В первые часы старта более 50 тысяч человек прошли Цифровой Диктант

В Москве 10 октября на площадке генерального партнера Авито состоялось открытие пятого сезона Всероссийской акции «Цифровой Диктант». Акция признана самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. В Диктанте, который пройдет с 10 по 28 октября, примут участие жители всех регионов России.

Ведущими открытия в формате ток-шоу стали директор РАЭК, идеолог акции Сергей Гребенников и амбассадор RUTUBE, телеведущая, блогер, комик Женя Искандарова. В рамках ток-шоу представители бизнеса и государства рассказали о главных целях проведения акции на этот год и вспомнили успехи прошлого сезона.

С приветственным словом к участникам обратился Евгений Хасин, врио Директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России: «Цифровой Диктант – это не просто тестирование, а значимое мероприятие. Учиться никогда не поздно, и в цифровой грамотности делать это нужно непрерывно, так как развиваются технологии, навыки и возможности.

Акция предоставляет уникальную возможность для граждан всех возрастов — от школьников до пожилых людей — для всех, кто занимается цифровой деятельностью, стать грамотнее. Желаю каждому участнику успешного прохождения Диктанта и приобретения нового ценного опыта».

Организатором акции в этом году является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). О том, почему быть грамотным в Сети – это один из важнейших навыков современности рассказал директор РАЭК и идеолог Цифрового Диктанта Сергей Гребенников.

«От Калининграда до Сахалина стартовала Всероссийская акция «Цифровой Диктант», а это значит, что каждый сможет проверить себя на знание основ цифровой грамотности. В первые часы с момента открытия акцию прошли уже более 50 тысяч человек. Это отличный результат для старта, который мы будем приумножать. В этом году акцию смогут пройти еще большее количество людей, поскольку сайт проекта адаптирован для людей с ОВЗ. Уверен, что Всероссийская акция «Цифровой Диктант» сможет помочь в создании безопасного интернет-пространства для каждого пользователя Рунета, детей и взрослых, а также поможет обществу, бизнесу и государству в борьбе с киберугрозами в Сети», — отметил Сергей Гребенников, директор РАЭК.

Уже второй год подряд в рамках акции проводится отдельный диктант для Москвичей. К слову, Москва в прошлом году заняла первое место среди регионов по индексу цифровой грамотности, разделив первенство с Республикой Карелия (7,34 баллов из 10).

«Впервые вопросы про цифровые сервисы и проекты столицы были включены в диктант в 2023 году. В прошлом сезоне жители Москвы показали высокие результаты, более чем на 14 процентов превысив среднее по стране значение уровня цифровой грамотности. В этом году мы снова подготовили вопросы для участников «Цифрового Диктанта» из Москвы. Они касаются как тех сервисов, которыми горожане пользуются ежедневно, так и новых уникальных решений, которые только набирают популярность. Особое внимание мы уделяем теме информационной безопасности. Так, благодаря ответам на вопросы москвичи смогут узнать, с помощью каких городских онлайн-проектов можно получить информацию об основах цифровой гигиены», — рассказал Дмитрий Онтоев, советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Открывающее ток-шоу прошло на площадке Авито, генерального партнера Цифрового диктанта. Управляющий партнер Авито Сергей Пивень рассказал, почему для компании важно принимать участие в проектах по повышению цифровой грамотности: «Первая ценность Авито гласит, что все начинается с потребностей пользователя. Потребность в безопасности, как мне кажется - самая естественная для человека. Авито – очень большая платформа, где на сегодняшний день размещено более 230 млн объявлений. Наша ежемесячная аудитория составляет 70 миллионов человек – это больше половины взрослого населения России. Поэтому, конечно, нам не все равно, что происходит с цифровой грамотностью в нашей стране. Мы развиваем собственные и партнерские образовательные проекты: игру «Стражи Авито», «Цифровой ликбез». И это работает: две трети из тех, кто прошел «Стражей», подтверждают, что стали лучше ориентироваться в вопросах безопасности.Цифровой диктант – важное и нужное дело, и мы очень рады поддерживать его», — отметил спикер.

Гостем ток-шоу также стала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито. Спикер поделилась со слушателями, как Авито меняется уровень цифровой грамотности пользователей.

