На ПМЭФ-2024 состоялось награждение победителей VI конкурса «Инносоциум»

6 июня на стенде Социальной платформы фонда «Росконгресс» — фонда «Инносоциум» в рамках ПМЭФ-2024 состоялось награждение победителей VI конкурса «Инносоциум».

Авторы семи лучших социальных проектов получили грант в размере 300 тыс. рублей на их реализацию и, что особенно важно, возможность лично представить свои инициативы на форуме.

Участники конкурса боролись за победу в семи номинациях: «Активное долголетие», «Инклюзивное общество», «Женское лидерство», «Развитие территорий», «Сохранение культуры и традиций коренных народов», «Историческое наследие», «Короткометражный дебют «Молодежь в кадре и за кадром».

Выступавшие на церемонии награждения отметили ощутимый вклад конкурса «Инносоциум», который проводит Социальная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Фонда президентских грантов, в формирование социально ориентированного общества, поддерживая инициативных студентов, чьи проекты эффективно интегрируются в современный мир. Значительно выросла популярность конкурса «Инносоциум» в студенческой среде.

На конкурс 2023 года было подано 887 заявок, в VI конкурсе участвовало уже 1104 проекта из 80 регионов. Количество вузов, участвующих в конкурсе, увеличилось с 264 до 285.

«На протяжении шести лет организаторам этого важного и существенного конкурса удается не только не снижать планку конкурса, но и наращивать обороты. У нас в стране более 4 миллионов студентов. Мы рассчитываем, что университеты и вузы помимо того, чтобы стать профессионалом, будут помогать студентам стать еще и достойными гражданами страны. Этому можно научиться только, делая хорошие, важные, нужные дела, которые оценят профессионалы, люди и общество», - подчеркнул заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев.

Победителем в номинации «Активное долголетие», партнером которой выступил Совет Федерации Российской Федерации, стала Екатерина Зеликова, Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина, с проектом «#Не один_дома _65+».

В номинации «Историческое наследие», партнером которой выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, лучшим был признан проект «Консервация живописи центральной части свода нижнего храма в церкви Троицы Живоначальной села Вощажниково» Марины Кулишовой из Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

В номинации «Инклюзивное общество», партнером которой выступил ПАО Промсвязьбанк, победил Айваз Бикмурзин из Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва с проектом «Сияжар» — мордовские богатыри».

В номинации «Сохранение культуры и традиций коренных народов», партнером которой выступил фонд «Росконгресс», победил проект «Гастрономическая порция Югры: «рыба — вода, ягода — трава, мясо - еда...» Аделины Мингазовой из Сургутского государственного педагогического университета.

В номинации «Развитие территорий», партнером которой выступил «Газпром-Медиа Холдинг», победа досталась Луизе Трофимовой из Арктического государственного агротехнологического университета с проектом «Образовательный десант студентов и молодых ученых в агрошколы Якутии «Лекторий выходного дня».

В номинации «Женское лидерство» лучшим признан проект «#Дочки-Матери. Территория женского лидерства» Яны Чернышовой из Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина.

В номинации «Короткометражный дебют «Молодежь в кадре и за кадром», партнером которой выступила Академия «Дух огня», победила Арина Клепикова из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения с проектом «Все сначала».

Жюри было непросто выбрать одного победителя в этой номинации, поэтому было принято решение наградить Специальным призом Фонда Инносоциум Евгения Шмакова из Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова с проектом «Игрушка».

Партнером программы является «ВКонтакте» — основная социальная сеть мероприятия и стриминговый сервис. Генеральный медиапартнер — «Газпром-медиа Холдинг». Информационная поддержка мероприятия — Медиахолдинг Independent Media.

Оператор мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС — фонд «Росконгресс».