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Премиальный автомобильный бренд HONGQI демонстрирует на ВЭФ-2024 модель линейки «люкс» - седан L1

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Росконгресс

Премиальный автомобильный бренд из Китая HONGQI (Хончи, «Красное знамя»), выступающий официальным автомобильным партнером Восточного экономического форума – 2024, в рамках экспозиции в кампусе Дальневосточного федерального университета впервые демонстрирует в России новейшую модель линейки «люкс» – представительский седан HONGQI L1.

Мировая премьера HONGQI L1 (на внутреннем рынке КНР модель представлена под названием Guoya) стала одним из наиболее ярких событий Пекинского международного автосалона 2024 года. Облик L1 отличается от моделей премиальной линейки HONGQI, для него выбран язык дизайна, которого Бренд придерживается для создания правительственных автомобилей. Объединение традиционной национальной эстетики и самых передовых технологий делает дизайн седана лаконичным, впечатляющим и убедительным. «Интеллектуальные» матричные фары с разрешением в 1 млн пикселей имеют форму прямоугольников со скругленными углами, что навевает природные ассоциации. Сложный рисунок величественной решетки радиатора из 16 вертикальных секций выполнен двухуровневым: верхний уровень символизирует одну из триграмм «багуа» в китайской философии, а нижний, традиционно для HONGQI – струи горного водопада. «Красное знамя» на капоте, логотип бренда – выдвижной, такое решение компания использует эксклюзивно для высшей линейки своих моделей.

Габариты нового седана – 5353х1998х1511 мм, колесная база – 3260 мм. На автомобиль устанавливается двигатель V6 3.0 c двойным турбонаддувом. Мощность – 380 л. с., крутящий момент – 570 Н•м. В сочетании с автоматической восьмиступенчатой трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода, такой двигатель обеспечивает седану разгон до 100 км/ч менее чем за 5,5 с. Автомобиль имеет «полноуправляемую» схему: колеса задней оси способны поворачиваться на угол до 18о, что обеспечивает крупному седану весьма малый по меркам этого класса диаметр разворота – всего 11,2 м. Устанавливается новейшее поколение интеллектуальной пневматической подвески, что позволяет не только идеально компенсировать неровности дороги, но и регулировать высоту кузова, полностью гасить боковые крены в поворотах и продольные «колебания» при разгонах и торможениях.

Среди уникальных решений, использованных в этом представительском седане – первый в автомобильной индустрии КНР гибкий центральный сенсорный экран, «прокрутка» которого напоминает развертывание древнего китайского свитка.

Показ HONGQI L1 на экспозиции в рамках ВЭФ-2024 – предпремьерный. Официальный выход нового седана HONGQI класса «люкс» на российский рынок запланирован во второй половине 2025 года, более подробную информацию об автомобиле бренд представит ближе к этому событию.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. HONGQI предоставил автомобили для официального парка мероприятия, они задействованы для трансферов спикеров, партнеров и гостей ВЭФ-2024.

Восточный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие, проводимое в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Проходящий с 2015 года Форум утвердился в статусе ключевой международной площадки для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

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