«Мы видим, что уровень информационной грамотности пользователей растет. За последние 4 года, за счет комплексной работы, которая включает в себя внедрение инструментов защиты и реализацию образовательных проектов, мы смогли в 100 раз сократить число обращений по поводу небезопасного поведения на платформе. И этого было бы сложно добиться без таких крупных образовательных проектов, как Цифровой диктант. Кроме того, на этой неделе мы подвели результаты конкурса сценариев для нового сезона другого большого образовательного проекта — «Цифровой ликбез». Мы предложили ребятам написать идеи для сценариев новых серий, и получили более 60 вариантов. Две идеи, которые лягут в основу нового сезона от Авито — это рассказ о правилах безопасного поиска работы в интернете и о работе Авито Доставки», — отметила Наталья Юматова.

В рамках открытия подключились региональные точки проведения «Цифрового Диктанта»: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Петрозаводск, Астрахань, Нарьян-Мар, Элиста, Ставрополь, и другие.

Одним из ключевых стратегических партнеров акции является VK. Компания активно развивает направление кибербезопасности и способствует повышению цифровой грамотности молодежи с помощью образовательных и просветительских инициатив.

«Создавая наши продукты и сервисы, мы стремимся к обеспечению максимально комфортного и безопасного пространства для взаимодействия пользователей. Больше года назад мы внедрили технологию беспарольной авторизации OnePass в сервисы с использованием VK ID. Это передовая технология входа в аккаунт по скану лица и отпечатку пальца, которая обеспечивает высокий уровень безопасности и предоставляет многоуровневую защиту от потенциального взлома. И мы рады наблюдать, что число людей, которые выбирали этот метод защиты, растет с каждым месяцем», — подчеркнул Гор Авоян, руководитель команды безопасности экосистемных сервисов VK.

Аналитическим партнером акции в этом году выступаем АНО «Цифровая экономика». Гостем эфира стал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, который рассказал про важность изучения цифровой грамотности среди госслужащих: «Аналитическим партнером акции в этом году выступает АНО «Цифровая экономика». Гостем эфира стал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, который рассказал про важность изучения цифровой грамотности среди госслужащих: «Сегодня повышать уровень цифровой грамотности нужно повсеместно — грамотный пользователь двигает технологии вперед и приближает нашу страну к достижению глобальной цели по достижению технологического лидерства. Очевидно, что замерять уровень цифровой грамотности важно и среди тех, кто занимается регулированием отрасли высоких технологий, цифровой трансформацией регионов и территорий - среди чиновников. Тода мы сможем добиться симбиоза, когда те, кто технологии создают, потребляют, регулируют находятся в едином информационном поле, понимают, что и как нужно развивать, продвигать, использовать».

Одним из ключевых партнеров диктанта является билайн. «Для меня важность Всероссийской акции заключается в том, что она помогает пользователям и людям оценить свой уровень цифровой грамотности. Это способствует самостоятельному противостоянию мошенничеству в Сети, а уже исходя из этого пониманию, какими цифровыми продуктами и сервисами может воспользоваться рядовой пользователь. Мы в билайн создаем большое количество сервисов, направленных на то, чтобы помочь человеку максимально защититься и сориентироваться в момент киберугрозы. Например, сервисы, которые помогают распознать звонки мошенников в мессенджерах», — рассказал Петр Алферов, директор по антифроду билайна.

Про специальные вопросы в рамках Цифрового Диктанта в честь 30-летия Рунета поговорили с директором Координационного центра доменов .RU/.РФ Андреем Воробьевым. «Участие в «Цифровом Диктанте» полезно для всех — это повышает цифровые компетенции человека и помогает ему противостоять мошенническим действиям в сети. «Цифровой Диктант»проводится уже в пятый раз, впервые он прошел в год 25-летия домена .RU, и Координационный центр доменов .RU/.РФ все эти годы продолжает поддерживать его проведение. Мы предлагаем участникам блок вопросов, касающихся системы доменных имен и устройства интернета - и с каждым годом видим, что число правильных ответов в этом блоке увеличивается. Посмотрим, какие результаты будут в этом году - в год 30-летия .RU, и сравним их с результатами пятилетней давности, а потом все вместе сделаем «работу над ошибками»: участники узнают, правильно ли они ответили, а мы поймем, на какие темы нужно обратить внимание в нашей просветительской деятельности», — заметил спикер.

