан Махрищский скончался в глубокой старости, приняв схиму. Его святые мощи ныне покоятся в Стефано-Махрищском женском монастыре, куда ежегодно приходят верующие почтить память подвижника.

Народные праздники 27 июля

* День Акилы (Дозоры)

Народный праздник назван в честь Акилы — ученика апостола Павла. В этот день крестьяне задабривали полевого духа: у последней полосы жатвы оставляли горшочек каши, а рядом клали пучок ржи. Название «Дозоры» напоминает, что в это время следили за полями — могли случиться ливни и ураганы, в вихрях которых пряталась нечисть. Боялись молний: считалось, что они реже всего бьют в тополь и орешник, поэтому их сажали у домов. После дождей начинался грибной сезон — молодежь собирала грибы, а хозяйки пекли пироги и делали заготовки на зиму.

Именины 27 июля

* Иван;

* Ираклий;

* Константин;

* Николай;

* Степан;

* Федор.

Приметы 27 июля

Приметы о погоде

Солнце греет весь день — к теплой осени.

Чайки плавают на воде, а не летают — к хорошей погоде.

Ясное звездное небо ночью — солнечная погода сохранится до самой осени.

Ярко-красное солнце на рассвете, которое быстро прячется в облака, — к скорому дождю.

Если в этот день идет дождь, он может затянуться на всю неделю.

Лунный календарь 27 июля

растущая, 13-й и 14-й лунный день.Луна в знаке Козерог.

Согласно прогнозам астрологов, это время, когда лучше заниматься материальными и практическими вопросами: наводить порядок в делах и доме, решать финансовые задачи. День хорош для получения новых знаний, обучения и работы с информацией, но не подходит для принятия судьбоносных решений или начала сложных проектов.

По мнению астрологов, в личном общении возможна некоторая сдержанность и холодность, поэтому день не очень подходит для выяснения отношений. В целом рекомендуется провести его активно, уделив время себе и важным делам, но без резких изменений.

27 июля родились люди под знаком зодиака Лев. Знак относится к стихии Огня, а его управитель — Солнце.

Какие исторические события произошли 27 июля

* 1586 год — мореплаватель Уолтер Рэли завез в Британию табак.

* 1827 год — учреждено первое в России страховое общество.

* 1836 год — в Москве заложен Храм Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

* 1866 год — завершена прокладка трансатлантического телеграфного кабеля между Британией и США, которая позже повлекла революцию в связи между континентами.

* 1890 год — художник Винсент ван Гог выстрелил себе в грудь во время прогулки с этюдником.

* 1906 год — на Британский Гонконг обрушился один из самых разрушительных тайфунов, погибли тысячи человек.

* 1921 год — канадский физиолог Фредерик Бантинг впервые изолировал инсулин. Благодаря открытию стало возможным лечение диабета.

* 1940 год — на экранах впервые появился культовый мультперсонаж кролик Багз Банни.

* 1965 год — президент США Линдон Джонсон подписал закон, согласно которому стало обязательным печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения.

* 1980 год — Андрей Сахаров направил открытое письмо Леониду Брежневу с критикой войны в Афганистане. На письмо не ответили, а академика вскоре отправили в ссылку.

* 1994 год — парламент Индии запретил тесты на определение пола ребенка. Слишком много беременных делали аборт, узнав, что в семье родится девочка.

Кто родился 27 июля

* В 1824 году родился Александр Дюма-сын — французский писатель и драматург, написавший «Даму с камелиями».

* В 1853 году родился Владимир Короленко — писатель и журналист, автор повести «Дети подземелья».

* В 1903 году родился Николай Черкасов — актер, народный артист СССР. Он сыграл главные роли в фильмах Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный».

* В 1911 году родился Николай Кузнецов — советский разведчик, партизан, ликвидировавший 11 генералов и чиновников администрации нацистской Германии.

* В 1917 году родился Бурвиль (настоящее имя Андре Робер Рембур) — французский актер, один из самых известных комических актеров в мире.

* В 1923 году родился Масутацу Ояма — преподаватель карате, основатель стиля кекусинкай.

* В 1936 году родился Марис Лиепа — артист балета, выступавший в труппе Большого театра около 20 лет, народный артист СССР.

* В 1943 году родилась Анастасия Вознесенская — советская и российская актриса театра и кино, сыгравшая в фильмах «Гараж» и «Вокзал для двоих».

* В 1964 году родился Юрий Клинских — основатель и лидер группы «Сектор газа».

* В 1968 году родился Джулиан Макмэхон — австралийский актер, ставший известным по сериалам «Зачарованные» и «Части тела».

Кто скончался 27 июля • В 1841 году умер Михаил Лермонтов — русский поэт, прозаик, драматург, художник, офицер.

• В 1873 году умер Федор Тютчев — русский поэт, дипломат, консервативный публицист.

• В 2023 году умерла Нина Дробышева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Кто отмечает день рождения 27 июля

* 67 лет исполняется Александру Велединскому — режиссеру и сценаристу, который снял сериал «Обитель» и фильм «Географ глобус пропил».

Николай Костер-Вальдау в кадре из сериала «Игра престолов» (2011-2019) The Internet Movie Database

* 56 лет исполняется Николаю Костер-Вальдау — датскому актеру, исполнителю роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов».

* 49 лет исполняется Джонатану Рис-Майерсу — звезде сериала «Тюдоры», лауреату премии «Золотой глобус».

* 46 лет исполняется Сергею Лавыгину — актеру театра и кино, известному по сериалу «Кухня» и фильму «Горько!».

* 38 лет исполняется Ресторатору (настоящее имя Александр Тимарцев) — создателю и экс-ведущему рэп-шоу Versus Battle.