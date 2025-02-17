Участники Форума будущих технологий посетят музеи и промышленные предприятия Моксвы

Культурная программа Форума будущих технологий, который пройдет в Москве 20–21 февраля, помимо посещения музеев, будет включать экскурсии на крупнейшие московские промышленные предприятия и в технопарки.

В экскурсионную программу войдут музеи как художественной, так и технологической направленности: Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный центральный музей кино, Государственный музей искусства народов Востока, Политехнический музей, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, ГМИК им. К.Э. Циолковского и Научно-мемориальный музей профессора Н.Е. Жуковского в Москве, дом-музей А.Л. Чижевского.

До конца февраля музеи предоставят участникам Форума бесплатный доступ по беджу или бесплатные билеты, организуют посещение экспозиций и отдельных выставок для участников экскурсионных групп.

«Форум будущих технологий соберет ведущих ученых, инженеров, материаловедов со всей страны. Это площадка, где говорят о будущем, где новаторы и изобретатели обсуждают технологии завтрашнего дня. Культурная программа объединит как традиционные музеи, так и технологические, посвященные великим открытиям и изобретениям. А экскурсии на современные инновационные производства не только вдохновят на новые идеи, но и помогут наладить контакты, консолидировать сообщество в области наукоемких технологий», – отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Участники Форума смогут посетить крупнейшие московские промышленные предприятия и технопарки, где разрабатываются инновационные материалы и технологии: особую экономическую зону «Технополис Москва», Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» и другие.

Нанотехнологический центр композитов, резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», покажет полный цикл разработки и производства изделий из полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности: автокомпонентов, промышленного оборудования, дорожных покрытий, химостойких труб, изделий из стеклопластика и углепластика, строительства.

Еще один резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – Научно-исследовательский центр композитного дивизиона госкорпорации «Росатом» – входит в четверку мировых лидеров по производству углеродного волокна и изделий на его основе. Углеродное волокно – это новый материал, на основе которого изготавливаются легкие и прочные детали в авиастроении, долговечные конструкции в строительстве, медицинские импланты и протезы, спортивный инвентарь и многое другое для сфер энергетики, транспорта и космоса.

«Флагманской площадкой для развития высоких технологий, новых материалов и уникальных продуктов является особая экономическая зона «Технополис Москва». Сегодня на инвестиционных площадках ОЭЗ локализовано более 220 компаний, которые выпускают передовые решения в области микроэлектроники, фармацевтики, станкостроения и других отраслей. Они укрепляют позиции страны на высокотехнологичном рынке. Участники экскурсий получат возможность ознакомиться с технологичной жизнью Москвы», — прокомментировал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» организует экскурсию для участников Форума будущих технологий, в ходе которой покажет разрабатываемые инновационные проекты: проект электронно-лучевого компьютерного томографа с двойным источником излучения пятого поколения, проект по разработке комплексных систем снижения себестоимости добычи углеводородов и экологических рисков, проект автоматизированной системы поиска и тушения очагов возгорания в лесных массивах на базе БПЛА, проекты по тропосферным линиям связи, изделиям для спутниковых коммуникаций и другие.

Компания «Синикон» покажет комплексные решения из современных полимерных материалов высочайшего качества для систем канализации и водоотведения. Компания поставляет на российский рынок как продукцию собственного производства, так и своих европейских партнеров.

Ознакомиться с правилами посещения экскурсий и экспозиций участники Форума будущих технологий могут в личном кабинете участника на сайте.