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Победители премии «Мы вместе» примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2024

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Росконгресс

Памятные дипломы с приглашением принять участие в Молодежном дне Петербургского международного экономического форума, который состоится 8 июня 2024 года, получат все победители международной премии «Мы вместе». Торжественные церемонии вручения наград проходят в рамках одноименного Международного форума гражданского участия на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Премия «Мы вместе» – продолжение одноименной акции взаимопомощи и общероссийская площадка, позволяющая выявлять, продвигать и поощрять лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Фонд Росконгресс выступает партнером премии.

В День добровольца (волонтера), который отмечается в России 5 декабря, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил важность деятельности волонтеров, их вклад в развитие общества. Особым вниманием отмечены победители международной премии «Мы вместе», которые награждаются в рамках Международного форума гражданского участия.

«Участие в Молодежном дне ключевой конгрессно-выставочной и деловой площадки России позволит победителям премии «Мы вместе» не только рассказать об историях своего успеха, проектах и идеях, но и принять участие в деловой программе ПМЭФ, встретиться с представителями органов власти, бизнесменами, руководителями крупных компаний и корпораций, провести с ними живой диалог. Я убежден, что для молодых людей – это лучший старт и уникальная возможность окунуться в деловую среду и ее атмосферу. Ребята – обладатели наград «Мы вместе» абсолютно точно заслуживают и должны быть на площадке ПМЭФ. Их работа и их инициативы – это самая лучшая демонстрация того, что возможно все», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В дипломы, которые вручаются победителям премии, интегрированы специальные QR-коды сервиса дополненной реальности Фонда Росконгресс MARMA. С его помощью можно узнать подробную информацию о деятельности Фонда, а также о его социальных инициативах.

Один из таких проектов – «Школьный друг» – представит его автор и координатор Илья Гулидин, который примет участие в тренд-сессии «Добровольчество как метод воспитания гармонично развитой личности» 6 декабря. В рамках сессии он расскажет о социальном проекте Фонда, направленном на содействие в социализации и адаптации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем интеграции их в культурную среду и создания дополнительных образовательных возможностей.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» проходит в Москве с 4 по 8 декабря. Деловая программа включает в себя панельные заседания, стратсессии, дискуссии и мастер-классы с участием более 150 спикеров – лидеров мнений, руководителей НКО и волонтерских организаций, представителей коммерческих компаний и средств массовой информации.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» – главное событие в сфере добровольчества и социального лидерства. В 2023 году Форум стал частью Международной выставки-форума «Россия» – масштабной площадки, на которой представлены главные достижения страны, технологические разработки и научные открытия, ключевые успехи в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах. Форум даст возможность связать все представленные достижения регионов, компаний и сообществ с вкладом в общий успех добровольческой сферы и общественного лидерства.

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