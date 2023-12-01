В Москве 7 декабря пройдет медицинский форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»

В рамках традиционной Недели российского здравоохранения 7 декабря 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» пройдет III научно-образовательный медицинский форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Его организаторами выступили Министерство здравоохранения России, Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, АО «Экспоцентр».

Форум проводится при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Фонда президентских грантов. За научное сопровождение отвечают Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Форум является флагманским мероприятием проекта «Всероссийская научная школа МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»».

Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» – уникальная площадка, собравшая молодых ученых и специалистов, лидеров мнений и представителей органов власти в области медицины, для обсуждения и решения вопросов современного здравоохранения и формирования медицины будущего. В этом году мероприятие пройдет в третий раз. На Форуме прозвучат самые передовые мнения о развитии медицины, будут продемонстрированы презентации о последних разработках, а также пройдут награждения молодых специалистов, работающих во благо страны.

Откроют Форум выступление министра здравоохранения России Михаила Мурашко, а также приветственные слова от заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инны Святенко и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Диалог с молодыми учеными будут вести ведущие эксперты здравоохранения: академики РАН Оксана Драпкина и Армаис Камалов, генеральный директор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России Виталий Омельяновский, директор Центра трансфера медицинских технологий Константин Беланов и другие ключевые эксперты российского здравоохранения.

О стратегических задачах медицинского образования расскажет ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко. Главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой пластической хирургии, косметологии и клеточных технологий ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заслуженный врач РФ Наталья Мантурова поделится с участниками информацией об инновациях в пластической хирургии, от ректора ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора РАН Александра Колсанова можно будет узнать, как сегодня внедряются инновационные разработки. Примут участие и представители крупных фармацевтических компаний. Так, президент группы компаний «Брайт Вэй» Людмила Щербакова в секции, посвященной внедрению инновационных медицинских проектов в практику, выступит с темой «Доступные препараты для российских пациентов: ключевые факторы локализации».

По словам президента фонда им. В.П. Филатова, академика РАЕН, члена Экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике, Екатерины Дибровой, в этом году главной целью «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ» является создать для молодых ученых-медиков особую среду развития, самореализации. Для этого Фонд им. В.П. Филатова в рамках трехдневной программы научной школы организовал возможность личного общения перспективных исследователей с ведущими экспертами и организаторами отечественного здравоохранения, с представителями ведущих научных школ.

В этом году в программе Форума заявлен широкий биомедицинский модуль. Вместе с ведущими экспертами молодые ученые обсудят прорывные направления биоинженерии, регенеративной медицины, клеточной терапии. Эксперты фонда им. В.П. Филатова расскажут о технологиях на основе без-клеточных компонентов, которые отличаются комбинированным эффектом для пациентов.

Поддержка Фонда президентских грантов в рамках форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» позволила организовать в 2023 году для 20 лауреатов конкурса специальную научно-образовательную программу «Лидеры инноваций» в Москве (2 – 8 декабря 2023 г.). В рамках программы молодые ученые встретятся с ведущими федеральными экспертами, посетят крупные научные центры, где расскажут о своих идеях и познакомятся с лучшими российскими медицинскими разработками.

Отдельно стоит отметить, что «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» включена в план реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы». В конкурсе с этого года появилась новая номинация. Награда Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации будет вручаться лучшему проекту женщины-ученого. Номинация проводится при поддержке группы компаний «Брайт Вэй».

Результаты Конкурса для молодых ученых будут объявлены в завершение Форума. В 2023 году на Конкурс было представлено 386 проектных работ из 52 регионов России, а также из Беларуси, Туркменистана и Узбекистана. Большое количество участников показывает высокий интерес молодых ученых-медиков в развитии здравоохранения. В орбиту проекта вовлечено 206 медицинских ВУЗов и исследовательских центров. Данные цифры подтверждают особенный рост интереса молодых ученых именно к перспективным направлениям в здравоохранении – к биотехнологиям.

Самые лучшие проекты отметят и представители крупнейших медицинских компаний. Так, при поддержке компании NAOS будет вручена премия «Прорывные идеи в развитии медицинской науки и клинической практики в решениях молодых ученых и проектных команд», при поддержке ПАО Сбербанк – «Цифровые решения в здравоохранении и IT-технологии в поддержке приверженности здоровому образу жизни», компания «Медицинские системы визуализации» (MVS) выберет лучших в номинации «Искусственный интеллект для решения задач социально значимых заболеваний». Кроме того, будет вручена именная премия Международного Фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова «Полипептидная терапия. Новые возможности в медицине» и выбран победитель в номинации «Лучшие региональные проекты по созданию условий исследовательской деятельности и поддержки молодых ученых и специалистов в сфере здравоохранения».

Президент России Владимир Путин назвал здоровье нации важнейшей задачей государства. Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» и конкурс «Всероссийской научной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»» объединяет широкую команду единомышленников: опытных организаторов здравоохранения, государственных деятелей, молодых ученых, известных врачей, что помогает соединить инновационные решения и идеи, создав качественную базу для решения поставленной Президентом задачи.