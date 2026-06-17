Почему Трамп был обречен на неудачное президентство

Дональд Трамп активно шокирует мировое сообщество и так называемый «свободный мир», лидером которого он является по должностному положению. Американские политологи считают, что на втором президентском сроке делается история. Но так ярко и непредсказуемо история еще не делалась никогда.

И причина не в темпераменте Трампа. И не в мировой турбулентности, когда каждый неуклюжий поворот вокруг тазобедренного сустава лидера свободного мира вызывает землетрясения и потопы почти библейского размаха.

Дело в том, что американский лидер глубоко не на своем месте. Он не кадровый и не идейный политик. Трамп — бизнесмен. Отсюда и все остальное. От болезненного желания «заключать сделки» до непонимания, как работают в мировой политике причинно-следственные связи. И нет, котировки на бирже в зависимости от его слов — это не те связи.

Хотя есть ощущение, что его спичи не случайно качают биржи, а чтобы где-то и у кого-то возникала вначале маржа, а потом и прибыль. Философия у политиков и бизнесменов принципиально разная. Пусть прозвучит немного романтично, но политиками движут идеологии. А бизнесменами движет доходность. Но иногда и наивная уверенность в том, что мастерство ведения переговоров может остановить военные конфликты.

Так, Генри Форд переплыл океан, чтобы остановить Первую мировую. Не остановил. Совсем недавно Роман Абрамович попытался убедить Владимира Зеленского, а в ответ получил предложение поделиться деньгами, полученными от продажи «Челси». Этот эффект известен: когда капитал превышает все возможные цифры, которые можно потратить за жизнь, бизнесмен начинает хотеть в политику. Но крупному бизнесмену невозможно поменять мышление. Он не понимает, что бизнес-подход не работает, если его переложили через кальку на политику.

Самый яркий российский пример — это Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). Он профинансировал партию «Яблоко» и коммунистов. По его плану, после вложения в рекламную кампанию серьезных денег эти две партии покажут на выборах высокие результаты. Потом будут блокировать голосование за нового премьера до тех пор, пока на премьера не предложат его. Почему ему даже не показалось, что политики могут принять финансирование, а потом отказаться исполнять обещания — непонятно. Почему показалось, что только финансирование может принести радикальный успех в предвыборной кампании, — тоже непонятно. Ну и как можно было представить, что в принципе сложится ситуация, при которой он сможет принудить президента внести его кандидатуру на премьерство, — совсем непонятно.

В американской политической системе самым ярким примером до Трампа был кандидат в президенты бизнесмен Росс Перо. На президентских выборах 1992 года он сделал невозможное для консервативной Америки, получив почти 19%. Но Перо не выиграл выборы ни в одном штате, а значит, не получил ни одного голоса выборщиков. Так откровенный политический рудимент оказался залогом крепости системы. А Перо не смог из своего феноменального результата получить никаких серьезных политических дивидендов.

Перо поучаствовал еще в одних президентских выборах. Получил почти 8%, то есть все голоса всех политических экстремалов. Их в каждом обществе около 7%, именно они — залог многолетнего успеха ЛДПР. А сам Перо остался в истории США политическим клоуном. И это человек, который более чем состоялся, но в другом месте.

Мы все помним яркого итальянского бизнесмена Сильвио Берлускони, ставшего политиком.

Но после его кончины партия, как и результат второго участия в президентских выборах Росса Перо, скатилась до тех самых 8%. Конечно, Берлускони был радостный человек и не мог быть опасен во главе Италии для остального мира еще и потому, что Италия сама давно ни для кого не опасна.

А вот последний срок Трампа мир будет долго еще разгребать. Впрочем, в первый срок он тоже совершил немало. Например, вышел из ядерной сделки с Ираном. В отсутствие СССР Америка давно стала похожа на мешок со змеями, которые умеют летать и плавать, а потому летят и плывут, куда хотят, и опасны для самой жизни. А Трамп выходом из ядерной сделки продемонстрировал полное отсутствие самого понятия преемственности власти.

Примечательно, что Израиль с предложением бомбить Иран обращался ко всем президентам от Клинтона и до Трампа. И к президенту между Трампом тоже. Но согласился только Трамп. Вспомните, как серьезно готовились к вторжению в Ирак. Какой мощной была пиар-кампания. Это был штурм «обители зла» тем самым «свободным миром».

А Трамп приказал бомбить, как в компьютерной игре, немедленно нажав на энтер. Но Иран сплотился под бомбежками. Руководство страны не проявило ни капли трусости. И несмотря на обещания Трампа вот-вот заключить отличную сделку, продолжает огрызаться. А готовность к любым сделкам проявляет, но только на своих условиях. Сейчас Иран Трампу наскучит, и он развяжет еще какую-нибудь новую бомбежку. Что же еще делать бизнесмену, если прежний субъект по переговорам не хочет заключать сделку? Искать нового.

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