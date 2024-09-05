6 сентября в рамках молодежной программы Восточного экономического форума-2024 пройдет сессия «Десятилетие науки и технологий: бизнесу приготовиться». В сессии примут участие руководители научных организаций и заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом Российской Федерации, стало неотъемлемой частью не только государственной политики, проявляющейся в самых разных инициативах, но и эффективным инструментом для развития высокотехнологичных компаний. Активное вовлечение крупных компаний было спроектировано на старте Десятилетия через тематические инициативы, первопроходцем чего стала ГК «Росатом», но перечень партнеров постоянно расширяется.

Так, в июне 2024 года на ПМЭФ были подписаны соглашения с АО «ОДК», АО «ОХК «Уралхим», Фондом «Сколково» и ГК «Роскосмос». Результаты деятельности ученых и продукты новых технологий должны занимать все большее место в жизни общества и быть направлены на решение важнейших задач развития страны.

На сессии эксперты обсудят, какие инструменты для этого предоставляет компаниям Десятилетие науки и технологий, какие задачи решают компании, включаясь в реализацию Десятилетия, а также как и зачем присоединяться к тематическим инициативам.

Модератором сессии выступит заместитель председателя Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, исполняющий обязанности проректора по образованию Университета науки и технологий МИСИС Андрей Воронин: «Десятилетие науки и технологий проявляется в самых разных сферах деятельности и индустрия не исключение. В третий год Десятилетия науки и технологий вовлеченность бизнеса только растет, и задача сессии показать пользу и реальную практику компаний-первопроходцев, обсудить, что может дать активное участие в инициативах Десятилетия».

В качестве экспертов в сессии примут участие заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, профессор, исполняющий обязанности заведующего кафедрой генетики и биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент Вавиловского общества генетиков и селекционеров Антон Нижников.

«Сегодня одной из национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом нашей страны, является технологическое лидерство: запускаются национальные проекты технологического суверенитета, утверждены приоритетные направления научно-технологического развития и определен список наукоемких технологий. Одновременно с этим идет уже третий год Десятилетия науки и технологий, направленного, прежде всего, на вовлечение исследователей в решение приоритетных задач государства, экономики и общества. Поэтому сессия Восточного экономического форума, посвященная Десятилетию науки и технологий и роли бизнеса в нем, призвана поднять вопросы о том, как инициативы Десятилетия могут способствовать максимальному и эффективному вовлечению не только молодых исследователей, но и представителей реального сектора экономики в обеспечение национального технологического суверенитета», – поделился председатель Координационного совета Никита Марченков.

Сессия организована при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.