Сэр Кир размышляет о своем будущем. Союзники Стармера считают, что премьер Британии готов уйти в отставку

Союзники премьер-министра Великобритании Кира Стармера считают, что он готовится уйти в отставку после того, как «в выходные дни его поддержка резко упала». Высокопоставленный правительственный чиновник сообщил газете The Telegraph, что премьер, «оказавшийся в сложном положении», осознает, что «игра окончена», и начинает задумываться о том, как «укрепить свое наследие».

Источники британской газеты The Telegraph заявили, что после победы влиятельного лейбориста Энди Бернхема (бывшего мэра Манчестера) на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в кабинете министров произошли «довольно значительные изменения». Это якобы заставило премьера Великобритании Кира Стармера пересмотреть свое предыдущее обещание продолжать работу на своем посту.

Один из депутатов от Лейбористской партии, которого обычно считают верным сторонником премьера, сообщил, что, по его мнению, сэр Кир объявит дату своего ухода уже в понедельник.

По его мнению, поддержка Стармера среди депутатов теперь свелась к небольшой группе «друзей и родственников»:

«Там никого не осталось. Буквально остались только люди, чьи родственники работают в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, или давние друзья Кира».

Один из представителей правительства прогнозировал, что «к концу недели что-то произойдет», предупредив, что если Стармер не уйдет в отставку, «мы можем оказаться в ситуации массовых отставок».

Другой правительственный источник сообщил, что сэр Кир «размышлял о своем будущем в выходные».

Министры кабинета и члены парламента, многие из которых ранее были верными сторонниками премьер-министра, призывают его определить сроки своей отставки, вместо того чтобы вступать в борьбу за лидерство, утверждает The Telegraph.

Пять высокопоставленных министров, включая главу МИД Иветт Купер и министра внутренних дел Шабану Махмуда, в частном порядке призвали его «составить график».

Источники на Даунинг-стрит настаивают, что Кир Стармер подтвердил свои пятничные заявления о намерении остаться премьер-министром и бороться за лидерство в любой конкурентной борьбе.

Они заявили, что сэр Кир будет «активно участвовать в политической жизни» на следующей неделе и что в начале недели запланировано как минимум одно заявление по вопросам внутренней политики.