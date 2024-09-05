Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Десятилетие науки и технологий: бизнесу приготовиться

close
Росконгресс

6 сентября в рамках молодежной программы Восточного экономического форума-2024 пройдет сессия «Десятилетие науки и технологий: бизнесу приготовиться». В сессии примут участие руководители научных организаций и заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом Российской Федерации, стало неотъемлемой частью не только государственной политики, проявляющейся в самых разных инициативах, но и эффективным инструментом для развития высокотехнологичных компаний. Активное вовлечение крупных компаний было спроектировано на старте Десятилетия через тематические инициативы, первопроходцем чего стала ГК «Росатом», но перечень партнеров постоянно расширяется.

Так, в июне 2024 года на ПМЭФ были подписаны соглашения с АО «ОДК», АО «ОХК «Уралхим», Фондом «Сколково» и ГК «Роскосмос». Результаты деятельности ученых и продукты новых технологий должны занимать все большее место в жизни общества и быть направлены на решение важнейших задач развития страны.

На сессии эксперты обсудят, какие инструменты для этого предоставляет компаниям Десятилетие науки и технологий, какие задачи решают компании, включаясь в реализацию Десятилетия, а также как и зачем присоединяться к тематическим инициативам.

Модератором сессии выступит заместитель председателя Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, исполняющий обязанности проректора по образованию Университета науки и технологий МИСИС Андрей Воронин: «Десятилетие науки и технологий проявляется в самых разных сферах деятельности и индустрия не исключение. В третий год Десятилетия науки и технологий вовлеченность бизнеса только растет, и задача сессии показать пользу и реальную практику компаний-первопроходцев, обсудить, что может дать активное участие в инициативах Десятилетия».

В качестве экспертов в сессии примут участие заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, профессор, исполняющий обязанности заведующего кафедрой генетики и биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент Вавиловского общества генетиков и селекционеров Антон Нижников.

«Сегодня одной из национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом нашей страны, является технологическое лидерство: запускаются национальные проекты технологического суверенитета, утверждены приоритетные направления научно-технологического развития и определен список наукоемких технологий. Одновременно с этим идет уже третий год Десятилетия науки и технологий, направленного, прежде всего, на вовлечение исследователей в решение приоритетных задач государства, экономики и общества. Поэтому сессия Восточного экономического форума, посвященная Десятилетию науки и технологий и роли бизнеса в нем, призвана поднять вопросы о том, как инициативы Десятилетия могут способствовать максимальному и эффективному вовлечению не только молодых исследователей, но и представителей реального сектора экономики в обеспечение национального технологического суверенитета», – поделился председатель Координационного совета Никита Марченков.

Сессия организована при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Картина дня
Командир «Ахмата» заявил о победе в СВО. День назад он говорил о решающих боях под Курском
Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что Россия уже выиграла в СВО
Путин счел священным долгом выбить ВСУ из Курской области. Военная операция на Украине, день 925-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 925-й день
«Будем поддерживать Камалу Харрис»: о чем Путин говорил на ВЭФ
Онлайн-трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на ВЭФ-2024
Зеленский рассказал о ситуации с дефицитом артиллерийских снарядов у ВСУ
«Дочь Д'Артаньяна» снялась в бикини на пляже
Аэропорт Бишкека эвакуировали из-за сообщений о бомбе
Выдвижение Харрис помешало выделить $50 млрд Украине
Новости и материалы
Российского блогера-иноагента объявили в розыск
Песков предрек Киеву разборки со «снежным комом нелегитимности власти»
Стало известно об очередном военном преступлении Израиля в Газе
Ка-52М ударили по бойцам и технике ВСУ в Курской области
Тутберидзе поможет 12-летней фигуристке выплатить 1,9 млн рублей академии Плющенко
В Карелии более 80 человек отравились шаурмой
Удар по местам запуска украинских БПЛА в Харьковской области попал на видео
Россиянин предложил встречаться бывшей однокласснице и послал ей могильный крест за отказ
Путин пообещал премьеру Малайзии быть на связи для решения задач
Лавров выразил надежду на скорую встречу с главой МИД Абхазии Шамбой
В Госдуме прокомментировали ЧП на квесте в Башкирии
Торговавшие билетами в театры России через сайты-двойники получили сроки
Комбо для Hamster Kombat на 5 и 6 сентября появилось в сети
«Зенит» вернул нападающего Сергеева в «Крылья Советов»
Байдена призвали оказаться на правильной стороне истории и снять ограничения для Украины
Страна Европы увеличит расходы на оборону до почти €24 млрд
Алла Довлатова о поддержании формы после 45 лет: «Голодание и отказ от быстрых углеводов»
Зендаю в топе без бюстгальтера засняли с Томом Холландом
Все новости
Лавров объяснил, почему Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии
Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки пытался напасть на подозреваемого с ножом
Во Франции назначили нового премьер-министра
«Веселый и жизнелюбивый»: знакомые рассказали о судьбе погибшего в Таиланде россиянина
Прожигают сталь, плавят стекло. ВСУ начали применять дроны-огнеметы
Полковник Ходаренок сравнил огнеметные дроны ВСУ с оружием Первой мировой
Пересильд вместо Бабкина: фильм «Вызов» поставил крест на карьере космонавта
Источник: кандидат в космонавты Бабкин не полетит в космос из-за фильма «Вызов»
«У нас много друзей»: кто приехал на ВЭФ-2024
После незаконного фестиваля голых хиппи в Германии остались тонны фекалий
Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах. Какова ее роль в расследовании?
Суд в Москве арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах для ВС РФ
ОСАГО хотят сделать дороже на 30%
НАС: страховщики стремятся поднять стоимость ОСАГО на 30% до конца года
Новый финский закон: почему россияне массово теряют недвижимость в Финляндии?
Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились недвижимости в Финляндии
«Русского кита-шпиона» нашли мертвым в Норвегии. Активисты уверены, что его застрелили
РИА: заподозренного в шпионаже на Россию кита Хвальдимира могли застрелить
«Обновление для Запада»: что происходит с правительством Украины
На Украине идет волна отставок министров в правительстве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами