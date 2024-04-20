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Российский форум индустрии дизайна: итоги и новые горизонты

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Телеграм-канал «Российский форум индустрии дизайна»

Российский форум индустрии дизайна прошел в Москве 18-19 апреля 2024 года в отеле «Карлтон» в Москве. На форуме собрались более 1 тыс. ведущих экспертов отрасли для обсуждения современного состояния и стратегий развития дизайна в России.

«Форум проходит уже во второй раз и становится ежегодной платформой для обмена опытом и идеями, что крайне важно для развития креативных индустрий и экономического потенциала России. Цель мероприятия — продемонстрировать возможности российского дизайна, объединить специалистов отрасли и разработать общие бизнес-стратегии. Мы видим огромный интерес к индустрии дизайна как со стороны бизнеса, так и на государственном уровне», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков

Форум посетили более 1 тыс. гостей, и было проведено более 25 сессий. Такое масштабное участие подчеркивает растущий интерес к индустрии дизайна в России.

«Форум оказался настоящим открытием для многих специалистов отрасли и стал точкой сбора новаторских идей, которые, без сомнения, найдут свое применение на практике» — подчеркнула заместитель директора фонда «Росконгресс» по творческим и культурным инициативам, директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова

Деловая программа форума состояла из 6 треков: «Дизайн и управление», «Дизайн и коммуникация», «Дизайн и национальный культурный код», «Дизайн и производство», «Дизайн и комфортная среда», «Дизайн и образование».

Спикеры рассказали о трендовых дизайн-практиках для комфортного образа жизни, оценили уровень проникновения культурного кода в дизайнерские решения, дискутировали о вкладе дизайна в развитие государства. 

«Участие в форуме способствует сотрудничеству между дизайнерами и специалистами в области технологий. Такое партнерство содействует не только масштабированию инновационных идей, но и их преобразованию в коммерчески успешные проекты с потенциалом для глобального внедрения», — рассказала генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская.

На Российском форуме индустрии дизайна прошли показы коллекций российских дизайнеров и брендов, среди которых: Maison Kaleidoscope, SOLANGEL, Алла Кутюр, Мария Фрей, Александр Варлаков.

Значительное внимание было уделено вкладу учебных заведений в развитие дизайнерской индустрии. Университет «Синергия», РГУ им А.Н. Косыгина, Казанский государственный институт культуры, Национальный институт дизайна и студенты из Донецкой народной республики поддержали проведение показов и также продемонстрировали свои коллекции одежды. 

«Мы увидели, как много талантливых дизайнеров готовы внести свой вклад в развитие индустрии, и это вдохновляет на новые достижения. В современном мире, где ценности и предпочтения стремительно меняются, дизайн играет ключевую роль в формировании культурной и экономической жизни страны. Он не просто отражает действительность, но и формирует ее, делая окружающую среду более удобной, доступной и приятной для жизни. Поэтому развитие дизайнерского потенциала России, поддержка талантливых дизайнеров и интеграция новейших технологий являются приоритетными задачами на государственном уровне», — поделился президент союза дизайнеров России Виталий Ставицкий.  

Организаторы РФИД: фонд «Росконгресс», Союз дизайнеров России. Соорганизатор — правительство Москвы. При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Агентства креативных индустрий и Университета им. А.Н. Косыгина.

Соорганизатор молодежной программы — университет «Синергия».

Медиаподдержку оказали более 30 информационных партнеров. Генеральный информационный партнер — РИА Новости, главный информационный партнер — Independent Media.

Информационные партнеры: РБК, Ведомости, Российская газета, Русская Медиагруппа, ФедералПресс, Лента.ру, Газета.Ru, Cноб, Комсомольская правда, PROfashion, Fashion TV, Архи.ру, Architime.ru, Decornews.ru, МВ Журнал, Elite Interior, Designnews.ru, Decornews.ru, Вести Подмосковья, Техносуверен, Smallbusiness.ru, ICT-Online.ru, ICT2GO, Легкая Промышленность, Курьер, Psychologies, ModaNews.ru, Проект «Moда 24/7», Официальная Неделя моды в Петербурге St. Petersburg Fashion Week.

Отраслевым информационным партнером выступила Российская Ассоциация участников фешен-индустрии (РАФИ). 

Диджитал-партнер: PEOPLETALK.

Официальный поставщик Форума — Collection Premiere Moscow.

Организаторы мероприятия выразили благодарность всем участникам и партнерам за их вклад в развитие отрасли и укрепление культурных связей через дизайн.

Официальный сайт форума: rusdf.ru и социальные сети: VKТеlegram.

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