В России ужесточили требования к трудовым мигрантам. Как изменится их жизнь?

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов. Как новые требования повлияют на иностранных работников, что изменится для их семей и почему власти продолжают менять миграционное законодательство — в материале «Газеты.Ru».

В России изменятся правила пребывания и работы трудовых мигрантов. Президент Владимир Путин подписал пакет законов, который вводит дополнительные требования к иностранным работникам и членам их семей.

Теперь мигрантам придется подтверждать достаточный уровень доходов, изменятся правила пребывания их детей, а также вырастут государственные пошлины за оформление ряда документов. Большинство новых норм вступит в силу с 1 января 2027 года.

Доходы, контроль и новые пошлины

Одним из главных нововведений стали новые требования к доходам иностранных работников.Трудовой мигрант должен будет подтвердить, что способен содержать не только себя, но и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся на его иждивении. Размер дохода должен быть не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, с учетом регионального коэффициента.

Контроль за соблюдением этого требования усилят. Налоговые органы будут автоматически передавать в МВД сведения о доходах иностранного работника по итогам трех, шести, девяти и двенадцати месяцев календарного года. Мигранты также должны будут предоставлять в МВД справку о доходах, копию налоговой декларации или другие документы, подтверждающие уплату НДФЛ.

Одновременно расширяется перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Кроме того, государство повысило стоимость оформления ряда миграционных документов. Госпошлина за прием в гражданство выросла сразу в 12 раз — с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей, оформление вида на жительство теперь обойдется в 30 тыс. рублей, разрешения на временное проживание — почти в 15 тыс. рублей. Кроме того, работодателям придется платить по 15 тыс. рублей за выдачу разрешения на привлечение каждого иностранного работника.

Что изменится для детей мигрантов

Важное нововведение касается детей трудовых мигрантов. Теперь они смогут находиться в России только в период действия разрешения на работу (патента) их родителя и при условии, что за каждого ребенка уплачен фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.

После достижения совершеннолетия такой ребенок должен будет в течение 30 дней оформить собственный патент либо покинуть Россию, если у него нет других законных оснований для пребывания. Для оформления патента в этом случае не нужен документ об образовании или прохождение обязательных экзаменов.

Зачем принимают новые меры

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что новые пошлины принесут бюджету страны более 15 млрд рублей ежегодно .

«Пребывание иностранных граждан в нашей стране должно быть экономически обоснованным. А сами они — состоявшимися людьми, способными содержать не только себя, но и свои семьи, соблюдать законы, знать русский язык, уважать наши традиции, историю и культуру и приносить пользу стране, которую выбрали для проживания», — заявил председатель Госдумы.

Подписанные президентом законы стали продолжением курса на ужесточение миграционной политики. Помимо федеральных изменений, в России продолжается расширение полномочий регионов в сфере регулирования трудовой миграции. Более 50 субъектов уже ввели запреты на работу иностранцев в отдельных отраслях экономики (такси, доставке, общепите, школах и детсадах, здравоохранении, торговле и т.д.), а власти рассматривают дальнейшее расширение таких ограничений.

Например, в Санкт-Петербурге действует запрет для патентных мигрантов в такси и курьерской доставке. Краснодарский край с начала 2025 года практически полностью запретил привлечение иностранцев по патентам.

Володин отмечал, что с 2024 года нижняя палата парламента приняла 27 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики. По его словам, созданная законодательная база позволила сформировать систему противодействия нелегальной миграции.