В этом году акцию поддерживает первое в России физическое пространство, посвященное кибербезопасности – Кибердом.

«Наш мозг почти не поменялся за 40 000 лет. Мы во многом остались аналоговыми существами, хотя реальность давно разделилась на аналоговую и цифровую и существенно меняется практически каждые 4 года. Как вид, мы не способны спокойно жить в обоих мирах без дополнительных усилий со стороны каждого из нас, нам жизненно необходима киберграмотность. «Как защититься в сети» больше не пустой лозунг из плохой социальной рекламы, собранной на коленке, а необходимый минимум для каждого человека, независимо от пола, возраста, профессии и рода деятельности. В кибермире мы проводим больше половины жизни, по 8-12 часов каждый день, и так же, как мы защищаемся от холодов шапками и шарфами, нужно уметь избегать «киберобморожений»», — отметил Сергей Калмыков, генеральный директор Кибердома.

Ежегодно свои двери для проведения Цифровой Диктанта открывают образовательные учреждения – школы, университеты, а также библиотеки. В 2024 году Цифровой Диктант жители регионов смогут пройти в сотнях библиотек в разных уголках страны.

«Всероссийская Акция «Цифровой диктант» проводится с 2019-го года, и уже четвертый год Российская государственная библиотека для молодежи выступает партнером акции и координатором ее проведения в библиотеках страны. Работа библиотек по повышению цифровой грамотности населения как никогда востребована и важна. Участие в подобных акциях позволяет библиотекам продемонстрировать свой потенциал как интеллектуального и информационного центра, заинтересованного в развитии цифровой грамотности населения и имеющего для этого необходимые ресурсы», — заявила Ирина Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодежи.

В студии также обсудили вопросы тестирование качества цифровых товаров и услуг.

«Цифровой Диктант - это важный инструмент, позволяющий оценить и уровень владения современными технологиями, и готовность к цифровым вызовам. С учетом изменения конъюнктуры, развития сервисов и появления новых киберугроз, всероссийская акция адаптируется и наполняется новыми темами и вопросами. В этом году мы ожидаем, что Цифровой Диктант привлечет еще больше пользователей разных возрастов и расширит свою географию, а в конечном итоге позволит повысить уровень цифровой грамотности, которая является необходимым навыком в наше время», — заметил Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества.

В рамках ток-шоу обсудили вопросы, связанные с созданием безопасной интернет-среды для детей.

«Цифровой диктант» — не просто срез знаний. Это практическое напоминание о том, как важно быть осведомленным и осторожным в цифровом мире. Кроме того, мероприятие является отличным примером эффективного и адекватного партнерства между государством, бизнесом, в лице крупнейших российских ИТ-компаниями, а также общественными организациями. Вся экосистема объединяет усилия для того, чтобы защитить самых уязвимых — наших детей — и помочь им стать уверенными и осознанными пользователями цифрового пространства», — подчеркнула Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

Широкую региональную поддержку в этом году также оказывает федеральный партийный проект «Цифровая Россия». О вопросах развития цифровой грамотности в регионах рассказал Максим Байрак, координатор ФПП «Цифровая Россия» во Владимирской области, генеральный директор ООО «ЭЛРОС»: «В целом развития цифровых компетенций у граждан можно достичь при сотрудничестве ключевых игроков рынка. В данный момент мы в «Цифровой России» совместно с профильными органами власти и организациями, а также ведущими российскими ИТ-компаниями, разрабатываем предложения по формированию комплексной программы и установлению единого стандарта преподавания цифровой грамотности. Наша цель - разработать некий свод правил для учебных материалов по кибербезопасности и цифровой гигиене, на основе которого все заинтересованные министерства и ведомства могли бы запускать в том числе свои проекты и программы», — сказал он.

После официальной части участники прошли Диктант прямо на площадке Авито.

Напомним, что пройти Цифровой Диктант и проверить себя на знание основ цифровой грамотности может каждый с 10 по 28 октября на официальном сайте цифровойдиктант.рф.

Также на официальном сайте акции работает интерактивная карта, которая показывает работу очных региональных площадок, где каждый сможет пройти Цифровой Диктант, а также послушать образовательные лекции и мастер-классы.

Стратегическим информационным партнером является Rambler&Co.